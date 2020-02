7/24 şehirde yaşam

Tekfen Filarmoni, bu yıl vereceği ilk konserlerde İtalyan sanatçı Anna Tifu'yu ağırlayacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; sırasıyla 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa AKKM, Eskişehir AKSKM, Ankara CSO Konser Salonu ve İstanbul Lütfi Kırdar'da gerçekleşecek. Ernest Chausson'un Poeme ve Maurice Ravel'in Tzigane eserlerini seslendirecek İtalyan sanatçının kemanı, 1716 yılı Antonio Stradivari yapımı. Programda aynı zamanda Johannes Brahms'ın Birinci Senfonisi ve Emmanuel Chabrier'nin Espana adlı eseri seslendirilecek.Gece albümleriyle 62. Grammy Ödülleri'nde En İyi Dünya Müziği Albümü dalında aday gösterilen Altın Gün, 28 Şubat Cuma ve 29 Şubat Cumartesi günü Babylon'da konser verecek. 70'ler Türkiyesi'nin türler arası saykedelik akımından etkilenen grubun repertuvarı Selda Bağcan'dan Barış Manço'ya, Erkin Koray'dan Neşet Ertaş'a uzanıyor.Caz müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Bobby Bazini, Montreux Caz Festivali ortaklığıyla gerçekleştirilen Fairmont Dünya Turu kapsamında bugün Fairmont Quasar Istanbul'daki Stations'ta konser verecek. Blues ve soul müziğinden ilham alan Kanadalı müzisyenin konseri 21.00'de başlayacak.Hakkı Ergök'ün Edmond Rostand'ın eserinden yola çıkarak yazdığı, Kemal Başar'ın sahneye koyduğu rock kabare tarzındaki Cyrano de Bergerac, 28 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Duru Tiyatro Kadıköy'de sahnelenecek. Orhan Kılıç'ın Cyrano de Bergerac olarak izleyici karşısına çıktığı oyunun kostümlerini Canan Göknil hazırladı. Cyrano de Bergerac'ın maskesi ise Candan Seda Balaban tarafından yapıldı.Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Leyla ile Mecnun'u bugün saat 15.00 ve 20.00'de, yarın ise 15.00'te Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyebilirsiniz. Metni İskender Pala tarafından kaleme alınan oyunda birbirine kavuşamayan ve aşkları uğruna ölen Leyla ve Mecnun'un hikayesi anlatılıyor.Dansın usta koreografları Mehmet Balkan, Uğur Seyrek, Aydın Teker ve Beyhan Murphy'nin eserlerinden oluşan Dansın Ustaları'nı 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz.Elektronik müzik sahnesinin yıldız ikililerinden Tale of Us, 4 Nisan Cumartesi gecesi Binbirdirek Sarnıcı'nın büyülü atmosferinde setin başına geçecek. 2016 yılında kendi plak şirketleri Afterlife'ı kuran ikiliye o gece Amsterdam'dan Colyn ve progressive house music'in lokal temsilcilerinden prodüktör ve DJ Charlie Can7 eşlik edecek.DJ Şener Çetin'in setin başına geçeceği TBT 90'lar Türkçe Pop Partisi'nde Yonca Evcimik'ten Demet Sağıroğlu'na, Aşkın Nur Yengi'den Mansur Ark'a, İzel-Çelik-Ercan'dan Seden Gürel'e sevilen şarkıcıların hepimizin hafızasına kazınan efsane şarkıları çalınacak. Parti 27 Şubat Perşembe günü saat 21.00'de Zorlu PSM Studio'da gerçekleşecek.Yaşam Akademisi, Yaşama Sanatı başlıklı söyleşisinde Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı'yı konuk edecek. 