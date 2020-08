Moda kazanı

ALIŞVERİŞ KONSEPTİ DEĞİŞİYOR



Pandemiyle birlikte alışverişe bakışımız da alışveriş yapma şeklimiz de değişti. H&M'in 27 Ağustos'ta Akasya AVM içinde açılacak olan üç katlı yeni mağazası da bunun en iyi örneklerinden. Müşterilerin güvenli bir ortamda dinlenebileceği bir lounge alanının da bulunduğu mağazanın içinde sosyal mesafenin dikkate alındığı soyunma kabinleri içinde de dinlenme ve bekleme alanları bulunuyor.



BOND'UN SAATİ





Saat markası Omega, 1995'teki GoldenEye filminden bu yana sinemanın unutulmaz kahramanı James Bond'u, Seamaster saatleriyle tamamlıyor. Marka kısa süre önce bu özel koleksiyona yeni bir model daha ekledi. Olağanüstü bir görünüm yaratmak için saatin 42 mm'lik kasası platin-altından üretilerek her bir saatin yan tarafına, numaralı edisyon numarasının işlendiği platin-altından bir plaka eklendi. Aynı güzel malzeme, saatin siyah deri kayışının cilalanmış, fırçalanmış tokasında da kullanıldı.



ÜNLÜ DERGİDE TÜRK MARKASI







Mert Aslan ve Ahmet Gencehan Güneş'in tasarım mücevher markası The Ninon'un şöhreti çoktan yurt dışına taştı. Dünyanın en önemli yüksek sosyete ve moda dergisi Tatler'ın sonbahar moda çekimlerinde markanın tasarımlarına da yer verildi. Fendi, Armani gibi dünyaca ünlü modaevlerinin yeni sezon koleksiyonları The Ninon'un koleksiyonundan parçalarla tamamlandı.



VALİZ YAPMA SANATI







Bu yaz pandemi kriterleriyle tatil yaparken valiz seçimi de daha büyük bir önem taşımaya başladı. Bir valize ne kadar fazla kıyafet koyabilirsek o kadar iyi. Samsonite'ın körüklü valizleri de güzel bir seçenek. Üstelik 1 Eylül'e kadar seçili ürünlerde yüzde 30 indirim var.