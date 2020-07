Modanın falına baktılar

Hepimiz biliyoruz ki, moda 10, 20, 30 yıllık döngüler halinde ilerliyor. 30 yıl önce çok popüler olan parçalar 30 yıl sonra yeniden hayatımıza giriyor. Ya da bu sene bir anda patlayan bir trend emin olun ki gelecek 20-30 yıl içinde yeniden popüler olacak. İşte bundan yola çıkan haber sitesi Insider, moda duayenlerinden, gelecek 10 yıl için bir moda falı bakmasını istedi. Böylece hepimizin hangi parçalara ve yükselişte olan hangi trendlere yönelmemiz gerektiği de net bir şekilde ortaya çıktı. New York'ta çalışmalarını sürdüren stilist Xina Giatas, kıyafet kiralama sitesi Nuuly'nin ürün satın alma bölüm başkanı Sky Pollard ve moda yazarı Samantha Brown gelecek 10 yıl içinde moda dünyasında yükselişte olacak gelişmeleri ve dolabımıza kesinlikle koymamız gereken parçaları seçti. Giaatas, "El ürünü, el işiyle yapılan, butik üretime sahip olan her ne varsa onlara yatırım yapmaya özen gösterin. Bu başlıkların içine her ne giriyorsa çok ama çok popüler olacak" derken Pollarda, "Ekonominin de zarar görmesiyle devir kesinlikle daha akıllıca yatırım yapma devri. Moda parçalarını kiralayabileceğiniz internet siteleri, uygulamalar ve butikler çok revaçta olacak. Ayrıca ikinci el ve vintage inanılmaz bir yükselişe geçecek" diyor. Samantha Brown ise 60'lara ve 70'lere gönderme yapan parçaların dolaplarımızın vazgeçilmez birer parçası olacağının altını çiziyor: "Retro görüntülerin ve kendi stilinizi tüm doğallıyla ortaya koyabileceğimiz günlerin arifesindeyiz" diyor. İşte üç önemli moda profesyonelinden gelecek 10 yılın modasına damga vuracak gelişmeler...



Kendi markanızı yaratın





Sadece bir tane üretilen, dikkat çeken parçalar önümüzdeki günlerin trendi... Artık benzerlerinden dünya genelinde binlerce adet satılan parçalara yönelenler moda dünyasında ilgi görmeyecek. Aynı masada oturan aynı çantayı takan, aynı ayakkabıyı kullanan ve benzer parçalar giyenler gördüğünüzde "Modadan hiç anlamıyorlar" diyebileceksiniz. Çünkü dönem kendi dolabınızı, kendi markanız gibi konumlandırma ve kendinize özgü bir stil oluşturabilme zamanı.



Satın alma, kirala



Tabii ki her birimiz bir yandan yeni parçaları satın almak, stilimize yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Ancak ne yazık ki bunu sürekli yapmak hem tarzımızın oturmamasına, hem yüksek alışveriş bilançolarına hem de doğayı kumaş atıklarımızla kirletmemize neden oluyor. Peki ne mi yapacağız? Yapacağımız şey çok basit: İstediğimiz parçaları kiralayacağız, hevesimizi alacağız. Sürekli almanın çözüm olmadığını hepimiz biliyorduk zaten, ancak kiralama servislerinin ve bu tarz cep telefonu uygulamalarının artmasıyla bu tarz, gelecek 10 yılın en büyük trendleri arasında yer alacak.



Pantolon-ceket



1920'li yıllarda kadınlar korse ve kalıp gibi duran elbiseleri bir kenara bırakmaya başlamıştı. Benzer bir hareket önümüzdeki yıllarda da ortaya çıkıyor. Pantolon-ceket takımlar her formdan kadının dolaplarına girecek. Hem iş hayatında hem de gece dışarı çıkarken rahatlıkla giyilebilecek bu tarz tasarımlar kadınlar arasında gelecek yıllarda çok popüler olacak.



