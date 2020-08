Sonbahar trendlerini indirimli yakalayın

Mart ayında pandemiyle karşılaşmamızın üzerinden henüz çok geçmedi. Haftalarca ağırlıklı olarak evlerde ve dar çevrelerde sosyalleştik. Ve şimdi yazın son günleriyle karşı karşıyayız... Ağustos demek sonbahara yani yeni sezona hazırlık yapmak demek. Şimdi geçen aylarda modaya ve tüketime dair öğrendiklerimizi ceplerimize koyup, indirim rüzgarını arkamıza alıp yeni sezon için akıllıca alışveriş yapma zamanı. Yapacaklarımız da son derece basit aslına bakarsanız, yeni sezonun en iddialı birkaç trendini tespit etmek, dolabımızda bu trendlere uygun olan parçaları öne çıkarmak, uzak olanları katlayıp hurçlara yerleştirmek. Ardından da eksik kalan parçalar için akıllı bir alışveriş yapmak... Sizin için dolabınıza kattığınız an sonbahar sezonuna hemen adapte olmanızı sağlayacağınız birkaç parça belirledik. İşte bu parçalarla sonbaharda kolaylıkla trendi olmanız mümkün.



ZİNCİRLER HER YERDE



Son birkaç sezondur zincirler yavaş yavaş yükselişteydi. Önce mücevher detaylarında görmeye başladık zincirleri, sonra boynumuza kat kat zincirler dolamaya başladık. Ve son olarak sonbaharda zincir detayı aklınızın alabileceği her yerde. İster belinize zincirli bir kemer takın, ister zincirli bir çanta ya da ayakakbı kullanın isterseniz de zincir detayı kullanılmış bir ceket ya da elbise edinin bir yerlerden kesinlikle zincir dolaplarınıza girecek.



DEV CEKETLER



Yazın sıcağında bile ipekli ya da keten kumaştan ceketleri kombinlerimize katmak çok hoşumuza gitmişken sonbaharda ceketlerimizin olmamasını düşünemezdik. Bu ceketlerin, kısa üstleri giyerken zorlananlar için de bir kurtarıcı olması tabii ki bu kadar tercih edilmelerinin en büyük nedenlerinden.



ÇİKOLATA KAHVESİ



Zaten bu havalı rengin yavaş yavaş gelen ayak seslerini hepimiz duyuyorduk... Bejler, camel tonları, kahveyle karışık yanık kiremitler, koyu sarılar derken yavaş yavaş çikolata kahveler adım adım yükseliyor. Bu sonbaharın en havalı, en iddialı kıyafetleri kesinlikle çikolata kahve tonlarında olacak.



STRAPLEZ ÜSTLER





Oldukça zor giyebileceğiniz, fiziğinizin gerçekten de bunun için uygun olması gereken bir parçayla karşınızdayız. 90'ları yaşamışsanız straplez üstlerin iddialı bir kombin yapmakta ne kadar etkili oladuğunu kesin hatırlayacaksınız. Yüksek belli bir pantolon, bol bir ceket ce straplez bir üstle çok hoş görüneceğiniz kesin.



ETEK-CEKET TAKIMLAR



Etekler son birkaç yıldır gittikçe feminen, iddialı ve havalı. Sonbaharla birlikte bu etekleri ceketlerle kombinleyerek ortaya daha cool bir görüntü çıkaracağız. Şık keskin formlu bot ve çizmelerle bu kombinler çok ama çok güzel olacak.





SIKICI OLMAYAN TAKIMLAR



Aslına bakarsanız normal şartlarda takım elbiseler çok ciddi bir ifade veren ve oldukça sıkıcı görünmenize neden olan parçalardır. En ciddi görünmeniz gereken yere pantolon-ceket takımla gidersiniz. Ama bu sonbaharda takım elbiseler tüm düşüncelerinizi değiştirecek. Aşırı bol, salaş, soluk renklerde, ceket ve pantolon arasında bile pek uyumun olmadığı bu tarz parçalar sonbaharın vazgeçilmezi olacak.