7/24 şehirde yaşam

Türk pop müziğinin sevilen ismi Göksel, Moda Kayıkhane Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor. 22.30'da başlayacak konserde usta yorumcu, en sevilen şarkılarını seslendirecek. Göksel'le geçmişten bugüne uzanırken nefis bir müzik şölenine de tanıklık edeceğiz.Yerli sahnenin sevilen grupları Hedonutopia ve Jakuzi, bu akşam ve 31 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de Zorlu PSM Studio sahnesinde konser verecek. 2008'de İzmir'de kurulan Hedonutopia'nın son albümü Arzu Ütopyası'nda elektronik ritimler, uçuşan melodiler ve uzaktan geliyormuş gibi duyulan derin vokaller dikkat çekiyor. 2016 yılında kurulan Jakuzi ise Hata Payı'nda daha karanlık bir pencereden bakıyor dünyaya.Gedik Filarmoni Orkestrası, Türkiye'nin başarılı korolarından Rezonans'la birlikte 29 Ocak Çarşamba günü Sent Antuan Kilisesi'nde büyülü bir geceye imza atacak. Çağımızın yaşayan en önemli çağdaş müzik bestecisi Arvo Part ile 20. yüzyılın çığır açan bestecisi Schönberg'in buluştuğu gecede, Burak Onur Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası'nın konuğu olacak. Eserler, Cem'i Can Deliorman yönetiminde icra edilecek.Akbank Sanat; 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Akbank Caz 30. Yıl Konserleri kapsamında Yinon Muallem'i dörtlüsüyle ağırlıyor. Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Derya Türkan, Elif Çağlar, Areti Ketime ve Mor Karbasi gibi farklı türlerde başarılı müzisyenler ile birlikte çalışmış Muallem'in yeni albümü Back Home adını taşıyor. Konser 20.00'de başlayacak.Pera Müzesi, Pera'da Camerata başlıklı konser serisine, piyanist ve besteci Hakan Ali Toker'in barok müzik ve Türk halk müziğini buluşturan Evlerinin Önü Klavsen başlıklı performansıyla devam ediyor. Sanatçı, bugün konser öncesinde dinleyicilerle bir araya gelerek, müzikte gelenek ve yenilik arasındaki kopmaz bağlar üzerine sohbet de edecek.Multitap, uzun bir aranın ardından yeni albümleri No:3A ile 25 Ocak'ta Salon'da olacak. Selim Siyami Sümer (gitar/vokal), Sertaç Özgümüş (piyano ve tuşlu çalgılar), Taçkın Bilal (bas gitar) ve Ali Cihan'dan (davul) oluşan grup kendilerini etkileyen sanatçıların şarkılarını sahneye taşıyacak. Konser 22.30'da başlayacak.Hamsi ile hazırlanan yemekler ve sevilen Karadeniz lezzetleri, 28 Şubat'a kadar İstanbul Marriott Hotel Şişli'nin şefleri tarafından hazırlanan özel bir menü ile The Dish Room Restoran'da lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Menüde etli karalahana sarması, turşu kavurma ve Laz böreği de özel sunumla servis ediliyor.oratoryoA. Adnan Saygun'un görkemli eseri Yunus Emre Oratoryosu, Uğur Seyrek'in koreografi ve rejisi ile 'insan'ı arıyor. Eser 29 Ocak Çarşamba ve 31 Ocak Cuma günleri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyenlerle buluşacak. A. Adnan Saygun, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünür Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 4.5 ayda bestelediği ve 1943 yılında tamamladığı oratoryoyu 'en büyük sanat tecrübesi' olarak nitelendirmiş, eser kısa sürede Saygun'u uluslararası düzeye taşımıştı. Sanatseverler, sahnede hem İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçılarını, hem de opera solistleri ve korosunu birlikte izleyecek.yarışma10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması için başvurular başladı. Yeşilay'ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirdiği yarışma; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenleniyor. Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabiliyor. Başvurular 14 Şubat'a kadar sürüyor.İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular başladı. Genç Caz, caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Genç Caz'a katılmak isteyenler başvurularını genccaz.iksv.org adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Son başvuru tarihi 7 Nisan. Kazananlar, Parklarda Caz etkinliği kapsamında düzenlenecek ücretsiz Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak.Konservatuvarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, şehrin lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir yandan patronlarının istekleri, zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek mi?.. Efe Erkekli'nin rol aldığı tek kişilik oyun Tamamen Doluyuz'u bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Stüdyo Sahne'de izleyebilirsiniz.Ömrünün önemli bir bölümünü akıl hastanesinde geçiren kadın, günün birinde salıverilir. Her anlamda 'sistemle' doğuştan sorunu olan kadın hastaneden çıkar çıkmaz çığırından çıkmış bir dünyanın ortasında buluverir kendini. Aslı Erdoğan'ın aynı adlı hikayesinden yola çıkan Bir Delinin Güncesi oyununu 29 Ocak Çarşamba günü Yapı Kredi bomontiada'da izleyebilirsiniz. Ayşe Lebriz Berkem'in rol aldığı oyunun başlama saati 20.30.1 Çubuklu Hayal Kahvesi, bu akşam sahnesinde Kafası Karışık Kontrtenor performansıyla Nuri Harun Ateş'i ağırlıyor.Sarp Dakni ve Berke Yavuz'un Hey Gidi Günler partisi bu gece Babylon'da gerçekleşecek. Partide 90'ların hit Türkçe pop şarkıları çalacak.DJ Big G, bir klasiğe dönüşen partilerine devam ediyor. Vogue'un çatısında cumartesi günleri gerçekleşen partilerde DJ Big, gelenleri hip hop ritimleriyle dansa ettiriyor.Rıchmond Nua Wellness Spa'da bugün Sare Palaska ile Astroloji Workshop'u var. Workshop 16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.Komedi dünyasının ilgi gören isimlerinden Anlatanadam, stand-up gösterisiyle 31 Ocak Cuma akşamı Kadıköy Entropi Sahne'de olacak.

