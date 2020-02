7/24 Şehirde yaşam

2 bin 500 hayvan 8 bini aşkın bitki

Papağanlar, maymunlar, kaplanlar, kangurular... Tam da havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde ailenizle Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde güzel bir gün geçirebilirsiniz. FYZoo'da ziyaretçiler botanik park sayesinde daha önce rastlamadığı birçok bitkiyi ve farklı türde hayvanı görme şansı elde ediyor. Parkta 220 üzerinde hayvan türü ve 2 bin 500 üzerinde hayvan bulunuyor. Botanik park kısmında ise 600 çeşit bitki türü ve 8 bini aşkın bitki var. Saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan parka ulaşmak da zor değil. Marmaray Gebze-Halkalı tren hattı üzerinde, 15 dakika bir kalkan tren seferleri ile Osmangazi istasyonuna gidebilir ve buradan parkın hafta sonu çalışan ücretsiz ziyaretçi servislerini kullanabilirsiniz.



konser

Soul müziğin kraliçesi geliyor

DEE Dee Bridgewater'ın kızı, soul müziğin kraliçesi China Moses, 5 Şubat Çarşamba akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak.İlk teklisi Time'ı çıkardığında henüz 16 yaşında olan China Moses'ın 2012 yılında raflarda yerini alan Crazy Blues albümü ise The Times gazetesi tarafından o yılın en iyi 100 albümü arasında gösterilmişti.



Her yerde canlı müzik

POP ve arabesk müziğin güçlü yorumcuları farklı şehirlerde gerçekleştirdikleri performanslarda hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Jolly Joker'in Vadistanbul şubesinde bugün Merve Özbey konseri var. Levent Yüksel de Jolly Joker Bursa'da sahneye çıkacak. Hakan Altun, Adana Jolly Joker'de hayranlarının karşısında olacak. Mazhar Alanson hayranları ise 7 Şubat Cuma gününü not alabilir. Sanatçı Jolly Joker Kartal'da konser verecek.



Bob Marley 75 yaşında

1981 yılında hayata veda reggae müziğin efsane ismi Bob Marley, doğum gününde anılıyor. 6 Şubat Perşembe akşamı Nayah'ta da yerli sahnenin başarılı reggae gruplarının üyelerinden oluşan İstanbul Reggae Union sahnede olacak. İstanbullu reggae grubu Bosphoroots ise 7 Şubat Cuma akşamı Zorlu PSM Studio'da olacak

atölye



Makarnanın en güzel hali

KREMA ve mantar soslu el yapımı fettuccine, taze fesleğenli domates sosla ricotta peynir ve taze baharat dolgulu ravioli ve limon, karabiber soslu parmesan gnocchi... Birbirinden lezzetli bu makarnaların yapımını bugün Kanyon AVM'deki İntema Yaşam Mağazası'nda öğrenebilirsiniz. Atölyenin başlama saati 17.00, ücreti 220 TL.

anma



Barış Manço anısına

7'DEN 70'e herkesin sevgisini kazanan Barış Manço, aramızdan ayrılışının 21. yılında Kadıköy'de anılacak. Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz anma programı bugün saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Barış Manço'nun önderliğinde 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres müzik grubu anma programında sahne alacak.



mekan

Dansa hazırlık kuyrukta başlıyor

KLEIN markasını anlatmaya gerek yok. Beş yıldır elektronik müzik ve dans denince ilk akla gelen yerlerden. Şimdi Maslak'taki yeni yerinde Klein Phönix adı altında dans tutkunlarını ağırlıyor. Kısa bir süre önce açılmasına rağmen saatler gece yarısını gösterdiğinde 2500 kişilik mekanın kapısında kuyruk oluşmaya başlıyor. Öyle çileli bir kuyruk değil ama. Sohbetlerin edildiği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu, dansa ön hazırlık aşaması denebilir. Cuma ve cumartesi açık olan mekan, ses ve ışık sistemi kadar programıyla da iddialı. Önümüzdeki günlerde Booka Shade, George Fitzgerald, Michael Mayer ve Kerala Dust gibi elektronik müziğin iddialı isimlerini DJ kabininde ağırlayacak. Bugün ise Christoph setin başına geçecek. Öncesinde de Orkun Bozdemir ve Jack in the Box var.



Turnuva

Büyük mücadele zamanı

RIOT Games'in efsanevi oyunu League of Legends'ta, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi heyecanı bugün başlıyor. 12 hafta sürecek maçlar her hafta sonu 14:00'te başlayacak. Watergarden İstanbul'da bulunan Riot Games Espor Sahnesi'nin kapıları her hafta 13.00'ten itibaren açık olacak.



Panel

Onno Tunç'lu yıllar

BESTE ve düzenlemeleriyle Türk pop müziğine yön veren sanatçılardan Onno Tunç, 4-6 Şubat tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde (MİAM) gerçekleşecek panellerle anılacak. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek Oyun Müzikleri konulu panelin konuşmacıları arasında World of Warcraft, The Emperor's Tomb ve Indiana Jones gibi film ve oyun müziklerine imza atmış Clint Bajakian bulunuyor. 5 Şubat Çarşamba günü Dijital Dünya: Müzik Sektörü Nereye Gidiyor?, 6 Şubat Perşembe günü ise Onno Tunç'lu Yıllar panelleri gerçekleşecek.Paneller Sertab Erener, Göksel, Hakan Kurşun ve Arto Tunçboyacıyan gibi ünlü isimlerin katılımıyla herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek.



opera

İlk kez sahneleniyor

NEW York Metropolitan Operası'nın son eserlerinden Porgy and Bess, bugün saat 20.55'te sahnelenecek. İstanbullu sanatseverler de operayı Akmerkez CinemaPink aracılığıyla izleyebilecek. ABD'li bestekar George Gershwin'in 1935 yılına ait eseri, Met Opera tarafından ilk kez sergileniyor.

tiyatro



Çehov sahnede

ANTON Çehov'un Bir Evlenme Teklifi, Tütünün Zararları ve Ayı isimli kısa oyunlarından oluşan Aziz Dostum Çehov'u 6 Şubat Perşembe ve 7 Şubat Cuma günleri Garibaldi Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Bir Evlenme Teklifi evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları; Tütünün Zararları baskın bir eş tarafından 33 yıl istemediği bir hayat yaşayan adamı; Ayı ise bir kadınla erkeğin alacak meselesi yüzünden nefretle başlayan ilişkilerinin aşka dönüşmesini anlatıyor. Erdinç Gülener, Eylem Yıldız, Emre Başer ve Deniz Denker'in rol aldığı Aziz Dostum Çehov'u Zafer Algöz yönetiyor.

NOT DEFTERİ

1. BU akşam Babylon'da Y2K Millenium Party var. Partiye gelenler 2000'li yılların şarkılarıyla dans edecek

2. ÜMIT Besen ve Pamela bugün saat 21.00'de Bahçeşehir Hayal Kahvesi'nde aynı sahneyi paylaşacak.

3. TEOMAN bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek.

4. MILLÎ Mücadelenin 100. Yılı (Misak-ı Milli) konulu pul sergisini, Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Küçük Ayasofya Parkı'nda bulunan binasında 6 Şubat'a kadar ziyaret edebilirsiniz.

5. Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri 7 Şubat Cuma günü saat 21.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek