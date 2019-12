Arı kovanını koruyan propolis çocuğumu da korur mu?

BUGÜN NELER OLDU

Grip mevsimi açıldı. Ofiste çoğumuz öksürük ve burun akıntısı ile mücadele ediyoruz. Bu durum bütün iş yerlerinde aynı. Okullarda da durum böyle. Kızım Eylül, oryantasyon için gittiği ana sınıfının ilk günü şifayı kaptı. Ateş, burun ve geniz akıntısı, öksürük derken uzun süredir devam eden bir hastalık sürecinin içindeyiz. Eylül'ün okul macerası şimdilik ilk adımdan öteye geçemedi. Dünya iyisi rehberlik öğretmeni Meltem Hanım'la telefon diyaloğumuz hep aynı "Meltem Hanım, Eylül bu gün de gelemeyecek."Durum böyle olunca okula giden çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek, onları hastalıklardan korumak için kullanılan propolisler dikkatimi çekti. Pek çok blogger anne de her gün "Biz kullanıyoruz, çok memnunuz. Çocuğum okul açıldığından beri hasta olmadı" gibi cümlelerle farklı farklı markaların propolislerini paylaşıyor.Ben de hemen kolları sıvadım ve kızım için kullanırsam gerçekten bağışıklık sistemi güçlenir mi diye araştırmaya başladım. Konuyla ilgili Prof. Dr. Sevinç Yücecan'ın kapısını çaldım ve tüm merak ettiklerimi kendisine sordum.- Propolis, bal arılarının kovanlarını enfekte olmuş canlılardan korumak için ürettiği bir karışımdır. İçerdiği flavonoidler, fenolik bileşikler, terpenler gibi bileşenler nedeniyle güçlü antioksidan özellik gösterir ve sağlığımıza zararlı etki yapan serbest radikallere karşı bizi korur. Çok güçlü bir antioksidan ve antienflamatuvar etkinlik göstermesi sayesinde de özellikle kış aylarında sık sık yaşadığımız soğuk algınlığı, kırgınlık ve boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyonlara karşı koruyucu potansiyel bir etkisi vardır. Ayrıca karın ağrısı, diyare, bulantı gibi semptomlara karşı da etkili olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle propolisin bağışıklık sistemimizi destekleyici, gastrointestinal rahatsızlara karşı iyileştirici potansiyel bir etki gösterdiğini söyleyebiliriz.- Özellikle kış mevsiminin yaklaştığı ve salgın hastalıkların yayıldığı bu günlerde bağışıklık sisteminin desteklenmesi çok önemlidir. Bilinen yöntemlere alternatif olarak propolisin; yoğurt ya da süt gibi protein, elzem yağ asitleri, kalsiyum fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12 gibi içeriklerden zengin olan besinlerle birlikte tüketilmesini önerebilirim.- Hiçbir besin tek başına mucizeler yaratmaz. Optimal beslenme, yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. Optimal beslenmede; "Minumum hastalık riski, maksimum iyi hal/sağlık" dolayısıyla "Maksimum sağlıklı yaşam" hedeflenmektedir. Besin çeşitliliği optimal beslenme ve sağlığın temelidir. Hiçbir besin tek başına vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögelerini de içermez. Besinlerin her birinde ayrı özellikte ve vücut çalışmasında ayrı işlevi olan değişik türde besin ögeleri vardır. Bu besin ögelerinin diyetteki oranları birbirlerinin emilim, metabolizma ve gereksinimi etkiler. Ayrıca optimal beslenme için tüketilen besinler sadece elzem olan besin ögelerini içermez, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve diyete bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde etkinlik gösteren fitokimyasallar adı verilen biyoaktif bileşenleri de içerir.Vücudun gereksinimi olan besin ögeleri ve diğer sağlıklı ögeleri yeterli miktarlarda almak için her öğünde dört ana besin grubundan (süt ve süt ürünleri, etyumurta- kurubaklagil, sebze ve meyveler, tahıllar) önerilen düzeylerde tüketmek, besinleri besin ögesi kayıplarını önleyecek ilkeler doğrultusunda hazırlayıp, pişirip, saklamak gerekir.