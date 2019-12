7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Ajda Pekkan bugün Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek. Saat 21.00'de başlayacak konserde sevilen şarkıcı popüler şarkılarını seslendirecek. Özel bir şov izlemeye hazır olun.Birçok festivalde başarılı konserlere imza atan besteci, udi Yinon Muallem 19 Aralık Perşembe günü, 21.00'de Touche'de konser verecek. Daha önce Kudsi Ergüner, Erkan Oğur ve Ömer Faruk Tekbilek gibi pek çok başarılı müzisyenle birlikte çalışan Muallem o gece dinleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak.Kanyon alışveriş merkezinin etkinlik alanında yer alan iglo, önümüzdeki günlerde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bugün saat 17.00'de Can Ozan, konukları Sedef Sebüktekin ve Damla Eker'i ağırlayacak. Üç müzisyen sevilen şarkılarını seslendirecek. Etkinliğe katılım için rezervasyon yaptırmak gerekiyor.19. yüzyılın değerli piyanist ve bestecisi Clara Schumann'ın 200. doğum yıldönümü CRR'de çok özel bir konser enstalasyonuyla kutlanıyor. Dikiz Aynasında Clara başlıklı enstalasyon 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de CRR fuayesinde gerçekleşecek. Enstalasyonda, üç farklı nesil ve farklı coğrafi kökenden üç kadın besteci yer alıyor: Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi.Türk müziğini disko ritimleriyle yeniden harmanlayan Hey! Douglas, License to Dance serisi kapsamında bu gece Babylon sahnesinde olacak. Hey! Douglas performansı öncesinde ve sonrasındaysa Berke Yavuz, DJ setiyle katılımcıları dans ettirecek.Kendi adını taşıyan albümü kapsamında Türkiye turnesine çıkan şarkıcı, besteci ve piyanist Karsu, bugün Gaziantep Gaün Mavera Kültür Sanat Merkezi, yarın Diyarbakır Kongre Merkezi, 17 Aralık Salı günü Ankara MEB Şura Salonu, 18 Aralık Çarşamba günü Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve 19 Aralık Perşembe günü ise İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde olacak. Edison- World/Jazz ödüllü sanatçının turnesi 20 Aralık Cuma günü İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde son bulacak.Moda Kayıkhane'de bugün Şimdi 90'lar! partisi gerçekleşecek. Saat 22.30'da başlayacak gece boyunca Erdal Çelik, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Rüya Ersavcı ve Sibel Alaş sahnede olacak.Salt Beyoğlu Mutfak'ta 17 Aralık Salı günü EK BİÇ YE İÇ ile Atıksız Mutfak Atölyesi gerçekleştirilecek. Atölyede, bayat ekmekle kruton, tost melba ve ekmek kırıntısı yapımından sebze atıklarıyla mücver ve çorba yapımına pratik bilgiler uygulamalı olarak aktarılırken atık yönetimi bakımından bilinçli tercihler ve kompostun önemi değerlendirilecek.15.00-19.00 saatleri arasındaki atölyeye katılım ücretsiz ancak kapasite 30 kişiyle sınırlı.Bir bonsai bitkisi olan Japon kokodema düzensizliği, basitliği ve samimiyeti temsil etmesiyle son dönemde dekorasyonda da sıkça karşımıza çıkıyor. Tavana asılarak sergilenen kokodemanın toprak ve yosunla hazırlanışı, bakımı ve sicim kullanarak saksı yapımı Kozmonot Bomonti'de gerçekleşecek Kokodema Atölyesi'nde gösterilecek. Ayça Bahçe eşliğindeki atölye bugün saat 13.00'te başlayacak.Tiyatro Ak'la Kara bugün saat 20.30'da Radyatro adlı oyunu sahneleyecek. Jules Verne'in 80 Günde Dünya Turu eserinden yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden çıkarılan farklı sesler kullanılıyor. Oyun boyunca beş oyuncu 40 karakter ve 60 efekt malzemesi ile seyirciye ister gözlerini kapatıp dinleme isterse de sahnede olan biteni izleme fırsatı sunuyor.Düdüklüde Kıymalı Bamya, yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorguluyor. Sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergiliyor. Oyundaki karakterlere Sevinç Niş, Ayla Baki Yücesoy, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır hayat veriyor. Oyun, hafta sonu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izlenebilir.Bu hafta sonu Akmerkez'de çiçek festivali var. FloralFest'te tasarımcıların hazırladığı özel dekorlar, satış stantları, çiçek atölyeleri, yılbaşına özel çiçekli lezzetler ve ev dekorasyonu için ilham olacak özgün fikirler yer alıyor. Festivale katılım ücretsiz.Yapı Kredi bomontiada, 20-22 Aralık'ta World Winterfest'i düzenliyor. Festival 20 Aralık Cuma günü saat 20:30'da İzmirli Balkan Tayfa konseri ile başlayacak. 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:30'da Anadolu ve Balkan müziğini harmanlayan Kolektif İstanbul, 22 Aralık Pazar günü ise saat 16:00'da Bando Balkan sahne alacak. Festival boyunca ücretsiz olarak çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli atölyeler de düzenlenecek.Krank Art Gallery, 19 Aralık 2019-20 Ocak 2020 tarihleri arasında Melike Bayık küratörlüğünde gerçekleştirilen Çok Güzel adlı karma sergiye ev sahipliği yapacak. Sanat yapıtı ile popüler kültür imgesinin tartışmaya açılacağı, sorgulanacağı sergide sanatçılar, Zafer Akşit, Kezban Arca Batıbeki, Aslı Işıksal ve Ardan Özmenoğlu farklı disiplinlerdeki üretimleri ile alternatif bir görsellik kurguluyorExpo Tower Antalya, 21 Aralık'ta yani en uzun gecede Ferhat Albayrak, Anatolian Sessions, Kuvako, Yigitoglu, Milimaudio ve Mefy'nin kabin başına geçeceği partiye ev sahipliği yapacak. 114 metre yükseklikteki Antalya'nın en yüksek kulesi elektronik müzikseverlerle Meet Prometheus etkinliğinde buluşacak.İstanbul müzik sahnesinin sevilen progresif rock grubu Nekropsi, 20 ve 21 Aralık'ta Salon İKSV'de konser verecek. Grubun konseri 22.30'da başlayacak.Kendine has yorumladığı caz standartları, R&B ve soul parçalardan oluşan repertuvarıyla Hale Bektaşoğlu yarın Tamirane Uniq İstanbul'da.Tuğçe Kandemir, bugün saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Salonu'nda konser verecek.Kanyon'daki İntema Yaşam Mağazası'nda bugün saat 17.00'de sushi atölyesi var. Fiyatı 230 TL.Göksel bugün Çubuklu Hayal Kahvesi'nde. 22.30'daki konserde sanatçı hit şarkılarını söyleyecek.