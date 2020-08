Sinemada çare festivaller

Sinema dünyası, koronavirüs salgını kontrol altına alınamadığı için bir türlü çıkış yolu bulamıyor. Sinemalar, izin çıksa da açılamıyor, açılanlar gösterecek film bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Seyirciler ise kapalı bir mekanda film izleme uğruna virüs kapma riskine girmek istemiyor. Ama öte yandan tüm olumsuz şartlara rağmen film festivalleri can simidi görevi üstlenmişe benziyor. İKSV, bu yıl İstanbul Film Festivali'ni düzenleyemedi. Ama ulusal uzun ve kısa metraj film yarışmalarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Online gösterimlere ek olarak Sabancı Müzesi'nde yeni normal önlemlerine uygun olarak açık havada film galaları da yapıldı. Görüldü ki sinemanın bir sosyal olgu olma özelliği hâlâ baki. Ve bunun bir kez daha film festivalleri sayesinde anlaşılması pandemi sürecinde festivallerin ne kadar kritik bir rol üstlendiklerinin de göstergesi... Bu durum dünyada da anlaşılmış durumda. Belki Cannes Film Festivali ertelendi ama Saraybosna Film Festivali 14 Ağustos'ta başlayacak. Festivalle özdeşleşen açık hava gösterimleri pandemi sürecinde Saraybosna'nın avantaj olacak. 49 filmin gösterileceği festivalin uzun metraj yarışmasında Fatih Özcan'ın Mavzer filmi Saraybosna'nın Kalbi Ödülü için yarışacak. Ayrıca belgesel kategorisinde Eytan İpeker'in The Pageant, kısa film kategorisinde Irmak Karasu'nun Mamaville ve öğrenci filmi kategorisinde Zeynep Dilan Süren'in İstanbul Depresyonu filmleri yer alacak. Sonrasında dünya 2 Eylül'de başlayacak Venedik Film Festivali'ne, biz de 3 Eylül'de açılışı yapılacak 31. Ankara Film Festivali'ne odaklanacağız. Geçen hafta yazmıştım Venedik'te Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler filmi Geleceğin Aslanı ödülü için yarışacak. Ana yarışmada da TRT'nin ortak yapımcısı olduğu Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in Quo Vadis, Aida? Altın Aslan ödülü için yarışacak. Ankara'da ise festivalin merkezi her zamanki gibi Kızılay Büyülü Fener Sineması olacak. Gösterimler yeni normal kurallarına uygun şekilde yapılacak elbet. Bunun için filmlere salon kapasitesinin yarısı kadar izleyici alınacak. Festivalin Ulusal Yarışması'nda Cihan Sağlam'ın Uzun Zaman Önce, Erkan Yazıcı'nın Uzak Ülke, Eylem Kaftan'ın Kovan, Faysal Soysal'ın Ceviz Ağacı, Leyla Yılmaz'ın Bilmemek, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in Omar ve Biz, Mehmet Emin Yıldırım'ın Şair, Onur Ünlü'nün Topal Şükran'ın Maceraları ve Ümit Ünal'ın Aşk, Büyü, vs. filmleri büyük ödül için yarışacak. Sonrasında Toronto Film Festivali var sırada. Bizde de ekim ayında Antalya Film Festivali ile Boğaziçi Film Festivali düzenlenecek. Yani demem o ki sinema dünyasının vizyon ayağı pandemi sürecinde kararlı adım atma konusunda tepkinli davranırken festivaller yine sinemaseverlerin sığınağı olmayı başarıyorlar. Bu önemli...





Altın Lale Aşk, Büyü vs.'nin



İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale ödülünü Ümit Ünal'ın yönettiği Aşk, Büyü vs. kazandı. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne ise Orçun Behram'ın yönettiği Bina değer görüldü. En İyi Yönetmen ödülünü, Nasipse Adayız filmiyle Ercan Kesal kazanırken En İyi Senaryo ödülü'ne Aşk, Büyü vs. filmiyle Ümit Ünal layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Aşk, Büyü vs. filmindeki performanslarıyla Selen Uçer ve Ece Dizdar değer görülürken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Körleşme filmindeki rolüyle Fatih Al kazandı. Ulusal Kısa Film Yarışması'ndaysa En İyi Film ödülüne Arda Çiltepe'nin yönettiği Siyah Güneş filmini layık gördü. Ayrıca Ercan Kesal'ın yönettiği Nasipse Adayız filmi Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü ise Bina kazandı.





Tenet'te son karar 26 Ağustos'ta vizyonda



Sinema dünyasının bel bağladığı filmlerden, Christopher Nolan'ın yönettiği Tenet'in gösterimi sürekli erteleniyordu. Son karar, film Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde 26 Ağustos'ta vizyona girecek. Filmde Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy, Michael Caine ve Kenneth Branagh rol alıyor. Tenet'ten önce ise 14 Ağustos'ta Nolan'ın Başlangıç/Inception filmi, 10 yıl dönümü vesilesiyle tekrar seyirciyle buluşacak.