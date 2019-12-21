Son 10 yılda en çok bunları giydik

31 Aralık'ta sadece bir yılı değil 10 yıllık bir döngüyü de geride bırakıyor olacağız... Bu 10 yılda moda dünyasında her şey belki de daha önce hiç olmadığı kadar hızlı değişti. Aynı anda birçok dönemi, birçok trendi, çok hızlı değişen mikro trendleri yaşadık. Popüler kültürün de dayatmasıyla hepsine bir şekilde uyum sağlamaya çalıştık. Fiziğimize, vücut şeklimize, saç rengimize, çalışma ortamımıza, çevremize pek de dikkat etmeden her trendi bir şekilde uygulamaya çalıştık. Ortaya da tabir-i caizse bulamaç olmuş dolaplar çıktı. Aslına bakarsanız tam bir ana akım olmadığı için daha çok özgün olmamamıza da olanak sağlayabilirdi 2010'lar... Ama ne yazık kı daha çok kafası karışık, dünyaya kıyafet çöpleriyle çok zarar vermiş, kredi kartlarıyla başı belaya girmiş ve birbirinin kopyası görüntüleri benimsemiş moda kurbanlarının çıkmasına neden oldu... Bu kadar rahat bu cümleleri nasıl mı yazıyorum? Moda dünyasının Google'ı yani arama motoru olarak kabul edilen Lyst geçtiğimiz günlerde son 10 yıl boyunca en çok aranan, en çok satın alınan kısaca o yıla damga vuran ayakkabı, çanta ve kıyafet parçalarını açıkladı. Zaten açıklanan bu parçaları hatırladığınızda siz de nasıl zorlayıcı bir 10 yılı geride bıraktığımızı anlayacaksınız...



2010

Dar bir jean, üzerine beyaz salaş bir tişört, boynunuza Alexander McQueen bir fular... Bu kombini dar kesim haki tonlarda ya da siyah renkli bir ceketle tamamlayıp bir de Saint Laurent'den platformlu ayakkabılarınızı giydiniz mi bahar ve yaz başındaki stiliniz tamamlanmış oluyordu. Bir de mümkünse Mulberry'den yumuşak deri bir çantayı da kolunuza taktınız mı işte 2010'un en şık kadını siz oluyordunuz

2011

Platformlu ayakkabılardan uzaklaşmaya başladığımız yıl. Hafif maskülen öğeler hayatımıza giriyor. Valentino'nun şık pudra-siyah zımbalı ayakkabısı, siyah dar bir pantolon bir de Celine çantanız varsa işte her mekanın en iddialı stiline sahipsiniz demekti. Bu kombini geceye geçerken Miu Miu'nun simli ayakkabılarıyla tamamladınız mı sizden iddialısı yoktu.

2012

Merhaba siyah deri taytlar... Dapdaracık siyah deri pantolonlar... Ve bu parçayı aşırı frapan, seksi ve basit göstermeyelim derken hepimiz kalbimizi Isabel Marant'nın 'topuklu' spor ayakkabılarına kalbimizi kaptırdık... Üzerimize o yıl yeniden popüler olmaya başlayan Kenzo'dan bir sweatshirt bir de elimize Goyard'ın şık çantasını aldık mı her yere rahatlıkla gidebilecek hale geliyorduk.



2013

Hayatımıza spor giyim parçaların hayatımızda daha da yer etmeye başladığı yıldı. Celine'in bağcıksız spor ayakkabısı, Alexander Wang'in altı zımbalı çantası ve mümkünse Givenchy'nin bambi desenli sweat shirt'üyle biz gerçekte çok şık oluyorduk.

2014

Bu kadar spor giyim ortaya çıkınca klasik modaevleri koleksiyonlarında spor öğelere yer vermeye başladı. Dior 2014 yılından itibaren ağırlığını hissetirmeye başladı mesela. Üstü taşlı, süslü, çiçek desenli ilk spor ayakkabılarımızı Dior'dan aldık. Bir de Dior'un efsanevi tek bir kulağa takılan Tribales Pearls modeli küpeleri hayatımıza girdi. İnce bizelere yeniden seksi, iddialı gelmeye başladı. Ve uzun yıllar sessiz sedasız kalan Gucci yeniden "Ben de buradayım" demeye başladı. Dev GG logolu ilk çantamızı o yıl aldık.

2015

Gucci'nin moda dünyasındaki ağırlığı artarak devam etmeye başladı. Kürklü terlikle bir kafeye gidebileceğimizi bir yıl önce biri söyleseydi büyük ihtimalle ona gülerek cevap verirdik. Oysa o yıl İstanbul'un tüm havalı mekanlarında tüylü terlikleriyle dolaşan kadınlara gözlerimiz takıldı. Mansur Gavriel markası o yıl hayatımıza kazındı. Markanın sade ve düz kesimli çantalarından hepimiz satın aldık. Ve yeniden dolabımıza şu an hâlâ birçok marka tarafından kopyalanan Self Portrait marka elbise girdi.

2016

Merhaba Vetements markası... Vetement'ın DHL logolu t-shirtlerine ulaşmak için çok insan savaş verdi o yıl. Rihanna, Puma ile yaptığı Fenty kapsül koleksiyonlarıyla moda algımızla oynamaya başladı. Kürklü plastik terlikler Rihanna sayesinde hayatımıza girdi. Ve popüler oldu. JW Anderson çantalar popüler oldu

2017

Daha yakın zaman olduğu için eminim hepiniz biraz daha net olarak hatırlayacaksınız o yılı... Balenciaga'nın çorap örgü spor ayakkabıları, Chloe'nin hepimizin eline yapışan Nile model çantası... Dior moda dünyasına o yıl damgasını vurdu işte... Feminist sloganlarla bezenmiş tişörtler de o yıl hayatımıza girdi.

2018

Daha yakın zaman olduğu için eminim hepiniz biraz daha net olarak hatırlayacaksınız o yılı... Balenciaga'nın çorap örgü spor ayakkabıları, Chloe'nin hepimizin eline yapışan Nile model çantası... Dior moda dünyasına o yıl damgasını vurdu işte... Feminist sloganlarla bezenmiş tişörtler de o yıl hayatımıza girdi.

2019

Ve bu yıl... Yıllar süren maskülen, spor giyimden esinlenen moda dünyası kadına yeniden kadın olmasının keyfini sürmesi için izin verdi. Bottega Veneta'nın zarif ince bantlı ayakkabı modelleri, Jacquemus'ün komik derecede küçük ama feminen çanta modelleri hayatımıza girdi. Gucci'nin GG logolu kemerleri olmazsa olmazımız oldu.