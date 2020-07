Kanunu beach club’lara soktu

Allen Hulsey uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Ama bir misafir gibi değil bizden biri gibi... Türk müziğine ve enstrümanlarına tutkun. Saz üstadlarıyla bir araya geliyor, onlarla hem enstrümanlar hem de hayatla ilgili sohbetler ediyor. Onlar da Hulsey'i çok seviyor.

Hulsey'in her kesimden dinleyicisi var. Onu bir festivalde de sahnede görebilirsiniz, bir beach club'ta da. Karantina sonrası geçen pazar Çeşme'nin popüler beach club'larından (özel plaj) birinde performans sergiledi. Kimi zaman kanunu kimi zaman da bağlamayı aldı eline... Herkes sosyal mesafeye de uyarak onun müziği eşliğinde dans etti, keyifle gün batımını izledi... Hulsey bu güzel performans sonrası sorularımızı yanıtladı.

- Ve karantina sonrası nihayet Türkiye'desiniz. En çok neyi özlediniz?

- En çok arkadaşlarımı ve yemekleri özledim.

- Performanslarınızda bağlama ve kanun gibi geleneksel sazlarımızı çağdaş düzenlemelerle kullanıyorsunuz. Bu ilginin kaynağı nedir?

- Halk müziğini ve etnik enstrümanları çok seviyorum. Onlardan beklenmeyen, alışılmışın dışında sesler çıkarmak hoşuma gidiyor. Türk müziği ve enstrümanları ile aramda güçlü bir bağ olduğunu hissediyorum. Ve bunu daha önce bağlama ya da kanun görmemiş tüm dünya ile de paylaşmak istiyorum.

- Beach club'lara (özel plaj) bağlamayı, kanunu da ilk siz soktunuz. Yanılıyor muyum?

- Beach club'larda çalmayı çok seviyorum. Sanırım insanlar da bizim ne yaptığımızı izlemeyi seviyor. Çünkü açıkçası DJ ve elektronik müzik performanslarında neler olup bittiğini anlamak her zaman mümkün olmuyor. Ayrıca kanunun sesinin o ortama kesinlikle uyduğunu düşünüyorum. - Seyirciler müziğinize nasıl tepki veriyor?

- Bazen yurt dışında bizi izleyenlerin daha fazla etkilendiğini düşünüyorum çünkü bu enstrümanları hayatlarında ilk kez görenler oluyor. Ama genel olarak Türkiye içinde ve dışında tepkiler hep harika oluyor.

- Sizin Türk müziğine olan tutkunuzu biliyoruz. Bu tutkuyu nasıl açıklarsınız?

- Bu çok doğal bir his sanırım. Gerçekten çok seviyorum. Türkiye'ye gelmemin başta gelen sebeplerinden biri müzik ve enstrümanlar oldu. Mikrotonal tavır ve kompleks ritimler benim gibi geçmişi caza dayalı bir müzisyen için çok heyecan verici.

- Türk saz üstadları ile de yakın ilişki içindesiniz. Size enstrümanlar dışında hayatla ilgili neler öğrettiler?

- Onlardan çok şey öğrendim. Sanırım ince ayrıntılara verdikleri dikkat ile uzun saatler pratik yapma konusundaki hassasiyetlerini hayatın her alanına taşıyorlar. Müziğin güzelliği üzerine yapılan derin çalışmalar diğer ilişkileri de etkileyebilir ve yine derin bir anlayışla kurulan arkadaşlıklar ve titreşimler bizi birbirimize bağlıyor olabilir.



BİR MOLAYA İHTİYACIM VARMIŞ





- Tüm dünyanın evlere kapandığı günleri siz nasıl geçirdiniz?

- Son altı aydır Meksika'daydım. Karantinaya orada yakalandım. Avrupa'ya uçuşlar ertelenince ben de kalmaya karar verdim. Ülke içindeki seyahatlerime de son verip oradaki harika arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmeye başladım. Tabii bu arada yeni müzikal işbirlikleri için adımlar atıp, gelecekte gerçekleşecek festivaller ve etkinlikler için planlar yaptım.

- Bu dönem sizi nasıl etkiledi?

- Sanırım karantina sakinleşip çok fazla plan yapmayı bırakmama yardımcı oldu. Müzisyenler icin gelecek her zaman biraz belirsizdir ve bu yüzden gün be gün yaşamaya meyilliyizdir. Fakat seyahat yasakları ile birlikte plan yapmak tamamen imkansızlaştı. Bu durum bazı yönlerden de iyi oldu. Şu ana odaklanmamı ve dinlenmemi sağladı. Son iki yıldır neredeyse hiç durmadan turnedeyim, gerçekten bir molaya ihtiyacım varmış

. - Bir müzisyen olarak geleceğinizden endişe ettiğiniz oldu mu?

- Evet, ama başka ne yapabileceğim konusunda da hiçbir fikrim yoktu. Sosyal medya platformlardaki canlı performansları izlemek ya da orada performans gerçekleştirmek de açıkcası bana hiç heyecan verici gelmedi.

- O dönem Türkiye ile ilgili haberleri takip etme şansınız oldu mu?

- Arkadaşlarımla ve tanıdığım doktorlarla konuştum. Ve Türkiye, birçok ülkeye göre bu durumla daha başarılı bir şekilde mücadele ediyor görünüyordu.



UÇ ARTIK DESEM DE UÇMA



Güzel, bir müzisyen olmanın yanı sıra bir hikaye anlatıcısı. 4. single'ı Uç Artık'ta da sade diliyle ve huzur veren sesiyle hikayelerini paylaşmaya devam ediyor.

Uç Artık deep house alt yapı üzerine akustik gitar, elektrik gitar, analog synthesizer'lar ve perküsyon ağırlıklı bir düzenlemeye sahip.

Bir aşk şarkısı olan ve ismini kara mizahın önemli figürlerinden Etgar Keret'in kitabından alan şarkı bitmesi istenmeyen bir ilişkiye, kaybetmekten korkulan bir kişiye yazılmış bir güzelleme niteliğinde.

Güzel, şarkının klibinde pandemi sırasında büyük sıkıntı yaşayan müzik emekçilerine dikkat çekmeyi amaçlamış. Klip bir anlamda onların hikayesini anlatıyor.



İNTERAKTİF KLİP



Ülkemizde de çok sevilen bir ikili Bob Moses. Yeni albümü Desire'ı 28 Ağustos'ta piyasada olacak. Ama öncesinde albümle aynı adı taşıyan Desire adlı parçayı ZHU işbirliği ile yayınladı. Elektronik müzik ikilisi parçaya bir de interaktif klip çekti. Klipte; arzunun iki farklı yönünü simgeleyen ilkel üç boyutlu bir imgelem kullanılıyor. İzleyenler bir butona basarak haz ve acı dünyaları arasında geçiş yapabiliyor; çarpan bir kalbi, yanan bir ateşe; ruju kurşuna, keyfi çaresizliğe çevirebiliyor.