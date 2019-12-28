Şık ve ışıltılı bir gecenin sırları

TUBA ERGİN

Vücut tipinize dikkat edin



Yılbaşı gecesi için kırmızı, bordo, zümrüt yeşili, gece mavisi, siyah, metalik lame (gümüş) veya dore (altın sarısı) renkleri kadar kırık beyaz ya da vanilya renkleri de tercih edebilirsiniz.

Tercihiniz vücut tipinize uygun şekilde tek parça bir elbise olabileceği gibi geniş paça pantolon ya da kalem etekle kombinleyeceğiniz iddialı ve şık bir bluz da olabilir.

Işıltılı payetleri derilerle kombinlemenizi öneririm; bu sene hem çok moda, hem de yeni yıl gecesinin şıklığına modern, dinamik bir hava katıyor.

Saten, dökümlü krepler veya kadife gibi metalik, mücevher etkisindeki kumaşlar yakalamak istediğiniz ışıltılı etkiyi sağlayacaktır.

Omuz vurgusu ön planda olan, derin V dekolteli elbiseler ya da dik ve kapalı yakalı olup drape etekli mini elbiseler partilerle kutlanacak yılbaşı gecesi için ideal...

Bir balo veya resepsiyona katılacaksanız, uzun, tek kol detaylı ekru ya da siyah bir tuvalete yönelebilirsiniz.

Çılgın ve çok iddialı saç ve makyajlardan kaçınmanızı bu iddiayı giysinize taşıyarak sade ve abartıdan uzak bir saç, makyajla dengelemelisiniz.

Şayet çılgın bir saç konusunda ısrarcıysanız giysinizin de tek renk, daha sade kuplarda olması stiliniz açısından çok daha hoş gözükecektir.

Yılbaşı da olsa kendi tarzınızdan çıkmamalısınız. Ayrıca abartıdan uzak durmalı ve kendinizi en rahat, en mutlu hissettiğiniz kıyafet tercihlerini yapmalısınız.





ARZU KAPROL

Aksesuvar seçimi çok önemli



Yılın son gününü uğurlarken tabii ki giymek için hepimizin aklına ilk olarak kırmızı renk geliyor. Ama aslına bakarsanız mevzu renkler olduğunda esas önemli olan rengi taşıyacak kişinin ten, saç, göz rengi... Hepsini bir bütün olarak değerlendirip ona göre renk seçimi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.

Giyeceğiniz kıyafet, katılacağınız davete göre farklılık gösterecektir. Daha ağır ve formal davetlerde uzun elbiseler daha uygun bir seçim olabilir.

Eğer bir ev partisine gidiyorsanız, bu sezon günlük hayatımıza dahi girmeyi başaran tüy, payet yahut pullarla bezenmiş bir üst ya da alt ya da bir mini elbise çok şık ve dinamik gözükmenizi sağlayacaktır.

Dekolte doğru kullanıldığında son derece elegan bir detay. Yine bu noktada kişinin bedenini ne kadar tanıdığı çok önemli. Dekoltede öne çıkartılacak bölgeyi belirleyen husus da aslında bu.

Aksesuvar seçimi her zaman çok önemli. Gösterişli bir kıyafette daha minik ve sade takıları kullanmaya özen göstermek gerekiyor.

ÖZLEM SÜER

Sadelik minimum risk taşır



Kırmızı ve siyah; gold ve silver birlikteği yılbaşı partilerinin olmazsa olmazı.

Ten tonları ile antik goldu çok yakıştırıyorum ayrıca. Sürprizleri daha çok sevenler için de bebek mavisi ile silver ve bakır ile teracotta gibi birliktelikler olabilir.

Payetli yüzeyler, kadifeler, dantel ve gliterli ışıltılar yılbaşı deyince aklımıza gelenler listesinde... Kendimizi özel hissedeceğimiz, öncelikle duygusu hoş materyalleri seçmeliyiz

Uzun bir akşam... Bu nedenle seçeceğiniz kıyafetin konforlu olması önemli.

Bu tarz akşamlarda dengede durmak çok önemli. "Denge nasıl yaratılır?" sorusunun yanıtı ise "Sadelik her zaman minimum risk taşır"...

Ofis partileri için payetli bluzlar ve kalem etekler, tulumlar, önerebilirim.

Genel olarak dekolteyi sırtta ve derin yırtmaçta kullanmanızı tavsiye edebilirim.

Ofis partileri için payetli bluzlar ve kalem etekler, tulumlar önerebilirim. Dekolteyi sırtta ve derin yırtmaçta kullanmanızı tavsiye edebilirim.

MAISON KAIROS / RAĞBET KOLAROS

Dekolte tek bir yerde kullanılmalı



Benim için yılbaşı dönemi partilerinin ve yılbaşı gecesinin vazgeçilmez renkleri koyu yeşil, kırmızı, bordo ve mürdümdür, ama gold ve gümüşün ışıltısını da yılbaşına çok yakıştırıyorum.

Bence giyeceğiniz kıyafet tamamen gideceğiniz yere bağlı olmalı.

Yeni yıla bir otelde girilicekse uzun elbise giyilmesini öneririm. Uzun elbiselerde koyu renkleri daha çok tercih ediyorum.

Ev partisi için bizim de koleksiyonumuzda yer verdiğimiz parti elbiseleri bence çok uygun olur. Uzun boylu ve fiziği müsayit kadınlar için de bana göre doğru kalıplı maskülen smokin takımlar yılbaşının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Eğer yılbaşını bir gece kulübünde kutlayacaksanız, iyi kesimli bir pantolon, ışıltılı bir büstiyer ve ceket üçlüsü hem rahat hem şık olur diye düşünüyorum.

Dekoltenin kıyafetin bir yerinde kalmasından yanayım.





EZRA-TUBA ÇETİN

Değişiklik yapın, neonları deneyin



Her sene kırmızı, siyah, beyaz renklerin yoğunlukla tercih edildiğini düşünürsek bu yıl bir değişiklik yaparak, daha neon ve enerji dolu renkleri tercih edebilirsiniz.

Eğer bir ev partisi ile yeni yıla girecekseniz ışıltılı bluzları kesinlikle kullanmalısınız.

Payetli veya işlemeli bir bluzu kesinlikle maksi etek yada skinny pantolonlar ile tamalayın.

Davet yada partiye katılıyorsanız iki parça yerine tek parçaya yönelmek hem daha göz alıcı görünmenizi sağlayacak hem de işinizi kolaylaştıracaktır.