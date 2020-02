Yeni trend üniversite logoları

Bu sezon birçok moda şirketi, spor giyim parçalarının üzerinde üniversitelerin isimlerini ve logolarını kullanmaya başladı. Hollywood yıldızları da bu trendin peşinde. Çoktan üzerinde Harvard, UCLA, Oxford yazılı spor giyim parçalarını giymeye başladılar. Yani son birkaç yıla damga vuran 80'lerin çılgın logo trendi, marka isimlerinden üniversite isimlerine geçmiş durumda. Biz de Türkiye'deki önde gelen devlet ve vakıf üniversitelerinin kapılarını çaldık...Hadi gelin birlikte bakalım Türkiye'nin önemli üniversiteleri neler yapıyor logolu ürünler konusunda...* İlk ve tek mağazamız 8 Mayıs 2012 yılında açıldı. Ayazağa Kampüs Merkezi Derslik binası içinde bulunuyor.* Mağaza'nın 150 metrekarelik satış alanı ve 30 metrekarelik depo alanı bulunuyor.* Ayrıca www.1773itu.com adresi üzerinden satışımız da mevcut. İnternet toplam satışımızın yüzde 5.5'ini oluşturuyor. Daha fazla alıcıya ulaşmak amacıyla Morhipo ile özel bir protokol imzaladık. Yakında ürünlerimiz Morhipo aracılığıyla satılmaya başlanacak.* Giyim, çanta, takı, kırtasiye, aksesuar, kitap ve ev-yaşam kategorilerinde 500'e yakın ürünümüz var.* 2019 yılı ciromuz 2 milyon 100 bin TL. Gerçekten bir rekor kırdık!* Mağazamız açılışından bu yana 250'den fazla öğrenciye 9 ay boyunca burs imkanı sundu. Hâlâ da mağazamızdaki tüm ürünlerin geliri burs fonuna aktarılıyor ve en önemli amaç olarak burs sağlamaya devam ediyoruz.* Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında mezunumuz Merve Doğar Korkusuz'ın kurucusu olduğu Mizateks aracılığıyla Lee Cooper Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz ileri dönüşüm koleksiyonumuzun en çarpıcı iş birliği olduğunu söyleyebiliriz.* İlk adım olarak atık kartela kumaşlarını değerlendirerek çanta, kalemlik ve mağazamız için kabin perdeleri ürettik..* En pahalı ürünlerimiz ise 16.10 İstanbul'un İTÜ'ye özel tasarladığı takı koleksiyonunda yer alan taşlı ve altın kaplama olan bazı parçalar.* İlk Işık Store, yaklaşık 5 yıl önce Şile Kampüsü'nde açıldı. Son yenileme ve düzenleme bu yıl yapıldı. Ve mağaza ürünlerimiz 14 Şubat 2020'de tekrar satışa sunuldu.* Gelecek yıl için internet üzerinden satış ve hatta bir alışveriş sitesiyle iş birliği üzerine çalışmalarımız var.* Ağırlık olarak kapüşonlu, önü fermuarlı ya da klasik bisiklet yaka sweatshirt'lerimiz, tişörtlerimiz, şapkalarımız satılıyor. En uygun fiyatlı ürün 15 TL ile üniversite logolu kupamız. Fiyatı en yüksek ürün ise 120 TL ile üniversite logolu kapüşonlu önü fermuarlı sweatshirt'ler...* Özellikle dönem başlarında ya da festival günlerinde yoğun satış oluyor. Son 5 günde 50'ye yakın sweatshirt satışımız olduğunu söyleyebiliriz mesela.* Üretim, yıllardır çalışmakta olduğumuz bir firmaya yaptırılıyor. Tasarımlar ise üniversitemiz tarafından hazırlanıyor.* Logolu ürünler üzerinden ciddi bir gelir elde etmeyi planlamadık doğrusu. Kâr marjlarımız da çok yüksek değil bu nedenle. Amacımız öğrencilerimize uygun rakama ve kaliteli Işık Üniversitesi logolu ürünler sağlayarak, aidiyet duygularını pekiştirmek. Sonuçta öğrencilerimiz, üzerinde severek okuduğu okulun logosu bulunan kaliteli ve şık bu tür ürünleri kullanmaktan da mutluluk duyuyor.* Mağazamız geçtiğimiz yıl mart ayında Sigma Dükkan -Yıldız Teknik Üniversitesi adıyla açıldı.