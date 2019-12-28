Eski milli basketçi Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm: Normalde ağırbaşlı, sahnede ise komiğim

Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu yeni sezon için Süt Kardeşler adlı tiyatro oyununu hazırladı. Afişte Elif Gönlüm'ün ismini görünce şaşırdım. Yakın zaman önce bir çay markası yaratmış ayakları üzerinde duran cemiyet hayatının da önemli isimlerinden Gönlüm'ün kadroya nasıl dâhil olduğunu merak ettim. Behzat Uygur'la konuştum. Uygur, Gönlüm için "Elif'i eksiden beri tanırım. 'Ufacık bir rol bile olsa oynamak istiyorum. Dekor da taşırım her şeyi yaparım' diye geldi. Seçmelere katıldı. İyi bir sahne enerjisi vardı. Rolü kaptı" deyince bu kez provaları izlemek istedim.

Gönlüm provada; bir yandan dans ediyor, bir yandan da çalışkan bir öğrenci gibi can kulağıyla direktiflere uymaya çalışıyordu. İlk kez sahneye çıkıp tiyatro deneyimi yaşayan Elif Gönlüm'le bir araya geldik. Gönlüm, profesyonel olarak oyunculuk yapmaya hevesli olduğunun sinyallerini veriyor. 1950'lerde geçen oyunda Gönlüm'ü hizmetçi Jale rolünde izleyecek seyirci. Bu arada karışıklık olmasın diye bahsetmek isterim ki; oyunun sinemamızın unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filmiyle bir alakası yok. Oyuncu kadrosunda Gönlüm'le birlikte Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz yer alıyor. Oyun, 4 Ocak'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.