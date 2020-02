Kütüphaneden giysi alıp soğan boyalı elbise giyeceğiz

60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar... Sonra 2000'ler 2010'lar... Hazır 2020'lere yeni adım atmışken gelecek 10 yılda moda dünyasında neler olacağını hiç merak ettiniz mi? 2020'ler dendiğinde yıllar sonra hangi ağırlıklı trendlerden bahsediliyor olacak?

"Nerden tahmin edebiliriz ki?" dediğinizi duyar gibiyim. Belki bizler tahmin edemeyebiliriz ama tüm dünyada modanın Nostradamus'u olarak isimlendirilen Lidewij Edelkoort tabii ki tahmin edebilir. Time dergisi tarafından moda dünyasının en etkili 25 ismi arasında gösterilen, i-D dergisi tarafından modaya yön veren 40 kişi arasında sıralanan Edelkoort, 45 yıldır bir trend tahmin uzmanı olarak çalışıyor. Bu konuda o kadar başarılı ki 2015 yılından bu yana Parsons School of Design'da hibrit çalışmalar bölümünün dekanı... Kendi ismini taşıyan Studio Edelkoort Paris, New York ve Tokyo'da ofisleri olan dev bir trend analiz ve danışmanlık şirketi. Bu konuda sayısız dergi çıkaran Edelkoort geçtiğimiz hafta İngiliz Guardian gazetesine 2020'ye damga vuracağını düşündüğü trendleri anlattı. İşte çağımızın en büyük trend analizcisinden moda trendleri tahmini.





Romantik kıyafetler

Şık,romantik elbiseler hepimizin dolaplarında geniş yer aldı. Simone Rocha'nın başını çektiği romantik tasarımlar yapan tasarımcılar daha geniş yere sahip olacak.



Eşya bağımlığına son

Gelecek 10 yıl daha çok eşya alanların küçümsendiği bir 10 yıl olacak. Sürekli alışveriş yapan, yeni kıyafet üstüne kıyafet alanlar küçümsenecek. İnsanlar az ve öz parçalarına daha fazla kıymet verecek. Ve tüm dünyada az eşyaya sahip olanların daha mutlu olduğuna dair makaleler yayımlanacak.



Ortak çalışmalar

Zaten son beş yıldır markalar, tasarımcılar, hızlı moda markaları ve modaevleri arasında çeşitli işbirliklerine şahit oluyoruz. Ama 2020'ler kesinlikle farklı isimler arasında yapılacak işbirliklerine sahne olacak. Amatör isimler ve deneyimli tasarımcılar bir arada çalışarak daha heyecan verici tasarımlara imza atacak.





Soğan ile renklendirilen giysiler

2020'ler soluk renklerin hakimiyeti altında geçecek... Yani tekstil dünyasının kimyasal boyalarıyla su rezervlerinin zarar görmesinin ardından tüm dünya yeniden büyük annelerimizden bugünlere kadar gelen doğal boyama yöntemlerine yönelecek. Yani üzerinizde soğan ya da avokadoyla renklendirilmiş ipliklerden üretilmiş giysilerle randevularınıza gideceksiniz.





Spor giysileri out ofis şıklığı in

Evet son beş seneye kesinlikle spor salonlarında giymeye alışık olduğumuz kıyafetler yön verdi. Taytlar, bol eşofman takımlar, sırt çantaları... Ama 2020'lere ofislerde giyilip denenmiş, kaliteli ve güvenli kıyafetler yön verecek.



Kitap yerine kıyafet

Yavaş yavaş mağazalar sadece bir tüketim merkezi olmaktan çıkıp insanların farklı aktiviteler için bir araya geldiği merkezler oluyor diye yazıyoruz. Durum böyleyken belki de kıyafetlere ulaşacağımız farklı noktaların olması çok da garip olmayacak. Mesela bir mağazaya gidip yeni bir kıyafet almak yerine insanların ürettikleri ya da artık giymek istemedikleri giysilerini bıraktıkları kütüphanelere gideceğiz. Edelkoort, "Gönüllülerin çalıştığı hem kıyafet alıp hem kitap okuyup hem de çeşitli oturumlara katılacağınız merkezler olacak kütüphaneler" diyor.



