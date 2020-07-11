Rüyalarda buluşuruz

Müzeler açıldıktan sonra ilk defa bir serginin basın turuna iştirak etmenin heyecanıyla geziyorum Pera Müzesi'ndeki Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik başlıklı sergiyi. 15 Kasım'a kadar açık olacak sergi Enver Hoca'nın sosyalist Arnavutluku'na yolculuğa davet ediyor bizleri. Açıkçası bu sergi, kültür, sanat, iktidar, ideoloji ve sanatçı ilişkileri üzerine önemli şeyler söylüyor bizlere. İktidarların kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde kültürü, yönettiği toplumu dönüştürmek için araçsallaştırmalarının hikayesi aslında. Ama şunu seziyorsunuz kimi sanatçılar istenen sanatı icra etse de bu dayatmacı tavra bir şekilde karşı da durmuşlar. Evet belki iktidarlar için bu bir rüya olabilir, ama tarih bize tepeden inmeci yaklaşımların toplumlar tarafından çok da kabul edilmediğini de söylüyor. Sergi bir rüya inşasının nasıl yapıldığını anlatadursun, sergiyi dolaştıktan sonra şunu sordum kendime, bu rüya bittikten sonra o kültür ve sanat birikimi Arnavutluk sanatını nasıl etkiledi? Bu da başka bir serginin konusu...



GASTRONOMİ ÖZEL BİR ADRES ÖZEL BİR MENÜ





BODRUM'UN özel konaklama adreslerinden Amanruya 17-18 Temmuz tarihlerinde ünlü şef Fatih Tutak'ı mutfağında ağırlayacak. Şef Fatih Tutak'ın Amanruya misafirlerine özel oluşturduğu yaratıcı lezzetleri içeren menüsü Bodrum'un yerel üreticilerinden alınan taze malzemelerle hazırlanacak. İki gün sürecek bu lezzet dolu gecelere katılmak için (0252) 311 12 12'yi arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.



PEK YAKINDA NOTALAR RÜZGARA KARIŞACAK





KAŞ Caz Festivali, bu yıl 28-29-30 Ağustos'ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Bu yıl festival boyunca cazseverlere unutulmaz anlar yaşatacak isimler ise şöyle: Caz müziğin büyüleyici kadın vokallerinden Birsen Tezer, enerjisi ve sahne performansıyla hayran bırakan Korhan Futacı, duru sesi ile müziğin derinliklerine indiğimiz Jülide Özçelik, müzik çevrelerinin dahi çocuk olarak adlandırdığı piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, reggae türünün ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Sattas, İstanbul sahnesinin yerinde duramayan oluşumu Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band ve Esen-Dündar- Banar Trio.



WORKSHOP TERASTA TARIM



AKMERKEZ'IN Ek Biç Ye İç iş birliğiyle gerçekleştirilen Terasta Tarım projesi kapsamında, kentsel tarımı öğrenmek ve sürdürülebilir üretime dair deneyimleri paylaşmak isteyenler çarşamba günleri saat 16.00'dan sonra 750 metrekarelik Akmerkez Üçgen Teras'ta buluşuyor. info@ekbicyeic.com'a mail atarak dahil olabileceğiniz gönüllü programında; fide ekimi, kompost hazırlama, bostan düzenleme, tohum ayıklama ve bahçe bakımı ve daha birçok bilgi paylaşılıyor.



SİNEMA ARABADA SİNEMA KEYFİNE DEVAM



TÜRK Telekom'un Prime ile Arabalı Sinema Gecesi etkinlikleri devam ediyor. Bugün Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, 16 Temmuz Perşembe günü ise Bayi Toplantısı filmini izleyebilirsiniz. Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İspark'taki etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime kullanıcıları, (0507) 178 56 81 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor. Arabalı Sinema Gecesi ücretsiz gerçekleşiyor



YEME-İÇME İSKENDER'İ ÖZLEYENLER BURAYA



PANDEMI sürecinde herkes evinde usta birer aşçıya dönüştü. Ekmek yapmayı bile öğrendik. Ama bir de eve sığmayan, bu yüzden de çok özlediğimiz lezzetler oldu. Kebap, İskender gibi... Neyse ki kebapçılar da önlemlerini alıp hizmete açıldı. İskender Efendi Konağı, Tarihi Ahşap Dükkan ve Beşiktaş Akaretler'deki Kebapçı İskender'de masa sayısı düşürüldü. İskender Kebap'ı hazırlayan ustalar siperlikli, maske ve eldivenli olarak işlerinin başına geçti. Bize de huzur içinde lezzetli İskender kebabı yemek düştü.



TATİL ÖNLEMLER ALINDI OTEL AÇILDI



TERMAL otel NG Afyon, pandemi nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden başladı. Otel, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve WHO Dünya Sağlık Örgütü kılavuzluğunda hijyen, sosyal mesafe, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim ile dezenfeksiyon önlemlerini aldı. NG Afyon'da otele girişte misafirlerin ateşi ölçülüyor. Kolonya ve dezenfektanla hijyen temizliği yapılıp maske veriliyor. Ateş ölçümü, her gün düzenli olarak yenileniyor.