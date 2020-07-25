Pandemide valiz seçmek

Kabul edelim seyahate çıkmanın en stresli yanı valiz hazırlamaktır. Tatilde gün sayısı arttıkça, valizini hazırlamanız gereken aile bireyi sayısı arttıkça durum daha da stresli bir hale bürünür. Bir de buna pandemi sürecinin stresi de eklendi. Ve valiz hazırlamak tam anlamıyla bir sanat haline geldi. Hepimiz bayram için çıkacağımız seyahat için valizlerimizi hasıl hazırlayacağımızı düşünürken biz de bu konuyu işin uzmanlarından biriyle konuşalım istedik. Seyahat ürünleri pazarına konforlu ve kullanışlı valiz alternatifleri sunan Samsonite markası Türkiye Pazarlama Yöneticisi Yezan Çapa Pınar ile bu dönemde valiz hazırlamanın püf noktalarını konuştuk.Sağlığın ve güvenliğimizin daha da fazla önem kazandığı şu dönemde valiz seçmek de valizi doğru organize etmek de hiç olmadığı kadar önemli... Seyahatiniz boyunca sizi sağlıklı tutacak malzemeleri kolayca taşıyabilmeniz için küçük boy seyahat çantalarını kullanabilirsiniz. Dezenfektan, maske, ağrı kesici gibi reçetesiz ilaçlarınız ve vitaminleriniz, kolonya gibi elzem hale gelen malzemeleri bu çantalara kolayca sığdırıp rahatça taşıyabilirsiniz.Valiziniz mutlaka 3 ile 5 kg ağırlığı arasında olmalı. Bunun için kolayca taşıyabileceğiniz hafifliği ile ön plana çıkan valizleri tercih etmenizde fayda var.Seçeceğiniz körüklü veya kumaş valizler size esnek ve genişleyebilir özellikler sunacaktır. Böylece tatilden dönerken körük özelliği ile valizlerinizin artan iç hacim kapasitesi sayesinde yanınıza bol bol hatıra objeleri alabilirsiniz.Pandemi sonrası havayolu şirketleri artık uçak içinde kabin boy valizleri kabul etmiyor. Bu sebeple böyle bir dönemde biz orta boy valizleri öneriyoruz. Aile boyu bir seyahat düşünüyorsanız valiz setlerinden faydalanabilirsiniz.Çıkacağınız seyahate göre de valizinizi seçebilirsiniz. Çok kıyafet değiştirmeyi planlıyorsanız daha fazla bölmesi olan valizleri tercih edebilirsiniz. Unutmayın ağır eşyaların (ayakkabı, fön makinesi gibi elektronik malzemeler) en alt bölmede durması her zaman kolaylık yaratır.Dilerseniz valizinizi askılı katlama yöntemini kullanarak hazırlayabilirsiniz. Elbise askısına önce pantolon veya eteklerinizi, ardından gömlek ve bluzları son olarak da ceketleri asarak düzen elde edebilirsiniz. Eğer gömlekleriniz buruşmasın istiyorsanız özenle katladıktan sonra ayrı bir bölmeye yerleştirebilirsiniz.'Son dakika çantası' almayı unutmayın! Yanınızda mutlaka katlanabilen, fermuarlı, plastik ya da naylon, kullanım kolaylığı sağlayan yedek el çantası da bulundurun. Bunları valizinizde muhafaza edin. Böylece ihtiyaç durumunda hemen çıkarıp kullanabilirsiniz. Alışveriş çantası görevini üstlenebilecek bu parçalar hayatınızı kolaylaştırır.