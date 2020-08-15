İzlandalı piyanist Açıkhava’da

KONSER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül- 5 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital olarak hayata geçiriliyor. Festivalin dijital programına ek olarak, COVID- 19 önlemleri altında, izleyicilerin de katılımıyla gerçekleşecek bir konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) müzikseverlerle buluşuyor. Yıldız şef Patrick Hahn yönetimindeki topluluğun sahnede İzlandalı piyanist Vikingur Olafsson'a eşlik edeceği konser, 19 Ağustos Çarşamba saat 19.00'da, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Konserde pandemi önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak.



KONSER

DERYA ULUĞ SAHNEDE



Beylikdüzü 5M Migros'ta gerçekleşen 5M Migros Yaz Konserleri bugün 21.00'de Derya Uluğ ile devam ediyor. Migros müşterileri için ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere katılmak için, bu ay Migros mağazalarından 75 TL ve üzeri alışveriş yapıp, "KONSER boşluk SIFRE" yazan SMS'i 5818 numaralı telefona göndermek gerekiyor.

Misafirlerin koltuklu tribünlerde ağırlanacağı etkinliklerde, kişilere atanan koltuklara oturmak zorunlu olacak. Etkinlik alanına ateş ölçümü yapıldıktan sonra alınacak katılımcıların konser boyunca maske takma zorunlulukları bulunacak.



YARIŞ

ZORLU RALLİ YARIN BAŞLIYOR



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu izniyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid yarın İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan başlayacak. 2 bin 850 km'lik rota; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ'a kadar devam edecek ve aynı şekilde dönüş rotasıyla Şile'de son bulacak. TransAnatolia'da bu yıl 25 motosiklet, 37 4x4 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV'den oluşan 70 araç yarışa katılıyor



PEK YAKINDA

TAKIMYILDIZLAR GÖRÜLECEK



7. Çanakkale Bienali Takımyıldız/ Constellation başlığıyla 19 Eylül'de başlıyor. Küratörlüğünü CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) ve Azra Tüzünoğlu'nun yaptığı bienalde, Agah Uğur Koleksiyonu'ndan eserlerin de dahil olduğu farklı kurgulara sahip, birbiriyle konuşan dört ana serginin yanı sıra altı aya yayılacak bir takvimde; sergiler, film gösterimleri, Çanakkale'den ilham alan yürüyüş rotaları, ses ve fauna arşivleri ile panel ve atölyelerden oluşan bir program sunulacak.



TATİL

EĞLENCE HIZ KESMİYOR



Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı içine alan Hilton EMEA bölgesinde Mükemmellik Ödülü (Award of Excellence) alan tek resort otel olan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa'da eğlence gün boyu devam ediyor. Akşamüstü piyano resitali dinleyebilir ya da canlı müzik grubuna eşlik edebilirsiniz. Yemekten sonra ise amfi tiyatroda rengarenk gösteriler var. Bu akşam ayrıca Bilge Nihan konserini izleyebilirsiniz.



SAKIZ ADASI MANZARALI



Denize sıfır konumdaki On'Live Deluxe Çeşme Hotel, mavi bayraklı denize ve kendine ait 1500 metre uzunluğunda özel plaja sahip. Otel büyüleyici Sakız Adası manzarası ile Çeşme yarımadasında bulunuyor. Otel bünyesindeki GEA City'de ise nefes terapileri ve bilinçli beslenme programı bulunuyor.



YEME-İÇME

BAŞKENTTE BİR MEKSİKALI



Meksikalı ve Türk bir ailenin işlettiği Ranchero Restoran, Ankara'da şube açtı. Ranchero, misafirlerini Türkçe karşılığı "Gelenekleri Kutla" anlamına gelen "Celebra La Tradicion" sloganıyla karşılıyor. Okyanus ötesinden uzanan sıcak Latin ezgileri, egzotik içecekler ve eşsiz bir ambiyans eşliğinde Meksika mutfağının orijinal tatlarını denemeye gelenler, mekanı her ziyaret ettiklerinde bu kadim kültürü yaşama fırsatı da buluyor.