Bu yazın modası evinizde gizli

BATİK YAPMAYA HAZIR OLUN

Bu sezonun da en iddialı ve popüler deseni batik... Dior'dan Supreme'e farklı tarzları olan tüm büyük marka ve modaevlerinin koleksiyonlarında bu sezon muhakkak batik bir parça var. Bu teknik o kadar yaygın ki bikininizden, saçınıza takacağınız fulara ya da şapkaya kadar her yerde birbirine karışmış renkleri görmeniz olası. Ve işin güzel tarafı batik evde kolaylıkla yapılabilen bir desen. İhtiyacınız olansa beyaz mümkünse pamuklu bir parça ile kumaş boyası. Kumaş boyalarının artık sprey halinde de satıldığını düşünecek olursanız işiniz çok ama çok kolay. Yapacağınız şey elinizdeki parçayı lastik ya da ip yardımıyla farklı noktalarından kıvırmak ve bağlamak. Sonrasında sevdiğiniz renklerde sprey boya ile istediğiniz yoğunlukta boyamak. Boya kuruduktan sonra parçanın üstünden ütüyle geçin ve yıkayın. Hemen üzerinize giyebileceğiniz ilk batik parçanız hazır.

TIĞ ÖRGÜSÜ GÖZDE



Bu dönemin yükselişe geçen trendi kesinlikle tığ örgüsü oldu. Bunun da en basit nedeni pek çoğumuzun zaten büyüklerinden örgü yapmayı az çok öğrenmiş olması. Bir de yaz dönemindeki tığ işlerinin örgü aralıklarının daha boşluklu ve kışa göre daha rahat yapılabiliyor olması tabii ki hepimizin işlerini kolaylaştırıyor. Tığ işi bir yelek, kısa bir üst ya da hırka yapmayı denemek için bu dönem ideal. Toprak tonlarında alacağınız ipliklerle dünyaca ünlü modaevlerinin koleksiyonlarında yer alanlarla yarışır bir parçayı rahatlıkla tasarlayabilirsiniz. Daha da iddialı olanlar içinse Prada, Bottega Veneta gibi markaların bu seneki çantaları ilham kaynağı olacaktır eminim.





AKSESUVARLARA EL ATMA VAKTİ



Hepimizin evinde bir an beğenip de satın aldığımız sonra da pek kullanmadığımız sayısız aksesuvar vardır. Kemerler, bilezikler, kolyeler, küpeler, saç bantları... İşte evde kaldığımız bu süre hem onları elden geçirmek hem de yeniden yorumlayarak yeni sezon trendlerine uygun hale getirmek için mükemmel bir fırsat. Evdeki artık kumaşları şöyle bir dikip basit bir çiçek şekli vererek başlayın bu işe. Bu minik çiçekleri iğnelere, yapıştırarak broşlar yapabilirsiniz. Saç bantlarını boylu boyunca bu tarz kumaşlarla ve elinizin altında bulunan düğmeler ve taşlarla kaplayabilirsiniz. Eski model bulduğunuz aksesuvarları basit metal boyalarla boyayarak renklerini değiştirmeniz çok kolay hatta bunun için kullanmadığınız ojelerinizden bile yararlanmanız mümkün. Kolyelerinizin boylarını uzatıp, kısaltabilir, kullanmadığınız küpelerdeki parçaları kolyelere ekleyerek yepyeni modeller yaratmanız da mümkün. Eski tokaları renklendirmek, yeni parçalar eklemek de emin olun aksesuvar çekmecelerinizin bir anda yenilenmesini sağlayacak. Fularları, saç bantları hatta basit lastikli saç tokaları haline getirerek de bu sezonun trendlerini yakalamış olacaksınız.



JEAN'LERİ GÖZDEN GEÇİRİN



Jean'den yapılmış her şeyi sürekli olarak geri dönüştürüp kullanmanız mümkün. Belki de bu kumaşın en güzel yanı da bu. Hazır evde bulunduğunuz dönemde dolabınızdaki kullanılmayan jean'lere şöyle bir göz atın. Eski pantolonları kesip şort yaparak işe başlayabilirsiniz. Ardından modelini sevmediğiniz o jean gömleğin kollarını, boyunu kısaltıp yaz akşamlarında giyebileceğiniz mini bir yelek-ceket haline getirebilirsiniz. Eski ceketlerin üzerine zımbalar, taşlar işleyerek bu sezonun modasına da rahatlıkla uydurabilirsiniz. Hele dikiş yeteneğiniz de varsa farklı jean kumaş parçalarından mini çantalar, basit etekler yapmanız bile mümkün.

