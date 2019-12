Çocuklar çikolata yerken ölmesin

Geçtiğimiz hafta 6 yaşındaki Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken boğazına kaçan parça nedeniyle hayatını kaybetti. Hemen ardından aynı çikolata nedeniyle 7 yaşındaki Umut Bilgi de dokuz gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sarsıldım... İki yavru yok oldu, anne ve babalarının acısı tarifsiz. Allah kimseye evlat acısı çektirmesin.

Bir okul kantininde bu şekilde tehlikeli bir ürün ne arar? Kantinlerde satılan ürünler bir denetime tabii değil mi? Kantinciler sadece kazanacakları parayı mı düşünüyor? Çocukların güvenliğini sağlığını düşünmek kimsenin umurunda değil mi? Ayrıca çocukların ilgisini çekeceğiz diye tehlikeli ambalajlar içinde satış yapmak hangi zihniyetin ürünü?



OKULLARDA REVİR OLMALI

Binlerce çocuğun ve öğretmenlerin gün boyu yaşadığı eğitim kurumlarında mutlaka bir revir bulunmalı. Eğitim süresince bir doktor ve hemşire oluşabilecek her tehlikeye karşı hizmet vermeli. İki saatlik konserlerde bile kapıda ambulanslar hazır bekliyor. Sürekli hareket halinde olan her an düşüp yaralanan çocukların olduğu okullarda neden olmasın?

Bir öğretmenden aynı anda doktor, güvenlik görevlisi, hemşire olması da beklenemez. Bu yüzden acil bir şekilde okullarımızdaki bu problemi çözmek için el ele vermeliyiz.



İLK YARDIM EĞİTİMİ ALINMALI

Öğretmenlerin ilk yardım eğitimi aldığını biliyoruz. Ancak okullarda genelde ilk müdahaleyi beden eğitimi öğretmenleri yapıyor. Bu durum bize okulda çalışan herkesin bu eğitime tabii tutulması gerektiğini de gösteriyor. Okula alınan temizlik görevlilerinden güvenlik elemanlarına kadar herkes ilk yardım yapmayı bilmeli.



ŞIRINGA ŞEKLİNDE KUTU MU OLUR?

Gelelim, çocukların ilgisini çekebilmek için farklı ambalajlarda çikolata, şeker pazarlayan firmalara. Öncelik çocukların sağlığı ve güvenliğidir. Boğulma tehlikesi yüksek olan, küçük parçalar içeren bu şırınga şeklindeki kutu hangi aklın ürünü? Çocukların zaafları üzerinden kurulan pazarlama stratejisi ancak bu ölümlere sebep olur. Üzerine "Üç yaş sonrası için uygundur" ibaresi konsa bile görülüyor ki, 6-7 yaşındaki çocuklar için bile uygun değilmiş.

Tüm yetkililer bu işe artık el atmalılar. Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı en ufak bir görev ihmali kabul edilemez. Minik yavruları tehlikeye atarak kazanılan hiçbir kazanç ekmek parası değildir.



YOUTUBER'LAR DA SUÇLU

Bu şırınga şeklindeki çikolatalar bir yerden bana tanıdık geliyordu. Sonra aklıma kızım ve yeğenlerimin izlediği youtuber anne-babaların eklediği reklam videoları geldi. Evet, işte orada görmüştüm. Bunu hatırlamak tüylerimi diken diken etti. Youtuber'lar çocuklarını da kullanarak kendilerine sponsor olan markaların ürünlerini teker teker açıp çocuklarına yediriyorlar. Önlerinde sayısız şeker, çikolata, sürpriz yumurtalar oluyor. Tabii, bu tür videoları izleyen çocukların sayısı oldukça fazla. Aileler de "Çikolata videosu izlemenin neyi zararlı olabilir ki?" diye düşünüp, izlemelerine müsaade edebiliyor.

İşte bu ölümlerde o videoları çeken, bu şırıngalı çikolatanın reklamını yapıp çocukları özendiren youtuber'lar da suçlu. Bu olay bize, koca bir suçun dalga dalga yayılarak nasıl da sayısız suç ortağı olduğunu gösteriyor. Yapmayın, para kazanmak bu hayattaki tek gayeniz olmasın. Hele masum yavruların çikolata seviçlerini bile ellerinden çalarak hiç olmasın. Her birimiz farkına varmadan neyin parçası olduğumuzu bir düşünelim.

