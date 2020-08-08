Haftanın konuğu: Ayşe Boyner’in seçimleri

Faraway markasıyla dikkat çeken ve kendisine özgü stili her zaman beğenilen Ayşe Boyner ile alışverişe ve stile bakışı üzerine konuştukStilimi romantik, zorlama olmayan, rahat diyerek tanımlayabilirim.Pandemiyle alışveriş tarzım çok değişmedi. Son birkaç yıldır bu konuda farkındalığım kendi kendine artmıştı ve çok da alışveriş yapmıyordum. Şimdi kendi kıyafetlerimi kendim yapıyorum gibi bir durum var, o yüzden pek birşey almam da gerekmez oldu.Yeni sezon için ilk alışverişim tercihim Faraway Bebek mağazasına oldu. Else Lingerie'nin mayo ve iç çamaşırlarını satın aldım.Trendleri takip etmek en sevmediğim şey olabilir. Sonra hepimiz birbirimize benziyoruz.Dolabımda en çok, uzun elbiseler bulunuyor.Anneannemin ipek kaftanı dolabımdaki en eski parça.Logolu bir şeyi asla giymeyi tercih etmem.Mavi, kırmızı ve beyaz en çok kullandığım renkler.Bu sezon için kurtarıcı kombinim Faraway önü düğmeli keten etek ve fırfırlı keten bluz.