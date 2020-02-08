7/24 şehirde yaşam

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Tunus'tan çıkıp dünya sahnelerinde insanları uduyla ve sesiyle derinden etkileyen Dhafer Youssef bugün Zorlu PSM'de konser verecek. Sufi gelenekleri ve Arap lirizminden beslenen müziğini caz ve doğaçlama ile harmanlayan sanatçı, en iyi çağdaş caz müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Udunu şiirsel bir güçle çalan, sesini başlı başına bir enstrüman olarak konumlayan Youssef'in konseri Hüsnü Şenlendirici, Elvind Aarset ve Adriano Dos Santos'un katılımıyla saat 21.00'de başlayacak.Dünyanın en köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) 13 Şubat Perşembe günü, saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un ilk kez 1985 yılında yönettiği orkestranın bu konserinde başkemancı Stephanie Gonley solist ve şef olarak yer alacak. Orkestra, 400'den fazla bestecinin 1500'den fazla eserini içeren plak koleksiyonu ile dünyanın en çok kayda sahip orkestrası olarak dikkat çekiyor.Salon İKSV'de bugün saat 22.30'da Palmiyeler konseri var. Sahnedeki neşesi ve enerjisiyle bilinen indie/saykedelik pop rock grubu geçen yıl Harika, Orman ve Kalehan single'larını yayınladı ve eleştirmenlerden tam not aldı.Arter'deki Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'nin son günü Ryuichi Sakamoto, Ryoji Ikeda ve Blixa Bargeld gibi müzisyenlerle etkileyici ortaklıklar gerçekleştiren Alva Noto'nun performansını izleyebilirsiniz. Alva Noto, ses ve ışık frekanslarını minimal bir estetikle bir araya getireceği UNIEQAV yerleştirmesi ile bugün saat 22.00'de Arter Karbon'da olacak.Duman'ın bas gitaristi Ari Barokas, solo albümü Lafıma Gücenme ile konserlerine devam ediyor. Barokas, akustik gitarda Utku İnan, kontrbasta Ekin Bilgin ve davulda Mehmet Demirdelen ile birlikte bugün saat 20.30'da World Akustik 4. Kat Konserleri kapsamında Yapı Kredi bomontiada'da sahne alacak.Alternatif müziğin sevilen isimleri çarşamba ve cumartesi akşamları Kozmonot Bomonti sahnesinde konser verecek. Bugün Peyk'i, 12 Şubat Çarşamba akşamı ise In Hoodies'i dinleyebilirsiniz.Geçen yıl yaşamını yitiren fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in kaleme alıp çekme şansı bulamadığı senaryolar ve kreatif direktörlüğünü üstlendiği fakat tamamlayamadığı sosyal sorumluluk projesi, beş yönetmenin yorumuyla hayat buldu. Ali Bilgin, Ali Yorgancıoğlu, Hilal Saral, Murathan Özbek ve Pelin Kacar'ın çektiği videolardan oluşan sergi Maslak'ta Galeri Siyah Beyaz'da randevu ile ziyaret edilebiliyor.Hakan Günday'ın kitap kapaklarına yaptığı sıradışı resimlerle tanıdığımız ressam ve sanatçı Emre Orhun'un kişisel sergisi Kana Diz Kana, Big Baboli Şarküteri'de açıldı. Emre Orhun'un çizdiği ve Günday'ın diyaloglarını yazdığı aynı adlı grafik romandan orijinal resimlerin Türkiye'de ilk kez gösterileceği Kana Diz Kana sergisi, iki sanatçının 2008'den beri süren benzersiz deneylerinin hikayesini İstanbul'a taşıyor.Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle soyut üretimler yapan Figen Batı, yedinci kişisel sergisi Transformasyon ile 12-29 Şubat günleri arasında Sevil Dolmacı Art Gallery'de sanatseverlerle buluşuyor. Batı, Transformasyon ile izleyiciyi hayatın, evrenin ve dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişimi gözlemlemeye davet ediyor.partiKabataş Setüstü'ndeki şehrin popüler mekanlarından Setup, hafta sonu partilerinin adresi olmaya hazırlanıyor. Cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek Setup Weekends parti serisi kapsamında bugün DJ Burak İmre kabinde olacak. Seri kapsamında performans sergileyecek isimler arasında Deniz Tekin, Aksak, Furkan Kurt ve Allen Hulsey de bulunuyor.Pesto soslu fettucine, Cafe de Paris soslu ızgara dana bonfile, frambuaz soslu panna cotta... Kanyon AVM'deki İntema Yaşam Akademi'nin şeflerinin özenle hazırladığı menüyü öğrenmek için 10 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak atölyeye katılabilirsiniz. Fiyatı 220 TL.Türkiye, 13-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey'ye ev sahipliği yapacak. Fuar boyunca ziyaretçiler alanında uzman isimlerle buluşacak. Ayrıca en güncel spor ekipmanları macera tutkunlarının beğenisine sunulacak.13 sezon kapalı gişe oynayan komik opera Don Pasquale, şubat ayı boyunca Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde olacak. Donizetti'nin coşkulu, naif, hayat dolu melodileri ve Michele Accursi'nin librettosu ile dikkat çeken opera, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. İlk temsil 14 Şubat Cuma günü 20.00'de gerçekleşecek. Eserin konusu kısaca şöyle: Genç Ernesto, alımlı Norina'ya aşıktır ve zengin amcasının kendisi için 'daha uygun' gördüğü kadınla evlenmeyi kabul etmez. Bu sırada Don Pasquale, doktoru ve yakın dostu Malatesta'dan kendisine evlenebileceği bir kız bulmasını ister ve o da kendisine kız kardeşi, namuslu Sofronia'yı önerir. Aslında amacı yaşlı adamı kandırıp, Ernesto'nun Norina ile evlenmesini sağlamaktır.Watergarden İstanbul'da 14 Şubat'ta çiftlerin romantik akşam yemeğine şov havuzunda gerçekleşecek tango gösterisi eşlik edecek.CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'un terasındaki İzaka Restaurant'ta Sevgililer Günü, Ahmet Serkan'ın canlı performansı eşliğinde kutlanacak.Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah, 14 Şubat Cuma günü Dorock XL sahnesinde olacak.Pink Mama, Sevgililer Günü'nde pop müziğin kraliçesi Hande Yener'i ağırlıyor. Yener, sevilen parçalarını özel şov eşliğinde seslendirecek.Tangoneva, özel repertuvarıyla 14 Şubat Cuma günü Zorlu PSM Sky Lounge'te olacak. Konser 19.30'da başlayacak.