* Şu an sadece Beşiktaş kampüsümüzde 50 metrekarelik fiziksel mağazamız bulunuyor. Davutpaşa Kampüsü'müzde de mağaza açmak için çalışmalara başladık.* www.yildizsigma.com adresimiz üzerinden online satışımız bulunuyor. Bir yandan da alışveriş siteleriyle görüşmeler yapıyoruz.* Üniversiteye ve Yıldız Teknopark'a bağlı olduğumuz için üretim süreçlerini dış kaynak ile yönetiyoruz.* Tasarım sürecini endüstri ürünleri tasarımcımız Nur Terzioğlu yönetiyor.* Satıştaki amacımız gönüllülük esaslı projelere yardım etmektir.* Toplamda 4 ana kategoride 27 çeşit ürün satışımız var.* Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde bir mağazamız var. Mağaza 2013 yılında açıldı. 60 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Henüz internet üzerinden satışımız yok ama bu konuda projelerimiz var.* Koç Üniversitesi'nin 25'inci yılı kapsamında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileriyle işbirliğine gidilerek, öğrencilerden logo tasarlamaları istendi. Bu logolar tekstil ürünlerine uygulandı.* Ürünler 1. Kalite, pamuk malzemeden üretiliyor. Aynı zamanda ürünlerin Global Organic Textile Standart ( GOTS) sertifikası da bulunuyor.Hollywood yıldızlarının bile üzerinde taşımak isteyeceği kadar 'havalı' bir markaya dönüşen üniversite logolu ürünler milyon dolarlık bir endüstri aslına bakarsanız. Hele ki hızlı tüketim tekstil firmalarının belirli üniversitelerin isim haklarını alması durumun ne kadar dikkat çekici olduğunun bir göstergesi. Harvard, Oxford, UCLA gibi okullar logolu ürünlerinin satışından yılda 20 milyon dolardan fazla gelir elde ediyor.Kurduğu etty & jacques markasıyla konuşulan Olivia Barki'ye yeni sezonda nelerin dikkatini çektiğini, alışveriş rotalarını ve dolabındaki önemli parçaları sorduk.* Bu sezon beni en çok 90'ların minimalist çizgisi, crop bluzlar, atletik kesimler ve korse detaylar etkiledi.* Pratik ve fonksiyonel kıyafetleri tercih ediyorum, gündüzden geceye kolayca uyarlanabilmesi benim için önemli, şık ve rahat kumaşı olan ürünlerle her yerde giyilebilecek kıyafetler tasarlamaya ve kendi stilimde de seçmeye çalışıyorum.* Kendi stilimi feminen, minimal ve çabasız şıklık diye anlatabilirim.* Dolabımda en çok triko vardır.* Crocs marka ve o modeldeki terlikleri asla giyeceğimi düşünmüyorum.* Crop bluzları ben çok seviyorum. Bu sezon içinde yüksek belli bol bir pantolon ve crop bluz favorim.* Alışveriş konusunda çok seçiciyim ve fazla tüketimden kaçınıyorum bu nedenle yıllarca kullanacağım ve sadece çok beğendiğim ürünleri alıyorum.Ünlü oyuncu Scarlet Johansson geçtiğimiz günlerde ABD'nin popüler sabah program Live with Kelly&Ryan'daydı. Programın bir kısmında sunucular oyuncuya kulaklarındaki küpeleri sordu. Kısa süre önce kulaklarına ünlüler arasında popüler olan Brain K. Thompson'a piercing yaptırdığını söyleyen Johansson, küpelerinin de kısmet by Milka markasına ait olduğun söyledi.Son dönemde Türkiye kökenli çanta ve ayakkabı markaları dünyayı peşinden sürüklüyor. Bunun son örneği de Manu Atelier... Geçtiğimiz günlerde Gigi Hadid, Türk markasına ait botlarıyla fotoğraflandı.ABD'li ünlü TV spikeri ve programcı Maria Menounos geçtiğimiz günlerde Nedret Taciroğlu'na ait bir tasarımla kırmızı halıdaydı. Televizyoncu son dönemde birçok Hollywood starını giydiren Taciroğlu'nun da bir kıyafet seçtiğini de uzun uzun Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

