Çocuklu aileler için bir sonbahar kaçamağı

Virüs bizi evlere kapadı, sosyal hayatımızı en alt seviyeye indirdi. Korunmak için başka seçeneğimiz yok, bu kurallara da uymamız gerekiyor. Ancak ebeveynler kendilerinden çok çocukları için üzülüyor. Geçen kışı evden çıkmayarak geçiren çocuklar, okulların kademeli olarak açılmasıyla arkadaşlarına kavuşsa da doğanın tadını doyasıya çıkaramadılar. Bugün size bu mevsimde, açık havada ailece güzel vakit geçirip doğayla baş başa kalabileceğiniz birkaç rota önerisinde bulunacağım.



Kuş sesleri ve huzur





Sonbaharın sarı ve kızıl rengi, kuş sesleri ile birleşirse ne olur dersiniz? Pürenli yaylası işte size bu huzuru vadediyor. Üstelik Samandere Şelalesi'ne de çok yakın. Doğaseverlerin de gözde yerlerinden biri olan bu yayla kamp yapmak için güzel bir seçenek. Çocuklarınız bu yaylada doyasıya koşup oynayabilecek.



Doğayı keşfedin



Erikli yaylası, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin girişinde bulunuyor ve tam bir doğa harikası. İçinde yürüyüş parkurları ve kamp alanları var. Yazın olduğu kadar kışın da kamp yapanları görmeniz mümkün. Erikli deresini takip ederek yürüdüğünüzde sayısız şelale göreceksiniz ama bölgeyi iyi bilen bir rehber ile gitmelisiniz. Hemen ardında Delmece yaylası var. Ailece günübirlik gidip doğa keşfi yapabileceğiniz bu rota sizi kendine hayran bırakacak.



Şelale cenneti



Düzce, gözden kaçırdığınız, gitmeden fark edemeyeceğiniz güzellikleri barındırıyor. Buraya şelaleler cenneti de diyebiliriz. Üstelik İstanbul'a çok yakın. Samandere Şelalesi Tabiat Parkı, bu mevsimde görülmeye değer. Adını bulunduğu Belköy beldesindeki Samandere köyünden alıyor. İçerisinde kamp yapılabiliyor. Ayrıca yürüyüş parkurları ve mesire alanları da var. Şehrin gürültüsünden uzak şelalenin sesiyle huzurlu bir hafta sonu sizi bekliyor.