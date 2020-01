7/24 şehirde yaşam

Alman yazar J. W. Goethe'nin aynı adlı eserinden uyarlanan Fransız besteci Charles-François Gounod'un başyapıtı Faust operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen Faust'un librettosu Gounod'nun her zaman birlikte çalıştığı Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre'ye ait. Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefi Zdravko Lazarov, koro şefi ise Aydın Karlıbel. Koreografisi Beyhan Murphy'e ait eserde Faust rolünü Erdem Erdoğan ve Hüseyin Likos üstleniyor. Faust'u 17, 18, 21, 22, 24 ve 25 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.Dünya ile eşzamanlı olarak Akmerkez Cinema- Pink'te İstanbullu sanatseverlerle buluşan New York Metropolitan Opera'da yılın ilk perdesi 19. yüzyılın başlarında Almanya'nın bir gazino kentinde geçen Wozzeck ile açılıyor. Wozzeck, bu akşam saat 20.55'te sahnelenecek. Alman Yazar Georg Büchner'in aynı adlı oyunundan opera sahnesine uyarlanan eser, maddi imkansızlıklar yüzünden evlenemeyen ve zor şartlar altında sevgilisi Maria ve çocuğuyla birlikte yaşayan Er Wozzeck'in hikayesini anlatıyor.Yapı Kredi bomontiada, Performans Serisi kapsamında 15 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Versus Tiyatro tarafından Tolstoy'un aynı adlı eserinden uyarlanan Kreutzer Sonat oyununa ev sahipliği yapacak. Adını Ludwig van Beethoven'ın 9 numaralı op.47 keman ve piyano sonatından alan oyunda, Pozdnişev isimli karakterin, kendisini genç bir müzisyenle aldattığını düşündüğü karısını bir kıskançlık krizi neticesinde öldürme öyküsü anlatılıyor. Pozdnişev'in tek kişilik bir anlatı ile bütün evlilik sürecini gözden geçirdiği oyun, kadın-erkek ilişkileri ve toplumun insan üzerindeki baskısını masaya yatırıyor.Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden, doğa ve kadın hakları savunucusu Tomur Atagök'ün retrospektif sergisi Döngüsel İzler, Kibele Sanat Galerisi'nde izleyicileriyle buluşuyor. Eserlerinde tanrıçaları olduğu kadar, sıradan kadınları da kendi dönemlerine ve günümüze ait hikayelerin içinde ele alan Atagök, yaşanılan anı, kendi resmi ve yer aldığı mekanla birleştirerek başka bir zamana taşıyor. Sergi 18 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.Beyoğlu, Kumbaracı Yokuşu'ndaki Circle, 15 Ocak'a kadar Fam Illustrations'ın yeni sergisi Nabız'a ev sahipliği yapacak. 18 illüstrasyon sanatçısını yaşam, beden ve mekan temaları üzerinden bir araya getiren sergi, ismini canlılığı sembolize eden bir akış olan nabızdan alıyor. Sanatçıların bağımsız olarak ürettikleri eserlerin hepsinde farklı yaşam formlarının olması eserler arasında ortak bir hikaye kuruyor.Kadıköy'de bir sanat ve üretim alanı olarak kurulan HOOD Base, 17 Ocak Cuma günü Alternatecyborg'un WORKS başlıklı sergisiyle kapılarını açıyor. Alternatecyborg'un (Dilara Özden) anime kültürü ve cyber-punk estetiğinden ilham alan işleri, teknolojik dejenerasyon ve yapay zekanın evrimi gibi temalar çerçevesinde, neon ışıklarla aydınlanmış, organik ve mekaniğin iç içe geçtiği karakterlere odaklanıyor. Alternatecyborg'un Tokyo'da yaşadığı dönemde ürettiği çalışmalar 13 Şubat'a kadar görülebilir.Berlinli prodüktör-DJ Claptone, yeni bir parti serisinin müjdesini vermek için İstanbul'a geliyor. Emaar Square Mall'un Under Square parti serisi için alışveriş merkezinin otoparkı parti arenasına dönüştürüldü. 18 Ocak'ta saatler 00.00'ı gösterdiğinde Claptone, DJ kabininde olacak. DJ Yakuza, Avangart Tabldot ve Şirin Ediger de gecede performans sergileyecek.Avrupa'dan sonra ilk şubesini Bağcılar Meydanı'nda açan SasSso, İtalyan lezzetleri sunuyor. Mekan, hamurunu kendi hazırladığı pizza ve makarnalarıyla iddialı. Kahvelerini de kendi kavuran restoranın serpme kahvaltısı oldukça zengin. SasSso'da gerçek İtalyan dondurması gelatoyu da bulmak mümkün.İstanbul Modern Sinema, 92. Akademi Ödülleri heyecanı yaklaşırken En İyi Uluslararası Film kategorisinin adaylarından oluşan bir seçkiyi izleyiciye sunuyor. Filmler 16-30 Ocak tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema'da gösterimde olacak. Seçkide dikkat çeken filmler arasında, yönetmeni Bong Joon-ho'nun politik olarak sert eleştirisine rağmen dünya gişelerini kasıp kavuran Güney Kore filmi, Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü alan Parazit (Gisaengchung) de var. Parazit, 16 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da gösterilecek.Modern müzik tarihinin özgün saykedelik ekiplerinden BabaZula bu akşam Babylon'da konser verecek. Turkish Psychedelia Night serisi kapsamındaki gecede funk, retro ve trip-hop ritimlerini ve melodilerini, günümüz müziğiyle birleştiren Fakı Baba da sahnede olacak.Türkiye'nin güçlü pop caz vokallerinden Melis Sökmen, caz, r&b, latin, soul, blues yorumları barındıran geniş müzik repertuvarı ile 17 Ocak Cuma akşamı touche'de konser verecek. Sökmen'e piyanoda Evren Karakul, kontrbasta Berker Şahin, davulda Emre Günaydın, flüt ve vokalde Aysun Sökmen, kemanda Yonca Silin ve çelloda Jülide Canca Eke eşlik edecek. Kapı açılış: 19.00.2009 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı Ceren Necipoğlu'nun anısına düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 15-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, Almanya Başkonsolosluğu'nda uluslararası arp sanatçısı Florence Sitruk'un açılış konseri ile başlayacak. Festival kapsamında Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışması da düzenlenecek Festivalin programına www.cnharpfestival.com adresinden ulaşabilirsiniz.İstmarina AVM'de bu hafta sonu Doğa Sana Geliyor temalı outdoor hobi günleri gerçekleşecek.Alya, cuma geceleri 90'ların en çok dinlenen Türkçe ve yabancı şarkılarıyla Frankie'de.Müzik, Kozmonot Bomonti'de pazar kahvaltılarına eşlik etmeye devam ediyor. Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Bidar sahnede olacak.Şebnem Ferah bugün Atlantis Yapım organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranları ile buluşuyor.Yaşar, 15 Ocak Çarşamba akşamı sevilen şarkılarıyla Jolly Joker Vadistanbul'da olacak.