İkinci el ve vintage



Bir kısmımız çoktan pandemi psikolojisinden uzaklaşmış olabiliriz. Ama dünya genelinde yaşadığımız bu zor süreç alışverişe ve modaya olan bakışımızın yeniden şekillenmesine neden oldu. Bu süreçte ikinci el mağazaları ve vintage butikler yükselişe geçecek. Gelecek 10 yılın trendleri arasında bu tarz alışveriş yapmak çok popüler..



Dev çiçekli tasarımlar



Zaten son birkaç yıldır çiçekli tasarımlar dolaplarımızda yer almaya başladı. Yıllar süren maskülen çizgilere, pastel renklere ve desensiz bir stile sahip tasarımların ardından çiçekler kadınların kalbini çaldı. Önümüzdeki yıllar boyunca bu çiçek desenlerini yine göreceğiz. Ama daha pop art, daha iri, daha neon renk ağırlıklı olacak bu tasarımlar.



Tığ işi yine trend



Pandemiyle birlikte el işiyle üretilen parçaların nasıl hızlı bir yükseliş içine girdiğini hepimiz biliyoruz. Büyükannelerimizin elinden çıkan tığ işi parçalar gelecek yılların en popüler tasarımları arasında olacak. 1960'larda kadınların dolaplarının vazgeçilmez parçaları arasında yer alan tığ işleri ilerleyen yıllar boyunca özellikle ilkbahar ve yaz koleksiyonlarının vazgeçilmez parçaları arasında yer alacak. Marni, Fendi ve Gabriela Hearst gibi markalar bir süredir zaten bu tarz tasarımlara koleksiyonlarında geniş yer veriyor.



Abartılı yakalar



Abartılı ve kadınsı yakalar gelecek yılların en büyük trendleri arasında yer alacak. 1960'larda ve 1970'lerde çok popüler olan bu tarzlar gelecek 10 yılın da en popüler parçaları arasında yer alacak. Bu ilkbahar ve yaz koleksiyonları arasında ilk kez gördüğümüz bu tarz yakalar kısa süre içinde moda meraklıları ve sosyal medya fenomenleri arasında çok popüler olmuştu. Önümüzdeki yıllarda her birimizin dolabında bu tarz parçalar yer alacak.



Düşük bel jean'ler



90'larda ve 2000'lerde genç olanlar ve modayı takip edenler ne tür bir düşük belden bahsettiğimizi hemen hatırlayacaktır. Son bir kaç yıldır yükselen bellerin iyice düşmesi, aslına bakarsanız ortaya pek de hoş olmayan görüntüler çıkaracak. Düşük bel tasarımları rahatlıkla giyebilmek için kalça ve basen konusunda kendinize gerçekten de güveniyor olmanız gerekecek. Çünkü yüksek belli tasarımların aksine düşük beller vücudunuzdaki kusurların altını daha da çizer.



Logolar hayatımızda kalacak



2000'lerdeki dev logo dalgasının ardından geçtiğimiz iki yıl boyunca logolu kıyafet ve aksesuvarlarda büyük bir artış yaşandı. Üzerinde logoların olmadığı sade ve düz çizgilere sahip parçalar özellikle modaya çok para harcayan yeni zenginlerin kalbini çalamadı. Bu durumda markalar modaya çok para harcayan coğrafyaların isteklerine boyun eğdi ve logolar hayatlarımıza geri döndü. Şimdi bu parçalara bu kadar para yatırılmışken zaten bir anda moda dünyasından tamamen kalkmalarını beklemiyorduk. Gelecek birkaç yıl boyunca yine bu iddialı tasarımlar hayatlarımızda olmayı sürdürecek.



Dev parçalar kurtarıcı olacak



Her vücudun güzel olduğunun altının çizildiği bir dönemde tabii ki likraların hayatımızda yer alması çok zor. Sonuçta her vücut güzeldir ancak bir de her vücudu güzel gösterecek kesim ve kumaşlar da vardır. Dev parçalar tam da böyle bir döneme uygun olarak hayatımızda geniş yer alacak. İri görüneceğiniz korkusu yaşamadan keskin hatları olan, büyük beden kıyafetleri rahatlıkla giyeceğiniz günler çok yakın