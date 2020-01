Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

SALMANİ'NİN

Son iki yılın yükselen modaevi Gucci'nin geçtiğimiz eylül ayında Milano Moda Haftası'ndaki defilesini hatırlıyor musunuz? Hani mankenlerin 'deli gömleği' benzeri beyaz kıyafetlerle podyuma çıktığı defileyi... Ve defiledeki mankenlerde Ayesha Tan-Jones'un, bu durumu protesto etmek için avuç içlerine "Akıl sağlığı moda değildir" yazılı olarak podyuma çıkmasını...Ya da geçen sezonun moda duayenleri arasındaki en popüler tişörtün Kristopher Kane'in üzerinde "More Joy" (Daha çok neşe) yazan tasarımı olmasını.... Hatta cool görünüşlü Victoria Beckham'ın bile koleksiyonuna üzerlerinde "Everyone deserves love" (Herkes aşkı hak eder) ve "It's a dark but happy place" (Karanlık ama mutlu bir yer) yazan tişörtler eklemesini...Artık ABD'nin lüks ürün mağazası Saks Fifth Avenue'ye adım attığınızda sizi üzerinde "How are you, really?" yazan bir duvar karşılıyor. Kate Spade markası ruh sağlığı organizasyonlarına bağışlamak için 1 milyon dolar topladı. Kanye West sattığı Yeezy'lerden kazandığı paranın bir kısmını National Alliance on Mental Illness'e bağışlıyor. Revlon Adwoa Aboah'ın kurduğu psikolojik destek kuruluşu Gurls Talk'a bağışta bulunuyor. ABD'de son dönemin en popüler markası Madhappy... Kurucuları uzun süre psikolojik destek gören bu markanın tüm tasarımlarının renkleri insanın modunu yükseltmek için tasarlanmış. Tüm kıyafetlerin üzerinde de yine giyenin kendisini iyi hissetmesini sağlayacak, pozitif mesajlar veren sloganlar bulunuyor. Ayrıca mağazalarına adım attığınız tüm hızlı giyim markalarının koleksiyonlarında bile üzerleri pozitif mesajlar veren sloganlarla dolu tişört, ceket, sweat-shirt ve elbiseler var.Tüm bu verilerden nereye mi varacağız? Aslında bizden önce Deloitte yaptığı uzun kapsamlı bir araştırmayla çoktan bir sonuca varmış durumda. Savaşların, ekonomik krizlerin arttığı böyle bir dönemde gelecek kaygısı yaşayan gençler için psikolojik destek ve olumlu mesajlar büyük önem taşıyor. Z jenerasyonu, Instagram mükemmelliği altında ezildikleri bir dönemde psikolojilerine iyi gelecek ya da gelmesi için çalışan markalara yatırım yapıyor. Yani markaların bu jenerasyonu kendilerine çekmek ve onlarla bir bağ kurabilmek için psikolojilerine eğilmelerinden başka çaresi yok.Moda üzerine detaylı analizler yapan WGSN, "Yapılan son araştırmalara göre Z jenerasyonu kendilerine huzur ve mutluluk veren, psikoloji ve ruh sağlıklarını önemseyen markalara yakınlaşıyor. Son araştırmalarda gençlerin depresyon, anksiyete bozukluğu, fobi, takıntı ve panik bozukluklarla başa çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Kendilerinden önceki nesillerden hem daha fazla sayıda, hem de önceki nesillerde olmayan bir bilinçle tüm bu durumla mücadele etmeye çalışıyorlar. Onlar kendilerin önceki Sex and the City nesli değil. Alışveriş yaparak mutluluk ve huzur duyamayacaklarının farkındalar. Hep kendilerini iyi hissettirecek markaların peşinden koşmalarının ana nedeni de bu. Aldıklarıyla değil, destekledikleri düşünce ve tavırlarla kendilerini iyi hissediyorlar" yorumunda bulundu.En azından New York Times gazetesinde geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makalenin iddiası tam olarak bu... Dünyaca ünlü modaevlerinden, hızlı moda markalarına kadar tekstil üreticilerinin tamamı tonlarca kumaş parçası üretiyor. Ve kumaş parçaları sonrasında çöpü boyluyor. Kısa süreden beri ABD'de birçok genç tasarımcının artık bu kumaş çöplerine daldığını yazan gazete, "Baştan kumaş üretmek değil. Üretilmiş ve artan kumaş parçalarından