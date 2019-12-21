Moda kazanı

AZALT VE GERİ DÖNÜŞTÜR

Moda tasarımcısı Zeynep Tosun, takı tasarımlarıyla aksesuvar sevenlerin radarında olan Lucky Culture ile işbirliğine girerek 50 parçadan oluşan ve sınırlı sayıda üretilen ilk takı koleksiyonunu hazırladı. Anadolu'da yaşamış medeniyetlerden ilham alarak tasarlanan tılsımların, günümüz Anadolu kültürünün kitch ruhu ile harmanlanmasından oluşturulan ve hepimiz ortak bir kültürün karmasıyız, ortak bir yerde mutlaka buluşuyoruz ana fikriyle yola çıkan Anadolu'ya Nazar Değmesin isimli koleksiyon yedi farklı tılsım temasından oluşuyor.





KENDİ KENDİNE ÜRÜN SATMAK

Dazed dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir makalede sosyal medya üzerinde popüler olan sanal markalara, bu markaların hem sahibi, hem tanıtım yüzü olan sosyal medya fenomenlerine bir gönderme vardı. Dergi, "Olana kadar olmuşssun gibi davran konseptiyle davrananlar sonunda bu yolda markalar kuruyor, bu markalar dolaplarımıza giriyor ve konrol edilemez bir şekilde moda içinde kaosa neden oluyor. Kendi kendine ürün satma konseptinden uzak durmak şart" yorumunda bulundu.