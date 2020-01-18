Emre Aydın: Uzun ilişkinin sırrı karşılıklı nezaket

Balmumcu'dan hiç trafiğe takılmadan 40 dakika süren bir araba yolculuğunun ardından Emre-Eda Aydın çiftinin şehrin merkezine uzak, sessiz sakin, doğanın içindeki evlerine varıyoruz. Emre Aydın bizi evinin kapısında karşılıyor. İlk cümlemiz "Keşke başka bir şehre taşındığınızı haber verseydiniz?" oluyor. Gülüyoruz.

Başarılı bir iç mimar olan Eda Aydın, evlendikten sonra taşındıkları evi en ince ayrıntısına kadar özenle tasarlayıp sıcacık bir yuvaya çevirmiş. Girer girmez bunu hissediyorsunuz. İkilinin ofisleri de evin içinde. Ziyaretimiz evin üç kedisinden Necla'nın hiç ilgisini çekmiyor. Halıdaki yatış pozisyonunu bile değiştirmiyor.

Salona geçtiğimizde bizi masada birbirinden lezzetli yemeklerin beklediğini fark ediyoruz. Emre Aydın, Ordulu olan eşinin yemek yapmaya meraklı olduğunu anlatıyor. Eda'nın kendi tarifi olan balkabaklı tatlısı çok leziz. Sofrada Karadeniz yemeği dible de var, tadına doyamıyoruz. Dible, kendisi de Ordulu olan fotoğrafçımız Murat Şengül'den de tam not alıyor.

Emre Aydın aslında özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen bir müzisyen. İkili ilişkilerini gözlerden uzak sürdürdü, mutlu birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandırdı. İlk röportajlarını da SABAH Cumartesi'ye verdiler.