koleksiyonlar hazırlamak yeni trend olan kumaşları kullanarak çoğu zaman her biri birbirinden farklı tasarımlara imza atmak."Bu akımın öncülerinden Daiel Silverstein'ın Instagram hesabı birçok kişiye ilham verecek türden... Kumaşları fabrikaların atık bölümünden nasıl seçtiğine, bu kumaşları sonrasında nasıl temizlediğine ve koleksiyonları nasıl hazırladığına kadar herşeyi bulabilirsiniz Silverstein'ın hesabında... Kurduğu markaya Zero Waste Daniel ismini veren tasarımcının koleksiyonundaki parçaların fiyatları 25- 595 dolar aralığında. Tasarımcı, "Birçok mağaza koleksiyonlarımızı satın alıyor. Jennifer Hudson gibi birçok ünlü de bizim parçalarımızı giyiyorlar. Çünkü hepsi doğaya zarar vermek yerine korumak amacıyla tasarım yaptığımızın farkında" diye konuşuyor. Türk tasarımcı Aslı Filinta'nın Instagram hesabını da takip ederseniz onun da bir süredir elde kalmış kumaş parçalarından hazırladığı birbirinden hoş tasarımlara şahit olacak.Ünlü isimlerin kıyafetlerini tasarlayan genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani ile alışveriş rotalarını ve stilinin vazgeçilmezlerini konuştuk.* Bu sezonki favorilerim uzun çizmeler, maskülen ceketler ve micro boy çantalar oldu.* 2020'nin favori rengi sarı olacak. O yüzden sarının iddiasını görebileceğim bir mont ve çantayı kısa süre içinde gardrobuma kesin ekleyeceğim.* En çok çanta ve ayakkabım var. Benim için gardrobun çeşitliliği ve zenginliği aksesuvardan geçiyor. Mesela jean çok almam ama bir jeanı hem şık hem de spor gösterek çanta ve ayakkabıyı fazla fazla alabilirim.* Bu sezon en sık kullandığım kombin kısa bir üst, rahat bir pantolon ve yüksek çizmeler oldu. Kurtarıcı kombinimin yıldızı ise Max Mara Teddy Bear montumdu.* Sevdiğim markaların limited editon olan tasarımlarını almayı seviyorum. Farklı ve iddialı olmak bana enerji veriyor. Sadeliği çok sevebilen biri değilim ama zaman zaman spor ve rahat kombinler yapmam gerektiğini kendime hatırlatıyor ve sadeliği gardrobuma eklemeye özen gösteriyorum.* Hem evim hem de showroom'um Nişantaşı'nda olduğu için gün içerisinde çok fazla yürüme ve civarı keşfetme imkanım oluyor. Nişantaşı'nın küçük butikleri uygun fiyata farklı şeyler bulabildiğim, sevdiğim rotalar.2018 yılında Burberry'nin yaklaşık 37 milyon dolarlık satılamayan ürününü yakması dünyanın birçok yerinde tepkiyle karşılandı. Tekstil endüstrisinin tüm dünyadaki karbon emisyonunun yüzde 10'undan sorumlu olduğu göz önüne alınacak olunursa tekstil fazlasına doğru çözümü bulmak belki de üreticilerin en önemli sorumluluğu. Guardian gazetesi geçtiğimiz günlerde İngiliz Parker Lane isimli grubun dünyanın dört bir yanında tekstil üreticileriyle çalışıp tekstil fazlalarının geri dönüştürülmesi için efektif çözümler ürettiğini yazdı.İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in bile kalbini çalan Türk çanta markası Esin Akan, sonunda Türkiye'de de müşterileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Şubat ayı ortasından itibaren Akan'ın tasarımları Harvey Nichols, Galeries Lafayette ve Brandroom'da satılmaya başlanacak.Dior'un efsanevi kreatif direktörleri arasında yer alan John Galliano, 2011 yılında ırkçı bir söylemde bulunduğu için modaevindeki görevinden uzaklaştırılmıştı. Üç yıl moda dünyasından uzak kalan ardından Oscar dela Renta için bir kapsül koleksiyon hazırlayan Galliano, sonrasında sessiz sedasız bir şekilde Maison Margiela'nın kreatif direktörü olmuştu. Galliano, kısa süre önce modaeviyle anlaşmasının beş yıllığına uzattığını açıkladı. Tasarımları sayesinde modaevinin zarardan kurtulmasını sağlayan Galliano'nun çizgisini özlediyseniz hangi modaevine gitmeniz gerektiğini artık biliyorsunuz.