JÜT, RATTAN VE HASIR ZAMANI



Bu yaz sezonunda jüt, rattan ve hasır çantalar yine çok ama çok popüler. Birçok markanın koleksiyonlarında yer alan bu malzemelerden üretilmiş çantaların benzerlerini siz de rahatlıkla evde yapabilirsiniz. Tabii ki kabul edelim örgü deneyimi olan biri için bu iş çok daha kolay. Malzemeleri tedarik ettikten sonra evde bulunduğunuz bu dönemi zevkli çanta modelleri yaparak daha verimli hale getirmeniz mümkün.

***

Dijital dergi kapakları







İçinde bulunduğumuz süreç birçok sektörü etkiledi hatta değişime zorladı. Şu an yapılması gereken moda haftaları, lansmanlar ve ürün tanıtımları dijital platformlar üzerinden yapılıyor. Çekilmesi gereken kampanya fotoğrafları ve dergi kapakları da dijitale kaymış durumda. Bu ay piyasaya çıkan Harper's Bazaar Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdi ve derginin kapağında yer alan ünlü manken Sara Sampaio'yu fotoğrafçı Jack Waterlot Face- Time üzerinden çekti. Vogue Italia'nın nisan kapağında yer alan Bella Hadid'i, Brianna Capozzi FaceTime sayesinde çekebildi. i-D dergisi de aralarında Gigi Hadid'in de bulunduğu 19 modeli FaceTime üzerinden fotoğrafladı. British GQ da kapağında yer alan oyuncu Riz Ahmed için yine aynı yöntemi kullandı. Bazaar India ise oyuncu Shrunti Haasan'dan kendi kendisini çekmesini istedi.

***

Haftanın konuğu

Dicle İpek Öztaşkın'ın tercihleri







Bu hafta stil köşemizin konuğu Rivus markasının kurucusu ve tasarımcısı Dicle İpek Öztaşkın.

* Bu dönem beni en çok sadelik ve vegan kumaşlardan yapılmış tasarımlar etkiliyor.

* Önü düğmeli yüksek bel bir jean de bu sezon için güzel bir tercih olur.

* Dolabımda en çok yüksek belli jean'ler, V yakalı tişörtler, spagetti askılı elbiseler, kısa deri ceketler ve postallar bulunuyor.

* Dolgu topuklu ayakkabıları hiç sevmem. Dantel bluzlar, kalem etekler ve kırmızı renkli tasarımlar asla benlik olmadı.

* Her renk pijama takımlar bu sezonun kurtarıcısı olacak.

***

Moda kazanı



BARBIE DE EVDE BAKIMDA







Tüm dünyanın evde aynı anda bulunduğu bu dönem özellikle kadınların bakım rutinlerinin aksamasına neden oldu. Ancak kısa süre içinde kadınlar evde yeniden kendilerini bir kuaför salonunda ya da SPA merkezinde hissedebilmelerini sağlayacak sistemler geliştirdi. Sanırım Barbie de kadınların izinden geliyor. Markanın piyasaya çıkan son serisinde Barbie evde tüm bakımını ve güzellik rutinini gerçekleştiriyor.



GIDA AMBALAJLARINA EL ATTILAR







Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de moda tasarımcılarının elinin değdiği her şey çok makbul. Bunun içine aklınıza gelebilecek her şey giriyor tabii ki gıda ambalajları da. Daha önce Uludağ Premium için özel bir su şişesi tasarlayan Dice Kayek markası şimdi de Çin'in en büyük süt ürünleri grubu olan Ambrosial markası için üç meyveli yoğurt şişesi tasarladı.



TRANSPARANLIK ÖN ŞART







Hepimiz tüketim ve moda konusunda yepyeni bir döneme adım attığımızın bilincinde olmalıyız. Bir yandan doğanın kirlenmesi ve tükenen kaynaklar diğer yandan karşı karşıya kaldığımız virüs salgını insanoğlunun yepyeni bir bilince sahip olmasını sağlayacak. Ve bundan sonra kullandığımız veya kullanmayı planladığımız her markanın her adımını kontrol etmek isteyeceğiz. İşte bu amaçla geçtiğimiz günlerde 2020 Moda Şeffaflık İndeksi açıklandı. 250 firma kullandığı malzemeden, fabrikalarındaki işçi sayılarına kadar incelendi. Rapora göre H&M dünyanın en şeffaf firması olarak açıklandı.