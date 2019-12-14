Bu yazı yüksek doz eğlence içerir

BUGÜN NELER OLDU

"Sabaha kadar dans" tam benlik bir durum. Bazen arkadaşlarım, eşim, ailem "Ne zaman yorulacaksın?" diye soruyorlar. Oysa ben bir mekanda iyi ve sevdiğim bir müzik varsa saatler nasıl geçti anlamam. Dans etmeyi, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Yeri geliyor canlı müzik, yeri geliyor sevdiğim DJ'lerin peşinden gidiyorum.Bu kış maalesef şehirde bazı canlı müzik mekanları ve kulüpler kepenklerini kapadı. Ama yerlerine açılan yenileri eksikliklerini hissettirmiyor. Bir de artık yıllardır müdavim olduklarımız var.O halde "Dans... Dans... Dans..." demeye devam edelim. Ve şehrin en hareketli rotasına doğru ilerleyelim...Dikkat takım elbise giremez!"Atatürk Oto Sanayi ve eğlence kulübü" denilince akla hemen rahmetli Ceylan Çaplı geliyor. 2019 efsanesi şehri sarmıştı. Maslak'ta bir araba mezarlığında açmıştı Çaplı 2019'u. Belki de bu yıla atıfta bulunuyordu kim bilir... Siyah-beyaz televizyonlar, TIR kamyonu kasaları, araba hurdaları arasında dönemin en ses getiren diskosu olmuştu burası. Dönemin diğer kulüplerine giden ağır takım buraya giremiyordu... Kuralı basitti: Takım elbisenin, ağır kıyafetlerin burada yeri yoktu.Tüm bunları neden mi anlattım! Çünkü bu yıl Harbiye'den Atatürk Oto Sanayi'ye taşınan Klein Sanayi işte beni 2019 günlerine geri götürdü. İsmail Alper ve Burak Yön bu sefer kulübün arkasında imzası olan isimler. Yine payetli eteklerin, takım elbiselerin kabul edilmediği ama iyi müziğin olduğu bir mekan... Çarşambadan cumartesiye açık olan kulüp 23.00-05.00 saatlerinde hizmet veriyor. Sırf eski 2019 günlerini yad etmek için bile gidilir. Sosyal medya hesaplarından programlarını takip edebilirsiniz.Bu yazı ortaya karışık olsun istedim. Sadece elektronik müzik, DJ performansları ya da pop, rock, blues değil derdimiz... O halde özümüze dönelim kebap üstü eğlenceye kendimizi verelim. İstikamet Ambarlıdere'de açılan Meftun... Ne zaman mı gitmeli? Haftanın altı günü canlı müzik var. Yemekli gitmek isterseniz menüde de bol bol kebaplar... Yıllarca klasikti Mert Davran ile Arabesk Geceleri... Meftun'da aynen devam ediyor. Çarşamba ve cuma geceleri de Mert Davran sahne alıyor. Cumartesileri sahne farklı isimlere emanet. Bu haftanın sürprizi ise Ayla Çelik... Evet sayılı saatler kaldı ama rezervasyon için hâlâ şansınızı deneyebilirsiniz.Pera, Asmalımescit hattı hareketlendikçe yüzümüz gülüyor. Trafiğine bile sevinir oluyoruz. 2000'li yılların en popüler mekanıydı Nupera. Alt katta dört farklı mekan en üst katta ise Nuteras hizmet verirdi. Neyse ki geçen yıl itibari ile tekrar atağa kalktı. Yazları terasında artık Klein Garten var. "Keşke yaz gelse de açılsa" dedirten bir mekan. Alt kat ise 12 ay boyunca coşturmaya devam ediyor. Loco de Pera yani Pera'nın Delisi ismiyle açılan giriş katındaki mekanın kokteyl menüsü de yemekleri de iddialı. Sık sık menüleri değişiyor. Gece ise mekan kulübe dönüşüyor. Aslında açıldığında DJ performansları ile ünlüydü. Son haftalarda ise canlı müzikle sağlam bir müdavim kitlesi oluşturma yolunda. Cumartesi akşamları Santi & Tuğçe sahne alıyor. Sahneleri de repertuvarları da müzikleri ve remiksleri de enfes. Mutlaka keşfedilmesi gereken bir ikili...