27 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te Akbatı'da gerçekleşecek söyleşide konsantrasyon ve farkındalık üzerine Uzakdoğu temelli çalışmalar yapan Doç. Dr. Çakmakçı, bireylerin mutluluk arayışını ve çözüm önerilerini anlatacak. Söyleşi zemin katta ücretsiz olarak gerçekleşecek.BIR restorandan ya da kulüpten içeri adım attığınızda baştan aşağı süzülmek mi istersiniz yoksa gözlerinizin içine bakılarak sarf edilen bir hoş geldiniz cümlesi ile karşılanmak mı? Tercihiniz ikincisiyse sizi Momo Bebeköy'e alalım. Çok kısa bir süre önce ormanın içinde, iki katlı tarihi bir binada hizmet vermeye başladı. Otoparkı var ama eğer hava güzelse aracınızı yukarıda bırakıp bir tarafı ağaçlık, diğer tarafı deniz manzaralı bir kilometrelik yokuşu yürümenizi öneririz. Tarihi bir binada dedik, ama içeri girdiğinizde kendinizi bir dağ evinde gibi hissediyorsunuz. Bu sıcak ortamın mimarları Ece Akbulut ve Jülide Tuncel.Çeşme'deki The Beach of Momo geçen yaz çok konuşulmuştu. Yaratıcısı Burak Beşer, Bebeköy'de de aynı hizmet anlayışını kısa sürede oturtmayı başarmış. Beşer'in kişiliği mekanın her köşesine yansımış. İddialı ama aynı zamanda mütevazı. Lüks ama sıcak ve samimi...Masalardaki koyu sohbetlere özenle hazırlanmış yemekler eşlik ediyor. Mekan gecenin ilerleyen saatlerinde kulübe dönüşüyor ama eller havaya tadında bir eğlence beklemeyin. Burada her şey gösterişten uzak, tadında yaşanıyor.1991 yılında kurulan Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, yeni yönetim kurulunu seçti. 2014 yılında derneğin ilk kadın başkanı olan Zeynep Kakınç, dördüncü kez yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak. Dernek, Anadolu Lezzet Envanteri, Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gibi projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ sergisi, 28 Şubat Cuma günü İzmir'deki Folkart Gallery'de açılıyor. Sanatçının 55 eserinin yer alacağı sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşacak. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı sergi 17 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.Fikret Muallâ resimlerinin konularını, çoğunlukla kahveler, sirkler ve sokaklar gibi, Paris yaşamının gündelik ayrıntıları oluşturuyor. Muallâ, daha çok guvaş tekniğine yakınlık duyup, bu teknikle çok hızlı çalışabilmiş olmakla birlikte, yağlı boyayı da sulu boya ve guvaş gibi ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor.Bugüne kadar 40 milyonun üzerinde ziyaretçi ile buluşan National Geographic sergilerinden Photo Ark, Samsung The Frame katkılarıyla bu kez Türkiye'de. Fotoğrafçı Joel Sartore'nin birçok farklı türden hayvanı, vahşi yaşam koruma alanlarında çektiği nefes kesen fotoğrafları, biyoçeşitliliğin bir arşivi niteliği taşıyor. Sergiyi, Sıraevler No:55 Akaretler, Beşiktaş adresinde Nisan ayının ortasına kadar ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün.Radyo Eksen DJ'leri, indie rock'tan ska'ya, punk'tan hip hop'a uzanan sınırsız seçkileriyle bu akşam Babylon'da setin başına geçiyor.İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisi kapsamında İlke Işı Tuncer (keman) ve Ebubekir Ferhat Güneri (çello), 24 Şubat Pazartesi saat 20.30'da Milli Reasürans Konser Salonu'nda olacak. Giriş ücretsiz.Kozmonot Bomonti, 26 Şubat Çarşamba akşamı sahnesinde The Away Days'i ağırlayacak.Alternatİf müziğin önemli isimlerinden Su Soley, bu akşam Tamirane Akasya sahnesinde performans sergileyecek.Hakan Ali Toker, etnik caza yoğunlaştığı Şehir Hayatı projesiyle 22 Şubat Cumartesi akşamı 20.30'da Borusan Müzik Evi'ne konuk olacak.

