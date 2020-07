Yemek için yollara düştük!

Yemek için gezenlerden misiniz, gezerken yiyenlerden mi? Pek de fark etmez... Söz konusu lezzetli, enfes tatları olan eski reçeteler ise kimse yemeğe "Hayır" demez. O halde yeni normalin tatil anlayışında tarihi tatları keşfetmeye ne dersiniz? Gaziantep, Adana, Mersin ve Hatay'ın meşhur lezzetleri mesela... Ülkemizin dört bir yanı gastronomi vahası... Ama hepsine zaman ayırmak çok da kolay değil. Şimdilik bunlarla başlayalım, ilerleyen günlerde diğerlerine de göz atarız... Şimdiden afiyet olsun!



GAZİANTEP BAKLAVANIN BAŞKENTİ





Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan işletmelere 'Fıstık Gibi' adı altında hijyen eğitimi vermeye başladı. Bununla da kalmadı Uzman Dr. Ender Saraç ile işbirliği yaparak yaz menüsüne bağışıklık sistemini güçlendiren, sağlıklı besinler ekledi. Menengiç frappe de bunlardan biri. Asma yaprağında cacık, şekersiz karadut şerbeti de yeni menüdeki tatlar. Ama Gaziantep'e kadar gitmişken meşhur lezzetlerini yemeden dönmek olmaz. O halde çıtır çıtır katmerle başlayalım mı? İster fıstıklı ister yeni usul çikolatalı... Tahinli ve kaymaklı versiyonları da var. Yazın arasına dondurma konup servis ediliyor. Katmerci Zekeriya Usta'da bir katmer deneyimi mutlaka yaşamalı... Söz konusu baklava ise seçenek çok demektir. En meşhurları İmam Çağdaş ve Koçak... Çelebioğulları'nınki de öne çıkan tatlar arasında. Ama şehirde nerede baklava yeseniz memnun kalırsınız. Haşlanmış nohut, et, yoğurt, naneyle hazırlanan yuvalama da Antep'in enfes yemeklerinden biri. Pek çok restoranın menüsünde var ama Aşina'nınki bir başka güzel. Etin Gaziantep mutfağındaki önemi tartışılmaz. Patlıcan kebabı, soğan kebabı, küşneme, simit kebabı, lahmacun... Bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyelim ve şehirdeki son durağımızı kahve yudumlayarak bitirelim. Tahmis Kahvesi 1635 yılından beri aynı yerde hizmet veriyor.



HATAY BU KÜNEFE İÇİN YOL YAPILIR





Hatay'a gitmek için her daim bir neden var. Arsuz yazın Bodrum'u, Çeşme'yi aratmıyor. Plajları, mekanları, eğlence hayatı ile oldukça iddialı. Hatay'ın en büyük ilçesi Antakya'dan ise deyim yerindeyse lezzet fışkırıyor. Öyle ki Hatay'da gurme tatil için en az dört gün ayırmak gerekiyor. Yöre mutfağını keşfetmeye kebaplardan başlamaya ne dersiniz? Kebaplar alışık olduklarımızdan farklı. Tepsi ya da kağıt kebabının en iyi örneklerini bulabilirsiniz. En can alıcı soru: Kebabı nerede yiyeceğimiz! Aslında nerede yerseniz yiyin memnun ayrılırsınız. Ama Pöç Kasabı ve Kebap Salonu hem otantik atmosferi hem de lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Kaz başı kebabı, sucuk roll gibi tatları denemeye var mısınız? Yıllardır Kurtuluş Caddesi'nde hizmet veren Sveyka Restaurant, Angelina Jolie ziyareti sonrası epey meşhur oldu. Ama Jolie'nin de hakkını vermek lazım. Ağzının tadını biliyormuş. Meyveli yemeklerden hoşlanıyorsanız vişneli kebabına da bayılacaksınız.



ADANA-MERSİN BURADA KAHVALTI CİĞERLE YAPILIR



Adana'ya iner inmez Onur Kebap'ta soluklanmak benim için bir gelenek. Önce mutfakta Şeyhmus Usta'yı görür halini hatırını sorarım, ardından mükellef sofranın tadını çıkarırım. Birkaç yıl önce Onur Kebap Sheraton Oteli'nin içinde ikinci şubesini de açtı üstelik. Bu arada denk gelirseniz mutlaka bamya yemeğini tatmanızı da tavsiye ederim. Burası pek çok basın kuruluşuna konu olan Adana suşi ya da suşi kebabını bulan yer. Aslında suşi ya da pirinçle bir ilgisi yok. Beğendiye sarılı Adana kebap yuvarlak kesiliyor ve üzerine yoğurt dökülerek servis ediliyor. Tek kelimeyle enfes. Kebabın diğer popüler adresleri ise Gazi Kebap ve Onbaşılar. Gazi Kebap'ın sahibi Müthiş Öncer'in atlarından biri Gazi Koşusu'nu kazanmış ve restoran da oradan gelen para ile açılmış. İsmini oradan anlıyor anlayacağınız. Sokakta kebap keyfi için şehrin en popüler caddesine Kazancılar'a uğramayı da ihmal etmeyin. Adana'da sabah kahvaltısına ciğer ile başlandığını bilmiyorsanız hazırlıklı olun. Ciğerci Memed ve Sanayi'deki Kel Mahmut en meşhur adresler.



45 DAKİKADA VER ELİNİ MERSİN



Adana'yı yiyip bitirenler 45 dakika mesafedeki Mersin'e geçebilirler. Marinada yan yana sıralı pek çok kafe ve restoran bulunuyor. Marinanın en güzel yerinde İstanbul'dan tanıdık bir mekan var: Günaydın Steak&Kebap. Menüde yok yok... Ali Nazik, Adana kebap, işkembe, lokum... Üstelik efil efil bir mekan. Tüm camlar açılıyor ve neredeyse iç mekan dış mekan ayrımı kalmıyor. Mersin'e gelip de tantuni yemeden dönmek olmaz. En meşhurları en iyileri aynı zamanda. Memoş Tantuni ve Göksel Tantuni'de eminim birer porsiyonla yetinmeyeceksiniz. Yazın sıcağında insanın canı dondurma da çekiyor tabii. Bunun için istikamet Dondurmacı Halil olmalı. Meşhur cezeryesinin tadına da bakın hatta biraz yolluk alın derim. Bu kadar et yemeğinden sonra balık da arar oluyor insan. Tam da yerindeyiz. 25 dakika yol yaparsak Silifke İlçesi'ne bağlı Narlıkuyu'da enfes balıklar yiyebiliriz. Kim demiş "Balık yemek için Ege'ye gitmek gerekir" diye...



BAŞKA NELER VAR?



Bu yaz sıcağında gidenler bicibici tatlısı ile serinleyebilir.

İsmini 52 kiloda şampiyon olan güreşçi Metin Çıkmaz'dan alan 52 Kebap da lezzetli duraklardan biri.

Yok biraz da modern bir mekan, DJ müzikleri olsun derseniz Next Cafe imdadınıza yetişir. Kafe dediğime aldanmayın menüsü oldukça iddialı.