7/24 şehirde yaşam

Edebiyat ve müzik tutkunları, bu hafta sonu D&R'ın düzenlediği imza günlerinde birbirinden önemli isimlerle bir araya geliyor.Atiye dizisine ilham veren Dünyanın Uyanışı romanının yazarı Şengül Boybaş, bugün saat 15.00'te D&R Zorlu'da olacak, Boybaş, Göbeklitepe'nin gizemli hikayesini anlattığı kitabını sevenleri için imzalayacak.Sevilen oyuncu ve yazar Nilgün Belgün, Hayatla Geçinmeyi Seçtim adlı kitabını okurları için imzalıyor. Etkinlik, bugün saat 15.00'te başlayacak. İmza gününe D&R Capitol ev sahipliği yapacak.Oyuncu Ali Aksöz, ilk imza gününde D&R Kanyon'a konuk oluyor. Aksöz, çoğunluğu yol hikayelerinden ve kendi anılarından oluşan Gölgedeki Adam isimli kitabını bugün saat 15.30'da imzalayacak.Tasavvuf ve sufizmin Türkiye'deki genç temsilcilerinden Hakan Mengüç, yeni kitabı Hiç Bir Karşılaşma Tesadüf Değildir'in imza gününde kitapseverlerle buluşuyor. Mengüç, kitabını bugün saat 17.30'da D&R İstinyePark'ta imzalayacak. Etkinlikte canlı ney performansı da sergileyecek.Nirvana'yı yaşatmak için kurulan Nirvana Tribute Band, birçok eleştirmen tarafından gerçek Nirvana tecrübesine en yakın deneyim olarak nitelendiriliyor. Nirvana Tribute Band, solisti Jon O'Connor'ın patlamaya hazır enerjisi ile çarpıcı performanslara imza atarken Nirvana'nın bateristi Aaron Burckhard tarafından da "Nirvana'ya en yakın şey!" olarak tanımlanıyor. Nirvana Tribute Band, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in doğum günü olan 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Zorlu PSM Studio'da olacak.Yapı Kredi bomontiada ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliği devam ediyor. Gitar ve çello ile yeni sesler ve müzik formlarının arayışında olan ikili Sain Mus, 19 Şubat Çarşamba saat 19.30'da Yapı Kredi bomontiada'da müzikseverlerle buluşuyor.Ünlü virtüöz basçı, besteci ve vokal Avishai Cohen, 50. yaşını, tüm dünya soundlarını temsil eden yeni projesi 50 50 50 ile 50 ülkede 50 konser vererek kutluyor. Cohen proje kapsamında bu akşam saat 20.00'de CRR'de İstanbullu cazseverlerle buluşacak. Konserde sanatçıya piyanoda Elchin Shirinov, davulda Noam David eşlik edecek.Kurucusu olduğu Sonic Youth ile müzik tarihinin mihenk taşlarından biri olan Thurston Moore; Beck, Yeah Yeah Yeahs, Nirvana, Sigur Ros ve My Bloody Valentine'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce isim ve gruba, milyonlarca dinleyiciye ilham verdi.İkonik müzisyeni, 21 Şubat Cuma akşamı 22.00'de Salon'da izleyebilirsiniz. Moore önce solo projesi Spirit Counsel ile sahnede olacak. Ardından Moore'a, kadrosu Korhan Futacı, Umut Çağlar, Berkan Tilavel ve Apostolos Sideris'ten oluşan Konstrukt eşlik edecek.İstanbul Sanat ve Antika Fuarı için geri sayım başladı. 20- 23 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açacak fuarda, plastik ve görsel sanatlardan antika objelerin yanı sıra koleksiyon seçkileri de yer alacak. Mimarlar, galericiler, antikacılar ve sanatseverleri bir araya getirecek fuar akademik etkinliklere de ev sahipliği yapacak.Fadık Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği Muse 19 Şubat Çarşamba ve 20 Şubat Perşembe günleri 20.30'da Tatbikat Sahnesi'nde Ankara seyircisiyle buluşacak. Tek kişilik, müzikal tarzdaki oyun 23 Şubat'ta da Bursa Nilüfer'de sahnelenecek. Sanat Gezegeni'nden dünyaya gönderilmiş bir esin perisi olan Muse, Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo Da Vinci'nin eserlerini yaratma sürecinde onlara ilham vermek üzere görevlendirilmiştir. Lakin en büyük arzusu insan olmak ve kendi eserini dünyaya bırakabileceği bir ustaya dönüşmektir.Akbank Sanat, Sırbistan Film Merkezi'nin katkılarıyla, güncel Sırp sinemasından üç filme ev sahipliği yapıyor. Etkinlik kapsamında bugün saat 15.00'te Yük Teret gösterilecek. Vlada, 1999 yılında NATO bombardımanı sırasında kamyon şoförü olarak çalışır. Gizemli bir yükü Kosova'dan Belgrad'a taşıma görevini üstlenmiştir ve savaştan zarar görmüş, bilmediği topraklarda araç sürmektedir. Bilmektedir ki, görevi bittiğinde eve dönmek ve hareketlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Filmler Sırpça orijinal ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.Krank Art Gallery, 22 Mart'a kadar Güneş Terkol'un Bir İkili adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali'nde Güçlü Öztekin ile beraber Warlbmon adlı enstalasyonu ile yer alan sanatçı, solo sergisinde bienal sürecinde ürettiği eserlerinin yanı sıra son dönemde ürettiği ahşap ve serigrafik baskı ve litografilere yer veriyor. Terkol, nakış tekniği yerine baskı tekniği kullanıyor.Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim, 45. sergisini açtı. Birdevrim'in Toprakla Yeşeren 40 Yıl adını taşıyan yeni sergisi, sanatçının 40 yıllık sanat hayatında yapmış olduğu eserlerden örnekleri kapsıyor. Sanatçı, Allah'a olan sevgisini aktardığı eserlerinde geleneksel sanatları da yaşatmaya çalışıyor. Birdevrim'in özellikle 24 ayar altınla bezenmiş turkuaz sırla sırlanmış eserleri ve altınla bezediği panoları aylar süren çalışmaların bir sonucu ortaya çıkmış. Sanatçının eserleri İstanbul Ticaret Odası'na bağlı tarihi mekan Hünkar Mahfili'de 23 Şubat'a kadar görülebilir.Ferda Art Platform, Nişantaşı'nın tarihi binalarından Ralli Apartmanı'nda iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. İlki Gülcan Şenyuvalı'nın 5'inci kişisel sergisi Histerik Bahçe. Şenyuvalı'nın 24 eseri, 12 Mart'a kadar görülebilecek. Hüseyin Aksoy da Biz Tam Olarak Neyi Seyrettik? adlı ilk kişisel sergisini açıyor. 5 Mart'a kadar devam edecek sergide, Aksoy'un tuval üzerine çeşitli malzemelerle çalıştığı eserlerinin yanı sıra bir video çalışması da yer alacak.Arkeoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Göbeklitepe deneyimlerini 17 Şubat Pazartesi günü saat 15.30'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde anlatacak.Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.15'te Grand Pera Alternatif Sahne'de izleyiciyle buluşacakAyşegül Aldinç bugün, Trump Alışveriş Merkezi'nin teras katında yer alan Trump Cadde'de Sevgililer Günü'ne özel konser verecek. Konser 19.00'de başlayacak. Konsere katılım ücretsizKoreograf, dansçı ve performans sanatçısı Mette Edvardsen'in oslo isimli performansı bu akşam 20.00'de Arter/Karbon'da sahnelenecek.Teoman, 21 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

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