Seyahat giysileri değişecek

Tatile gittiğimiz yerler de, seyahat etme şeklimiz de gelecek 10 yılda çok değişecek. Dev teknoloji firmaları yeşil ulaşım yöntemlerine yatırım yapmaya başlayacak, uçakla seyahat edenler küçümsenecek ve tabii ki tüm bu değişim giysilerimize yansıyacak. Edelkoort, "Şu an İskandinavya ülkelerinde yurt dışında ev sahibi olanlar evlerini birer birer satmaya başladı. Kimse yılda birkaç kez o uçak yolculuklarını yapmak ve dolayısıyla dünyaya zarar vermek istemiyor. Komşularımıza daha çok seyahat edeceğimiz günler yaşayacağız" diyor.



Haftanın konuğu







Simge Sağın'ın tercihleri

Bu hafta bir değişiklik yaptık ve stil köşemize moda dünyasından değil müzik dünyasından bir ismi konuk ettik.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'a sorduk o da bize alışveriş rotalarını, dolabının vazgeçilmezlerini anlattı.

* Bu sezon beni yakalayan trend en çok takım eşofman modası.

* Kombin yaparken hayatımı kolaylaştıran bir yöntemim yok. Kafama göre, o anki ruh halime göre kıyafetlerimi seçip hayatıma devam ediyorum.

* Stilimi rahat, spor ve şık diyerek tarif edebilirim.

* Dolabımda çoğunluklu olarak beyaz tişört ve renk renk eşofman takımlar bulunuyor. Ayrıca uzun ve bol oversize ceketlerden de dolabımda çok var.

* Beli düşük bir jean pantolonu asla giymem.

* Büyük ceketler bu sezon kurtarıcı kombin parçam oldu. Onlarla sahneye bile rahatlıkla çıkarım. Onun dışında bol eşofman takımlar ve büyük sweatshirt'ler çok hayat kurtarıcı.

* Hem günlük, hem de sahne için alışveriş yapıyorum. Yani iki farklı kimlik için alışveriş yapıyorum. Günlük hayatımda rahatlığa önem veririm. Bol eşofman takımlar çok aldım o yüzden. Sahne dışında sadece spor kıyafetler giydiğimi söyleyebilirim.



Moda kazanı



SANATÇI ELİ DEĞSİN

Son dönemi kasıp kavuran kişiselleştirme trendi Sevgililer Günü'ne de damga vuruyor. Bunun son örneği Hotiç firması... Firmadan alacağınız özel hediyeyi tasarımcı Ayk Çubukçu monogram veya figürlerle kişiselleştirecek. Bunun için 8 Şubat'ta Zorlu Center'da, 9 Şubat'ta İstinye Park'taki Hotiç mağazalarından alışveriş yapmanız yeterli.







Bir dönemin müzik dünyasına damga vuran Justin Timberlake, kariyeri boyunca iddialı stiliyle dikkat çekmeyi sürdürdü. Timberlake geçtiğimiz günlerde eşi Jessica Biel'in yapımcılığını üstlendiği The Sinner dizisinin yeni sezon davetinde Dior tasarımı şık kombiniyle bu kez moda konusunda ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu.



PARİS'E DAMGA VURDU

Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl gerçekleşen ve iç tasarım dünyasının duayenlerini bir araya toplayan Maison et Objet Paris'in bu yılki iddialı isimlerinden biri de bir Türk tasarım markasıydı. Suluboya resimleri bilgisayar çantasından telefon kılıfına kadar farklı tasarımlarla birleştiren Fonfique'in tasarımları, bu yıl fuarın en iyi ürünlerinin de sergilendiği Best of MOM'da sergilendi.



DEV MARKA LOGOLARI

Dev marka logolarının moda tasarımlarının üzerinde belirmesine artık hepimiz alışmış olmalıyız. Bunun son örneği de Paris Moda Haftası'nda koleksiyon sergileyen Comme des Garçons oldu... Markanın tasarımcısı Junya Watanabe, Pirelli ile yaptığı işbirliği sonucunda 1970'li yıllarda şirketin teknisyenlerinin yarışlarda giydiği motor sporları ceketlerinden esinlenen ve ikonik sarı ve kırmızı Pirelli logosunu taşıyan özel bir kapsül koleksiyonu tanıttı. Junya Watanabe Man x Pirelli koleksiyonu, iki palto, bir ceket ve bir tişört olmak üzere dört parçadan oluşuyor.