Sofranız sağlıklı bereketli olsun

Ramazan ayında ailemizle, sevdiklerimizle paylaştığımız kalabalık sofraları özlüyoruz. Ama bu Ramazan ayı evde kalma zamanı. Şahsen ben bugün pide yapıp annemlerin kapısına bırakmayı planlıyorum.

Hem evde Ramazan pidesi yapmak sandığınız kadar zor değil. Örneğin Ahmet Faik Karanis'in Instagram hesabını takip ederseniz (Instagram adı yiyelimguzelleselim) kolay yoldan evde pidenizi yapabilirsiniz.

Peki ama iftar menüsünde neler mi olmalı? İşte bunu da ülkemizde geleneksel yemeklere hakim, ünlü, başarılı şeflere sordum ve çorbadan ana yemeğe ve hatta tatlıya tariflerini aldım. Ben denemeye çoktan başladım. Tarifler zor gibi görünse de oldukça yapılabilir olduğunu söyleyebilirim. O halde işte üç şeften üç tabaklık iftar menüsü...





TOLGA ATALAY

MEYİR ÇORBASI

Adıyaman'dan soğuk çorba

Tolga Atalay soğuk, Adıyaman'a ait meyir çorbası tarifi vermeyi tercih etti. Nedenini ise "Bu yıl ilkbahar sonu gerçekleşecek Ramazan ayında bizim topraklarımızdan bir soğuk çorbayı yapmayı uygun buldum. Nasıl ki Fransızların vichyssoise (haşlanmış püre pırasa, patates, soğan, krema ve tavuk suyundan yapılmış kıvamlı çorbası) veya İspanyolların gaspacho'su (çiğ sebzelerden yapılan soğuk çorbası) varsa bizlerin de Meyir çorbası dediğimiz Adıyaman ve komşularının hazırladığı yoğurt bazlı bir soğuk çorbamız var" sözleri ile açıkladı.





MALZEMELER: (4-5 kişilik)

* 1 tatlı kasesi bulgur veya firik

* 2 tatlı kasesi tam yağlı yoğurt

* 5 sivri biber veya kapya biberi veya karışımı (Acı olmayacak)

* 2 kemer patlıcan

* 2 tatlı kasesi su

* 2 kuru veya beyaz soğan

* 1 çorba kaşığı acısız veya az acılı pul biber

* Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

* 2 çorba kaşığı tereyağı

* İsteğe göre 2 diş sarımsak



HAZIRLANIŞI:

Biber ve patlıcanları iri zar boyunda doğruyoruz. Bunları suya basarak, sebzeler kendini salana kadar iyice kaynatıyoruz. Sebzeler piştikten sonra üzerine bulguru ekliyoruz. Pilav kıvamını alana kadar kaynatıyoruz. Bulguru tercih etmeyenler yenilikçi davranıp firik de kullanabilir.

Tencere boyu ve şekli, ateş, sebzeler ve bulgurun türüne göre su ilavesi gerekebilir gözünüz üstünde olmalı. Kıvam ne sulu ne de kuru olmalı. Hafif risotto kıvamı diyelim.

Piştiği zaman altını kapatıyoruz.

Ilımaya yüz tutunca önceden iyice çırptığımız yoğurdumuzu harcımıza yediriyoruz. Ve bırakıyoruz.

Diğer tarafta soğanlarımızı biraz elde doğrama usulü gelişigüzel ve hafif uzunlamasına doğruyoruz. Tavada az zeytinyağı ve az iyi tereyağı ile pembeleştiriyoruz. Acısını veriyor ve hatta hafif karamelize oluyor.

Pul biber ile kavrulmuş soğanları harmanlıyoruz. Çorbamızın üzerine gezdiriyoruz ve afiyetle yiyoruz.

Çorbanızı yağladıktan sonra çok bekletmeyin yağını dondurmayın. Bu arada arzu ederseniz yoğurda iki diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Ama tavsiye etmem. Çünkü Ramazan ayındayız ve ertesi gün hararet sıkıntı olabilir.

MURAT BOZOK

ENGİNAR BEĞENDİ, KUŞBAŞI TAVUK İLE...

Bahar aylarının güzeli enginar

Pek çok markaya danışmanlık veren ülkemizin önde gelen şeflerinden Murat Bozok bahar ayına denk gelen Ramazan için mevsimsel, enfes bir tavuklu enginar beğendi tarifi paylaşıyor...



