Çocuk kütüphanesi açıldı

Geçtiğimiz hafta Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Fatih ilçesinde yapılan yeni kütüphaneleri gezerken, çocuklara özel yapacağı kütüphaneden de bahsetti. O gün henüz tamamlanmamıştı ama şu an çocukların hizmetine açıldı. Çocuklar için yapılan bu tür güzel projeler beni hem bir aile yazarı hem de bir anne olarak çok etkiliyor. Bu çocuk kütüphanesi Kariye Refik Halid Karay Kütüphanesi'nin içinde. Bir ara sokakta... Yani mahallede oturan çocuklar buraya rahatlıkla gidip gelebilirler. Sokaklarında çocuk sesi eksik olmayan bu tarihi bölgede, dezavantajlı şartlarda olan çocukların da istedikleri her an kitaba ulaşabilmesi, arkadaşları ile gidip vakit geçirebilecekleri sosyal alanların da olması çok sevindirici. Peki, ne mi var bu kütüphanede? Öncelikle çok renkli... Kitaplıklar, sandalyeler ve oyun alanları çocukların boylarına göre tasarlanmış. İçinde her zaman bir görevli var ve çocuklara yardıma hazır. Üstelik sadece kitap değil satranç, tiyatro, drama, müzik, sanat ve serbest zaman etkinlikleri imkânı da bulunuyor.

AİLELER DE GİDEBİLİR



Çocuk Kütüphanesi'ne ebeveynler de gidebiliyor. Çocuklar burada vakit geçirirken ister üst kattaki yetişkin alanlarında kitap okuyabilir isterseniz çocuğunuzla etkinliklere katılabilirsiniz. Başkan M. Ergün Turan ile kütüphaneyi gezerken: "Çocuklarımıza kütüphane ortamını sevdirip, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Çocuk Kütüphanemizi hizmete açtık. Burada çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmanın yanında ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerine de imkân sağlayacağız" dedi.