Artık Berna büyüdü desinler

BUGÜN NELER OLDU

Biz onu 12 yıl önce atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasında fındık kurdu Berna olarak tanıdık. O zamanlar sekiz yaşındaydı. Eğlenceli hareketleriyle, usta bir sanatçı gibi şarkı söylemesiyle ve sahnedeki şovlarıyla tüm dikkatleri üstüne çekti. Yaşından büyük hareketleri, mimikleri ve söylediği iddialı parçaları ile tüm Türkiye'nin kalbine taht kurdu. Şimdi o küçük kız büyüdü ve 20 yaşına geldi. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor. Programdan sonra müziği bir süre bıraksa da müzik Berna'nın peşini bırakmamış. Besteler yazıyor, şarkılar söyleyip YouTube kanalında paylaşıyor. Hatta single çıkarmaya hazırlanıyor. Hareketli ve neşeli tavırlarından hiçbir şey kaybetmeyen Berna Karagözoğlu ile Maçka Parkı'nda buluştuk. Güzel havanın tadını çıkarıp hem geçmişe kısa bir yolculuk yaptık hem de geleceğe dair konuştuk.Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş Berna, hâlâ kıpır kıpır. Yaş farkımız az olduğu için programı ve tabii ki Berna'yı çok iyi hatırlıyorum. Yarışmayı hayatında önemli bir yere konumlandırıyor. Berna: "Beş yaşımda başladım aslında müziğe. Babam müzisyen, birlikte festivallerde, konserlerde sahne alıyorduk. Okuma yazma bilmediğim için babam şarkıyı söylüyor ben de aklımda tutup tekrarlıyordum. Birinci sınıfa başladığımda atv'de 'Bir Şarkısın Sen çocuk yetenekleri arıyor' diye reklamlar çıkmıştı. Ablam ve sınıf öğretmenim babama 'Berna kesinlikle bu programa katılmalı' dedi. Ama babam 'O kadar çocuğun içinde Berna'yı mı beğenecekler?' diyerek istemedi. Babam sahnede neler yapabileceğimi biliyordu. Neden böyle düşündü diye çok üzülmüştüm"diyor.Babasını ikna edip Kastamonu'nun bir köyünden çıkıp düşmüşler yollara. Samsun'daki elemeleri bir gün ile kaçırmış. Oradan kalkıp İstanbul'a gelmişler. Berna, "Jüri üyeleri beni görünce 'Sen mi şarkı söyleyeceksin' diyerek şaşırdılar. Başladım 'Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız' şarkısını söylemeye. Sekiz yaşındaki birinden bu şarkıyı duyunca daha çok şaşırdılar. Devam ettim 'Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam' şarkısını söylemeye."Programa kabul edilmiş ama bu kez de annesi istememiş. Babasıyla bir sabah kalkıp sessiz sedasız İstanbul'a gelmişler. Berna: "Kendimi birden farklı bir hayatın içinde buldum. İstanbul'da okumaya başladım. Kendimi gösterebileceğim alan oluştu. Bunları hep istiyordum. Koreografi hazırladım. İstediğim gibi dans ettim ve çok beğendiler. Erol Evgin de bana Fındık kurdu ismini taktı. Kimse Berna demiyordu."Bu sürede okulda istenmeyen öğrenci olmuş. Berna: "Okuldakiler benimle çok uğraştı, taş attılar, merdivende çelme taktılar. Psikolojik olarak çok etkiledim. Amcalar ve teyzeler beni çok sevdi ama yaşıtlarım beni sevmedi. Yarışma iki yıl sürdü. Bittiğinde ise Kastamonu'ya geri döndüm. Küçüktüm ama kalbim farklı atıyordu. Her şeyin bilincindeydim. Boşuna fındık kurdu denmedi bana (gülüyor). Hayatı bu sektörde öğrendim. Konuştuklarından ne demek istediklerini anlayabiliyordum. Bunlar beni çok yordu. Bu yüzden müziği bıraktım. Dizi, reklam, film tekliflerini geri çevirip derslerime ve okuluma odaklandım." Müziğe hobi olarak devam etmiş, liseler arası müzik yarışmasında en iyi solist ödülünü almış. Müziğe tekrar dönüşü de müzik öğretmenine müzikal anlamda en iyi üniversiteyi sorması ile olmuş. Ama hocası Berna'ya 'Sen şarkı söyleyebiliyor musun?' diye cevap vermiş. Aslında bunu Berna hırs yapıp kazansın diye söylemiş. Ve istediği gibi de olmuş. Berna: "Şu an konservatuvarda okuyorum. Daha profesyonel olarak yola devam ediyorum. Piyasaya bir sürü eğitimsiz insan giriyor, eğer o zaman devam etseydim onlardan biri olacaktım."Herkes, Berna tutunamadı diye müziği bıraktı sanmış. Berna: "Ben istemediğim için müziği bıraktım. Çocuk olduğum için zor geldi ve kaldıramadım. Belki bu yaşta olsaydı daha farklı olabilirdi. Asla müzikten uzaklaştığım için pişman değilim. Bu dönemde kafamı topladım daha olgun bir şekilde müziğe bakabilme imkanı buldum. Eğer programdan sonra müziğe devam etseydim erken yaşta sıkılacaktım" diyor. Artık müziğini göstermek için doğru zamanın geldiğini düşünüyor. Ama bu kez Fındık kurdu olarak değil, Berna Karagözoğlu olarak yapmak istiyor. Berna, "Fındık kurdu olmayı program zamanında seviyordum. Benim için değer oldu. İnsanlar beni böyle sevdi. Ama şu an Fındık kurdu algısını yıkmanın peşindeyim. Şimdi genç bir kız oldum. Giyimim değişti, makyaj yapıyorum. Ama insanlar kabul etmiyorlar. Hâlâ Fındık kurdu olarak görüyorlar. Büyüdüğümü asla kabul etmeyen bir kitle var. O kadar çok eleştiri alıyorum ki ruj sürsem, elbise giysem 'Ne hale geldin' diye yazanlar oluyor. 'Ailem senin yüzünden yaşıtların bak neler yapıyor diye bana kızıyordu. Seni hep nefretle hatırlayacağım Fındık kurdu Berna' diye paylaşım yapıyorlar. Hep küçük bir kız çocuğu olarak kalacağımı düşünüyorlar galiba. Öyle anılmak güzel ama şimdiki hayatımla bağdaştırmaları kötü. Büyüdüğümü çıkaracağım yeni şarkı ile göstermek istiyorum. Artık Berna büyüdü desinler."Bir single çıkarmaya hazırlanıyor Berna ve ilk kez bizimle paylaşıyor. Ufak ufak mırıldanıyor: "Aşk aşk diye öldük bittik ya kandık iki lafa düştük ya..." Berna, "Nasıl müziğe dönmek için doğru zamanı beklediysem single için de doğru zamanı bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Dokuz kişilik ekipten oluşan orkestramı kurdum. Şarkının sözü bana ait ve benim gibi hareketli bir parça olacak. Ve ilk bestemi de Ömer Alper Koçak'a verdim önümüzdeki aylar içinde seslendirecek" diyor.