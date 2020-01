Dünyanın yemeği yanı başımızda

UZAKDOĞU

BOLLYWOOD

Gastronomi deneyimi için seyahat edenlerin sayısı her yıl hızla artıyor. Malum bir ülkenin mutfağı da o ülkenin tarihi, kültürü hakkında çok şey anlatıyor. O yüzden yemek önemli... En azından benim gibi midesine düşkünler için...Ama illa bir ülke mutfağını o ülkede tatmak durumunda değiliz. Kendi yaşadığımız şehirlerde de iyi alternatifler bulabiliriz örneğin.İstanbul bu bakımdan oldukça zengin. Pek çok alternatif var. Özellikle Japon, İtalyan ve Fransız mutfaklarının dünya ile yarışan alternatiflerine sahibiz.Ben bu kez çok yaygın mutfakları, bilindik mekanları atlıyorum. Daha az bilinen, kimi sokak arasında kalmış, farklı dünya mutfaklarını deniyorum. Umarım sizler de en az benim kadar keyif alırsınız.Hindistan'dan Kore'ye, Azerbaycan'dan Çin'e işte yanı başımızdaki etnik lezzetler...İstikamet Moda'da minik bir gastro bar... Yüksek taburelerde oturup enfes lezzetler tadıyorsunuz. Tabii hava iyi ise sokakta oturup gelen geçeni izleyebilirsiniz. Mekanın adı Poutine. Kanada menşeli bir yemek aslında poutine. Yapımı da oldukça kolay. Patates kızartmasının üzerine et suyundan kahverengi bir sos dökülüyor ve üzerinde peynirle servis ediliyor. Mutfak Sanatları Akademisi'nden mezun iki şef kendi mekanlarını hayata geçirdiklerinde bu çok sevdikleri Kanada yemeğinden yola çıkmışlar. Menüde poutine'in farklı yorumları var. Ama sadece Kanada mutfağı yok bu minik mekanda. Şeflerin esinlendikleri dünya mutfaklarından başka örnekler de var. Örneğin Peru'nun levrek ceviche'si... Çin, Malezya, Hawaii gibi ülke mutfaklarından tatlar da bulmak mümkün...Bu yılın en gözde mekanlarından biri olmaya aday Maslak'ta açılan Mr. Bao... Öyle şık bir mekan değil. Hatta hızlıca ye-çık konseptinde. Evlere paket servis hizmeti de epey yaygın.Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş'ın Maslak'ta geçen kasım ayında hayata geçirdikleri proje Uzakdoğu'nun meşhur bao ekmeğini yerel lezzetlerle buluşturuyor. Bilmeyenler için bao'nun Asya'da kullanılan hafif tatlı pofidik ekmekler olduğunu söyleyeyim. Bir diğer adı da 'bun'. Malum son birkaç yıldır kafe ve restoranlarda ördekli, dana kaburgalı bun'ları menüye koymak epey popülerdi.Şimdi bu ikili yeni mekanlarında bao'ların içine kokoreç, yengen, İskender gibi yerel lezzetleri koyup sunuyorlar. Maslak'ta iş merkezlerinin göbeğinde hizmet veren mekan hazır kış gelmişken kalori derdine takılmadan rahatlıkla uğrayabileceğimiz bir yer...Taksim'deki Hint restoranı Musafir'de hiç misafir oldunuz mu? Lafı uzatmadan mekanı anlatmaya başlayayım. Dışarıdan bakıldığında cazip bir tarafı yok. Esnaf lokantasını andırıyor, masalar birbirlerine oldukça bitişik. Ama iş lezzetlere gelince fark yaratan bir mekan Musafir. İçerideki televizyonda Bollywood filmleri oynuyor. Yemek yerken ister istemez gözünüz televizyona, kulağınız müziğe kayıyor. Ne mi yemeli? Yanında basmati pirinç pilavı ile servis edilen tika masala soslu tavuk enfes. Öğlen vakti epey kalabalık oluyor. Fiyatların uygunluğu da mekanı öne çıkarıyor. Çorba çeşitlerinin hepsi birbirinden iddialı.Azeri mutfağını nasıl bilirsiniz. Benim ilk Azerbaycan seyahatim bir detoks kampına olmuştu hiç bir şeyi yiyememiştim. Ama bir otel zinciri ile yaptığım ikinci seyahatte