Haftanın konuğu Selin Ecer’in tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Kendi ismini taşıyan mücevher firmasıyla tanınan ve özellikle erkek mücevherleri konusunda iddialı olan Selin Ecer ile stili ve alışveriş rutini üzerine konuştuk:Stilimi sade, şık ve özgün diyerek özetleyebilirim.Bu sezon ilk olarak Zara'dan kadife siyah bir ceket aldım.Alışveriş yapmayı çok severim, her sezon trendleri takip edip mağazaları gezmek ve yenilikleri keşfetmek en büyük zevkim. Bu yıl özellikle takım elbiseler, bol pantolonlar , büyük omuzlu ceketler, deriler, ekose ve leopar parçalar favorilerim arasına girdi.Dolabımda en çok jean pantolon, beyaz gömlek ve blazer ceketler bulunuyor.Dolabımdaki en eski parça siyah deri spor bir ceket.Şalvar kesim pantolonları asla giyeceğimi düşünmüyorum.Bu sezon en çok oversize kazaklar ve maxi boy etekleri beğendim.Sonbahar ve kış aylarında her zaman için toprak ve siyah tonları favorilerim.Bu sezon için kurtarıcı kombinim deri uzun etek ve beyaz gömlek olabilir.Benim için çanta vazgeçilmez bir aksesuvar. Spor giyimde çapraz asılabilen ve farklı sap opsiyonlarıyla değişebilen çantalardan aldım. Ayrıca oversize clutch modeller de hoşuma gitti ve yeni sezon için gri tonlarında bir tane aldım.