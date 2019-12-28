Siz mutfaktayken çocuğunuz odasında tehlikede olabilir

Kendi çocukluğunuzu düşünün. Aileniz sizi ne tür tehlikelerden korumaya çalışırdı? Okul önlerinde bekleyen uyuşturucu tacirleri, okullardaki tehlikeli gruplaşmalar, akşam eve geç dönmenizden korkmaları ya da içeceğinize ilaç atılabileceği konusunda sizi defalarca uyarmaları... Tüm bunlar bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeylerdi. Hâlâ kulağa korkunç geliyor. Bu tehlikeler bitti mi? Hayır, sadece evlerimizin içine girdi. Yani, korku duymanız için çocuğunuzun dışarda olmasına gerek yok, odasında olması yeterli. Çünkü okul önlerinde bekleyen uyuşturucu tacirleri, pedofili ve her türlü zorbalık artık ellerindeki telefonun içinde.

Avrupa Çevrim içi Çocuklar Araştırması'na göre ülkemizdeki çocuklar günde ortala 74 dakika internet kullanıyor, internet kullanmaya başlama yaşı ise 10. Çocukların yaklaşık yüzde 13'ü internette cinsel içerikli fotoğraflar gördüğünü söylüyor. Tüm bunlara rağmen istenmeyen ileti önleme ve virüs programı kullanımı oranı Avrupa'daki ebeveynlerde yüzde 72 iken, Türk ebeveynlerde sadece yüzde 46. Diğer yandan bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky'ın yaptığı araştırmaya göre, ebeveynler ne çocuklarının ne de kendilerinin internet kullanım süresini kontrol etmiyor.

İnternette geçirecekleri süreyi çocukların kendi kararına bırakmış durumdalar. Ebeveynlerin yüzde 52,3'ü çocuklarının internette neler yaptığını kontrol etmeye gerek duymuyor. Oysa siber riskler yalnızca bir tık uzaklarında... Yani siz mutfakta yemek hazırlarken çocuğunuz odasında tehlikede olabilir. Peki, çocuklarını korumak için aileler neler yapabilir?

Çocuklarınızın sizden ilgi beklediği anlarda cihazınızı bırakarak onlara önem verdiğinizi gösterin.

Çocuğunuz internette çok fazla vakit geçiriyorsa hemen kısıtlamaya gitmeyin. Bunun yerine bu konuyu onlarla sakin bir şekilde konuşun, böylece uzun vadede zararlı olabilecek olumsuz tepkilere yol açmazsınız.

Çocuklarınızın girdikleri siteleri, indirdikleri uygulamaları mutlaka denetleyin.

Boş vakitlerinizde farklı ve ilgi çekici şeyler yaparak çocuklarınızın cihazları olmadan zaman geçirmek istemesini sağlayın. Bunun için onları yeni bir spor dalına yönlendirebilir veya tüm aile birlikte daha fazla aktivite yapabilirsiniz.

Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarının kullanımı için temel kurallar belirleyin. Bunların okul hayatını veya arkadaşlarıyla gerçek dünyadaki ilişkileri etkilememesini sağlayın.

Tüm aile için belirli kurallar koyun. Böylece çocuğunuz ailede internet kullanımı konusunda haksızlığa uğradığını düşünmesin. Bunun için yemek masasında telefon kullanmamayı, belirli bir saatten sonra cihaz kullanımını bırakmayı veya yatma zamanı geldiğinde cihazları başka odaya koymayı düşünebilirsiniz.



RİTİM ATÖLYESİ

Yapı Kredi Bomontiada, bugün çocukların keşfetmesini ve eğlenirken öğrenmesini sağlayacak iki farklı atölye çalışması düzenliyor: Ritim atölyesi ve çocuklarla felsefe... 12.30 başlayack olan atölyeler saat 17.00'a kadar devam edecek



NOTALARIN DANSI

0-6 yaş çocukları için etkinlik arayan ebeveynlere bir müjdem var. Zorlu PSM'de 5 Ocak Pazar günü harika bir etkinlik var: Baby Concert, Notaların Dansı. Dört müzisyenin canlı performansı ile gerçekleşecek mini klasik müzik konserinde küçük müzikseverler dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini dinleme imkanı bulurken kısa bir bale performansı ile görsel ve işitsel bir şölen de yaşayacaklar.



MİNİKA DERGİLER YAŞINDA

Çocuklar için aylık olarak yayınlanan minikaGO (7-14 yaş) ve minikaÇocuk (3-6 yaş) dergileri 3 yaşına bastı. Her ay özgün kapak konuları ve hediyeleriyle çocuklara seslenen dergilerden minikaGO bu ay kapağını illüzyon ve göz yanılsamasına ayırmış. Dergiyle beraber 18 dinozor oyun kartı, duvar takvimi, mini masal kitabı, kış çıkartmaları ve bilmece eki hediye. minikaÇocuk dergisi ise ocak sayısını sekiz kollu ahtapota ayırmış. İlginç bilgi ve etkinliklerle süslenen derginin hediyeleri arasında ahtapot maskesi, Maceracı Yüzgeçler boyama kitabı, fotoğraf çerçevesi, 0-3 yaş için minikadımlar eki ve renkli çıkartmalar var. Her yaştan çocuklara bu iki dergi yeter!