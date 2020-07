7/24 şehirde yaşam

Tiffany yöntemiyle vitray yapıyorSekiz yıl önce yurt dışı gezilerinde karşılaştığı örneklerle vitrayın büyüleyici dünyasına giriş yapan Demet Ergen, aldığı eğitimlerin ardından üretmeye başladığı çalışmalarını Instagram'da @demetervitray adlı hesabında paylaşıyor. Ergen kolye, tablo, mumluk, teraryum, lamba gibi farklı çalışmalarını Tiffany&Co markasının varisi Louis Tiffany'nin adını taşıyan Tiffany yöntemi ile yapıyor.Ağaçların arasında sinema keyfiSWISSOTEL The Bosphorus'taki yemyeşil ağaçlarla çevrili Sultan Park'ta düzenlenen açık hava sinema günleri devam ediyor. 6 Temmuz'da Joker'i, 13 Temmuz'da ise Green Book'u (Yeşil Rehber) izleyebilirsiniz. Saat 21.00'de başlayan gösterimler sırasında yiyecek ve içecek servisi de yapılıyor.Huzurlu saatlerYENI normalde kafelerin menüleri kadar mekanda hijyen kurallarının nasıl uygulandığı da önemli hale geldi. Vakkorama Cafe bu anlamda iyi bir örnek. Personelin maske ve siperlikle hizmet verdiği mekanda yemekler muhafazalı tepsilerde, içecekler ise üstü kapalı olarak masaya getiriliyor. Menü dijital, masadaki her şey tek kullanımlık. Eğer isterseniz maske de var, üstelik özel poşetinde geliyor.Rave müziğin doğuşuAFTER The Raves belgeseli ilk bölümüyle RedBull.com'da Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Belgesel, DJ Tommie Sunshine eşliğinde; elektronik dans müziğin dünden bugüne yolculuğunu anlatıyor ve izleyenleri bu müziğin kökenlerini keşfe davet ediyorÖnemli bir seçkiİstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün elyazmaları koleksiyonundan önemli bir seçkiyi içeren "Hafıza-i Beşer" sergisi, Google Arts and Culture üzerinden çevrimiçi ziyarete açıldı. Dijital sergi düzeninde ziyaretçiler, galeri ortamında ancak vitrin ardında görebildikleri yazmaları en ince ayrıntısına kadar inceleme fırsatı bulurken, sergiye eşlik eden videoları da metinlerle diyalog halinde izleyebiliyor.