yemeklerine vuruldum. Özellikle de et yemeklerine. İstanbul'da Sultanahmet civarında birçok Azeri mutfağı sunan mekan var. Bunlar arasında en iddialısı Piyer Loti Caddesi'ndeki Zeferan. Büyük ve dekorasyonu şatafatlı bir yer. Yemeklerin sunumu da en az dekorasyon kadar iddialı.Peki ama neler mi var menüde? El yapımı kuzu kıymalı, kuru nane ve üzüm sirkesiyle hazırlanan düşbara çorbası var örneğin. İçi ceviz, soğan ve erik marmeladı dolgulu patlıcan yemeği patlıcan levengi de menüde. Balık çeşitleri, kebaplar, hamur işleri de cabası... Bu arada mekan geçen yıl Tripadvisor üyeleri tarafından Certificate of Excellence yani mükemmeliyet sertifikası ile ödüllendirilmiş.Esentepe'de bizim gazetenin şu an olduğu binaya oldukça yakın bir adreste Seorabeol Korean Restaurent yer alıyor. Esentepe Mahallesi'nde, Kore Şehitleri Caddesi'nde... Masalarda Kore barbeküleri, dekorasyonu da şık bir mekan. Fiyat bakımındansa epey uygun.İstanbul'da yaşayan Korelilere burada rastlayabilirsiniz. Masaya oturur oturmaz bir tür baharatlı turşu olan kimchi hemen masaya geliyor. Üstelik kimchi gelen ikramlardan sadece bir tanesi...Bulgogi bibimbap yani kızarmış dana etli pilav da mekanın en meşhur yemeklerinden biri... Ramenleri de oldukça başarılı. Porisyonlarının oldukça büyük ve personelin son derece güler yüzlü olduğunu da eklemeliyim.Osmanbey Halaskargazi Caddesi'ne yolumuz düşüyor bu kez. Hotpot, içmek amacımız. Çin'de kullanılan bir tür yemek pişirme yöntemi hotpot. Sıcak tencere anlamına geliyor. Önünüzdeki ocaklara seçtiğiniz tavuk, sebze, miso ya da et gibi tencere içinde çorba bazı geliyor. İçine ister tofu, ister deniz mahsulleri, isterseniz tavuk, kuzu ya da dana ne isterseniz onu atıp pişiriyorsunuz... Bol bol da baharat... Oh şifa niyetine... Şahsen ne zaman grip olsam hotpot içmeye giderim. İşte İstanbul'da hem merkezi hem de oldukça başarılı bir hotpot mekanı Tian Xiang Fu Small Hotpot.İçeri adım attığınızda uzun bir masa karşınıza çıkıyor. Üzerinde ocak bölümleri var. Bizim ocakbaşı kültürümüzün farklı bir versiyonu. Benim buradaki favorim mantarlar... Tabii seçim size kalmış. Ayrıca geniş bir de sebze bölümü var menüde... İlk kez gidenler için personel oldukça açıklayıcı bilgiler veriyor. Dilerseniz hazır menülerden birini de seçebilirsiniz.Çarşamba ve perşembe günleri saat 16.00-20.00 arası happy hour uygulaması var. Bazı menülerde indirim oluyor. Detayları sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.* Ortaköy Princess Otel'in roof'undan eğlence sesleri yükseliyor. Zerdeli Ortaköy, vur patlasın, çal oynasın eğlence konseptini geri getirdi. Esas açılış 17 Ocak ama deneme akşamları bile ses getiriyor. Mekanda her hafta sürpriz sanatçılar sahne alacak. Şu masada tabak kırma adetinin yerini burada çiçek fırlatma alıyor. Kışa damgasını vuracak mekanlardan biri gibi gözüküyor Zerdeli Ortaköy.* Lokanta Armut'u hatırlayacaksınız. Reşitpaşa'nın yolunu tutmamızı sağlayan mekanlardan biri. Buraya damgasını vuran Burak Zafer'in yeni mekanı ise Bomonti'de ara sokaklardan birinde hizmete girdi. Adı Primitif. Sokak lezzetleri akımına ayak uyduran bir mekan. Menüde Konya küflü peynirli burger, ananaslı burger gibi seçenekler de var. Dekorasyonu sade, tema olarak doğa dostu bir mekan. Pipet servisi yok örneğin. Yolunuz düşerse hamburgerin yanında mor patates kızartmasını denemeyi unutmayın.