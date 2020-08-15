Akşam kahvaltısında ne var?

Akşam yemeğinde çırpılmış yumurta ya da mantarlı omlet kulağa nasıl geliyor? Hoşlanmadınız mı? Oysa 2014 yılında trend olan breakfast (kahvaltı) ve dinner (akşam yemeği) kelimelerinden oluşan brinner yani akşam yemeğinde kahvaltı trendi yine yükselişe geçti.

KETOJENİK DİYETE UYGUN



Aslında bu trendin yeniden hoplamasının birden çok nedeni var. Öncelikle yumurtanın ketojenik olması ve 'evde kal' süresince kilo alanların ketojenik diyete (protein ağırlıklı diyet) kendini vurması. İnsanlar akşam pizza, makarna yemektense bir sucuklu yumurta ya da omlet gibi kolay ve doyurucu seçenekleri tercih ediyorlar. Elbette tüm kahvaltı seçenekleri ketojenik değil. Mesela avokadolu tost gibi. Ya da yine sosyal medyada popüler olan minicik pancake'lerle yapılan sütlü kahvaltı gibi. Pancake'leri tavada damla damla pişirip, bunları mısır gevreği yerine süte atıp yemek de brinner menülerinin baş tacı. Bu arada pek çok fast food markası da brinner trendinden yola çıkarak menülerine gün boyu kahvaltı seçeneği ekledi. Bodrum'daki Bozukbağ Kahvaltıcısı gibi uzun saatler sadece kahvaltı servisi veren yerler de revaçta. Jüpiter Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Topal yine bir trende öncülük etmiş anlaşılan. Bu arada yolunuz Bodrum'a düşerse doğanın içinde enfes kahvaltı seçenekleri sunan Bozukbağ Kahvaltıcısı'na kesin uğramanızı tavsiye ederim.

İYİ FOTOĞRAF VERİYOR



Ayrıca birçok kafe zinciri de kahvaltı saati sınırlandırmasına son vermeye başladı. Kısacası neredeyse her kafe gün boyu kahvaltı seçeneği sunuyor. Bu da akşam vakti kahvaltı etmeyi daha da yaygın hale getiriyor. Hem akşam akşam güzel bir çay eşliğinde biraz börek biraz peynir, domates-salatalık yeme fikri kulağa hiç fena gelmiyor. Akşam hafif kahvaltı etmek yaz akşamlarına pek yakışıyor. Brinner menülerinde ülkemizde sucuklu yumurta ve menemen açık ara önde gidiyor. Ama avokadolu tost tüm dünyada lider gibi. Bir de akşamları kahvaltı pizzası yapanlar var. Kahvaltı pizzasında ne mi olur? Malzemesi ne olursa olsun üstüne yumurta kırılır... Pancake ve omlet çeşitleri de akşam yemeği için yeni seçenekler arasında. Özellikle İspanyol omleti (tortilla de patatas) yani patatesli omlet de hem kolay yapımı hem de görsel güzelliği ile sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin gözdesi.

BİRAZ MEKSİKA İŞİ OLSUN



Brinner menülerinde Meksika mutfağından da esinlenebilirsiniz. Örneğin kahvaltı burrito'su yapabilirsiniz. Hem bu burrito'nun içine dolapta kalmış et ve sebzeleri de koymak mümkün. Yapımı çok kolay. Kıymayı kavurup üzerine çırpılmış yumurta sarılarını ekliyorsunuz. Bir taraftan da avokadoları ezip domates ve kişniş ile karıştırıyorsunuz. Isıttığınız lavaşın üzerine önce salsa sosunu sürün ardından da yumurtayı ekleyip lavaşı bir güzel sarın. Tekrar tavaya koyup bir müddet ısıtın ve işte enfes kahvaltı dürümünüz hazır. Parmesanlı ve pırasalı kiş de hem şık hem de oldukça lezzetli bir brinner tarifi. Yanında biraz yeşillik ya da söğüş ile servis edebilirsiniz.

FIRINDA KABAKLI OMLET



Sulu, değişik, sağlıklı ve lezzetli bir omlet denemek isterseniz kesinlikle kabaklı çedar peynirli omleti tercih edin. Bunun için fırını önceden 160 derece ısıtın. Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. (Tıpkı mücver yapar gibi) Ardından bir tavada iki çay kaşığı tuz, tereyağı ve soğanla, kabakları kavurun. Bir tarafta ise altı yumurtayı krema, tuz ve karabiber ile çırpın. Sotelediğiniz kabak karışımını ve peynirleri yumurtalara ekleyip karıştırın. Bir fırın kabına alıp 20-23 dakika pişirin. Kesinlikle deneyin. Hem akşam yemeğine çok yakışıyor hem de tadı enfes. Benim ünlü kahvaltı spesiyalim olur kendisi. Yanında da bir dilim kızarmış ekmekle servis edebilirsiniz.