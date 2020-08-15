Desenli maskeler tehlike saçıyor

Koronavirüsle birlikte günlük hayatımıza giren maskeler, şimdilerde en büyük ihtiyacımız haline geldi. Gün içinde defalarca değiştirmemiz ve hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanında yıkanarak kullanılabilen çeşitleri de var. Ancak bu sektörün iyi bir pazar olması da iştahları kabarttı ve ortalıkta pek çok sağlıklı olmayan maskeler satılmaya başladı. Özellikle çocukların ilgisini hemen çeken desenli, çizgi film karakterli maskelere dikkat etmek gerekiyor. Bu maskelerin ne tür bir kumaştan yapıldığı, kullanılan boyaların çocukların sağlığını etkileyip etkilemediği çok önemli. Çocuklarımızı virüsten korumak isterken farkında olmadan başka bir tehlikenin ortasına atmayalım.Gerçek maskeler yumuşak ve esnek olur. Çocuğunuzun kolay nefes almasını sağlar. Tüylenme yapmaz. Üç katlı ve körüklü olur. Çocuğunuzun cildinde kızarıklık ve kaşıntı yapmaz. Sentetik ve naylon içeren kumaşlardan yapılmış maskelerden uzak durun. Çocuk maskelerinin ebatları çocuk yüzüne uygun olarak yapılır. Çocuğun yüzüne tam olarak oturur.Desenli, üzerinde eğlenceli karakterler olan maskeleri internet üzerinden de satın almak mümkün. Birçok ebeveyn bu maskeleri çocuklarını sevindirmek için aldığını söylüyor. Hatta çocuğuna maske taktırmakta zorlanan aileler çareyi eğlenceli maske alarak çözdüklerini belirtiyor. Ancak bir internet satış sitesine de bu tür bir maske almak için girdiğinizde şöyle bir uyarı ile karşılaşacaksınız: "Maskelerimiz aksesuvar nitelikli olup medikal kullanım için uygun değildir." Bu uyarıya dikkat edelim ve çocuklarımızı kendi elimizle başka hastalıkların içine atmayalım.Çocuğunuz için desenli ve sağlıklı maske bulmanız da mümkün. Eczanelerdeki çocuk maskeleri daha güvenilir. Ancak çocuğunuz ille de kendi sevdiği çizgi film kahramanlarının olduğu maskeleri istiyorsa, evde birlikte maske yapabilirsiniz. Böylelikle hem çocuğunuzla faydalı bir etkinlik yapmış hem de ona kendi maskesini yapmayı öğretmiş olacaksınız.Maske yapımıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesinde yayınladığı videoları izleyerek etkinliğinize başlayabilirsiniz. Bu videolarda gerekli tüm malzemeler ve en doğru kumaş seçimi ayrıntılı olarak yer alıyor. Siz edineceğiniz eğlenceli bir kumaş ile çocuğunuz için en güvenli maskeyi dikebilirsiniz.Yolda yürürken karşımıza çıkan bir tezgâhta rengârenk, çeşit çeşit çizgi film kahramanlarının olduğu maskeler satılıyor olabilir. Bunun çocuğumuzun çok hoşuna gideceğini ve böylelikle ona kolaylıkla maske taktırabileceğimizi düşünebiliriz. Ancak uzmanlar, özellikle aileleri uyarıyor: "Kullanılan malzeme ve boya kimyasal olabilir. Baskılı maskeler direkt solunum yoluyla temas ettiği için nefes darlığına da yol açabilir. Hatta çocuğunuz alerjik bir reaksiyon gösterebilir. Eğer çocuğunuz maske taktığında burnu kaşınıyor, art arda sürekli hapşırıyor ve cildinde kızarıklık meydana geliyorsa taktığı maskede kimyasallar olabilir. Böyle durumlarda Sağlık Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği cerrahi maskelere dönüş yapın" diyorlar.