MALZEMELER: (6 kişilik)

* 10 enginar, haşlanmış

* 2 diş sarımsak

* 1 çorba kaşığı tereyağı

*1 çorba kaşığı un

* 2 çorba kaşığı kaşar, rendelenmiş

* Yarım su bardağı süt

* Tuz, beyaz toz karabiber





TAVUK İÇİN:

* 1 kg tavuk, kuşbaşı doğranmış

* 1 adet soğan, küp doğranmış

* 3 diş sarımsak

* 5 dilim pastırma, doğranmış

* 5 yaprak fesleğen

* 2 çorba kaşığı krema

* Sıvı yağ, tuz, karabiber



HAZIRLANIŞI:

Bir tencereye soğan ve sarımsakları koyun. Sıvı yağla kavurun, tavuk parçalarını ekleyin ve iyice kavurun. Fesleğen ve pastırma ilave edin.

Tavuk pişince kremayı koyup karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp bir kenara alın.

Enginarları bir tencereye alın. Üstünü aşacak kadar su, biraz zeytinyağı, tuz koyun.

Limon sıkarak yumuşayana kadar haşlayın ve iyice ezin.



BEĞENDİ İÇİN:

Bir tencerede tereyağını eritin. Enginarları ekleyin ve çırpma teliyle devamlı karıştırarak unu ilave edin. Sarımsak, tuz, karabiberle tatlandırın ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kaşar rendesini de ilave edin, bir, iki çevirip ocaktan alın.

Servis tabağına hazırladığınız beğendiyi alın.

Üzerine hazırladığınız tavuk etini koyun ve sıcak servis edin.





MUHSİN ERTÜRK

İNCİRLİ HURMA TATLISI

Kuru incir ve hurma bir arada

Muhsin Ertürk ,Tadında Anadolu ve Turcuisine markalarının merkez mutfak şefi. Şef Muhsin Ertürk'ün yola çıkış noktası; nice uygarlıkların beşiği Anadolu'nun, her ocağında ayrı tüten eşsiz yemeklerinin daima hatırlanması. Ertürk bu çerçevede, BTA şemsiyesi altında sıra dışı bir konsept olan Tadında Anadolu projesine başladığı ilk günden bu yana, Anadolu'nun 500'den fazla geleneksel yemek reçetesinin titizlikle uygulanmasını sağladı. Bugün de SABAH Cumartesi okurları için enfes bir tatlı tarifini bizimle paylaştı.



MALZEMELER:

* 250 gr kuru incir

* 250 gr hurma

* 250 gr tereyağı

* 750 ml krema

* 33 cl Hindistan cevizi sütü

* 1 paket pötibör bisküvi





HAZIRLANIŞI:

İncir ve hurmaları ayıklayın ve küçük parçalar halinde doğrayın.

İncir, hurma, krema, tereyağını bir tencereye koyun ve esmerleşene kadar pişirin.

Piştikten sonra içerisine Hindistancevizi sütünü de ilave ederek blender'dan geçirin.

Tepsinin en altına bisküvileri koyun ve üzerine karışımı döküp soğumaya bırakın.

Soğuk olarak, kaymak ve kırmızı bir reçel ya da sos ile süsleyerek servis edin.

DOKTORLARA VE HEMŞİRELERE ÜCRETSİZ YEMEK!

Jose Andres son birkaç yılın en konuşulan şefi. Malum birkaç ay önce uzun uzun Andres'i kaleme almış ve Nobel Barış Ödülü'ne adaylığını anlatmıştım. Zira ilk kez bir şef bu ödüle aday gösterilmişti. Afet bölgelerinde mağdur olanlara sıcak yemek götüren bir yardım derneğinin kurucusu kendisi. Bu kez de restoranları açılır açılmaz yıl boyu tüm doktor ve hemşirelere ücretsiz yemek hizmeti vereceği haberi ile yine gündemde.





PARMAK YALATAN TAVUK KALDI MI!

Koronavirüs ile birlikte şekillenen yeni düzende yeme alışkanlıklarımız gibi firmaların sloganları da değişiyor. Örneğin yıllardır 'parmak yalatan tavuk' sloganını kullanan KFC artık bu sloganı kullanmayacağını açıkladı.



TAKİP EDİN

İsmail Alper, Klein'in kurucu ortaklarından biri. Kısaca bize dans etmeyi, elektronik müzik dinlemeyi yeniden sevdiren akımın öncülerinden. Peki ama neden mi onu takip etmesi keyifli? Çünkü bu dönemde spor egzersizlerinden, bakım ritüellerine ne yapıyorsa takipçileriyle paylaşıyor. En keyifli tarafı ise öyle pahalı markalar, alım gücü yüksek kremlerden bahsetmiyor. Örneğin tonik olarak gülsuyu öneriyor.