Şahsen 2000'li yılların avangartlığındansa 90'ların naifliğini tercih edenlerdenim. Ama '90'lar öldü yaşasın 2000'ler' sloganı ile yola çıkan ve eskiden Harbiye'de Klein'ın olduğu yerde hizmet veren Pink Mama bu düşüncemde istisna yaratmamı sağlıyor. Yine çarşambadan cumartesiye açık olacak bir başka mekan... Dekorasyonunda ise 1920'lere gidiyor. Kısacası biraz zaman içinde yolculuğa çıkarıyor. Burayı diğer mekanlardan ayıran özelliği ise bir anda ortaya çıkan şovları. Burası için söyleyebileceğim tek şey: Eğlence garantili...Malum adı Kule Şamdan olunca ve mekan Etiler-Levent hattında olunca Şamdan'la kıyaslıyor insan... Levent'te İş Kuleleri'nin altında, eskiden Agency'nin olduğu yerde açıldı. Agency canlı müzik ile fark yaratıyordu. Kule Şamdan'da DJ performansları var. Kah yabancı şarkılar çalıyor kah Türkçe şarkılarla gelenler coşuyor. Pazar ve pazartesi hariç diğer günler 23.00'te açılıyor. Mekanın tek dezavantajı basık tavanları. Ama gidenlerin oldukça eğlenip çıktığı kesin.90'lı yılların en hit en cool mekanı Roxy geçen yıl konsept ve isim değişikliği ile RX İstanbul ismiyle yeniden eğlence hayatına kapılarını açtı. Bu kez fonda elektronik müzik var. Sanırım 90'lardaki rock müzik modasının yerini bu yıllarda elektronik aldı. 800 kişilik mekanın DJ kabinine sık sık uluslararası anlamda tanıdık isimler konuk oluyor. Adeta küllerinden yeni doğmuş zümrüdü anka kuşu misali RX İstanbul'da eğlenmek ve iyi müzik dinlemek isteyenleri Taksim'e çekiyor. Yenilenen ses ve ışık sistemiyle de eğlence eskiden olduğu gibi sabaha kadar aralıksız devam ediyor.Zira kalabalık sokaklara taşıyor... Hem de hep bir ağızdan "Sana nereden rastladım? Oldum derbeder" diye söylemeyi de ihmal etmiyor. Sıcak bir atmosfer, çok eğlenceli bir mekan. Eskiden Off Pera'nın hizmet verdiği yerde açılan Room Pera Asmalımecit'te. İş çıkışı saatinde buluşmak için de ideal. Ama sabah 04.00'e kadar açık mekanın olayı esas gece eğlencesi. Hem yerli hem yabancı popüler şarkıları çalıyor. DJ line-up'ını sosyal medya sitelerinden takip edebilirsiniz.Karaköy Bankalar Caddesi son beş-altı yıldır kazandığı ivmeden ödün vermiyor. Cadde bir şekilde açılan lüks oteller ve mekanlar sayesinde popülerliğini devam ettiriyor. Son sakini ise Salon Galata. 1900'lü yıllarda Azaryan Han olarak bilinen mekanın giriş katında açılan Salon Galata'da Karadeniz lezzetleri de servis ediliyor. Nasıl da özlemiştik. Mutfağın şehirdeki bir-iki önemli temsilcisi malum kepenkleri kapattı. Aslında mekanın menüsü Karadeniz mutfağından oluşmuyor. Ama sahipleri kökenlerini unutmamış ve yöresel lezzetleri de menüye eklemiş. Kurufasulyeli levrek pilaki ve tahinli sufle mutlaka tatmanız gerekenler.Maslak ve Sanayi Mahallesi çevresi git gide gurme mahallesine dönüşüyor. Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş'ın Asya mutfağının vazgeçilmezi Mr. Bao'sundan sonra yeni bir gurme mekan daha bölgeye eklendi. İsmi Danaburger. Oysa menüde hem burgerler hem de hot dog yani sosisli sandviçler var. İki katlı mekanın üst kattaki terası sizi şehrin ve semtin keşmekeşinden uzaklara götürüyor. Menüde yedi adet burger var ve hepsinin ekmeği el yapımı. Sosislileri de enfes. Hem de fiyatları uygun...