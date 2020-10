Dünyaca ünlü yazar Dan Brown, Türk hayranlarıyla buluşuyor. Yazarın, New York Times'ın en çok satanlar listesindeki yeni kitabı Hayvanlar Senfonisi ile ilgili merak edilenleri anlatacağı D&R Dan Brown özel yayını, 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak. Brown, okurlardan sıklıkla gelen soruları da yanıtlayacak.8. Canlandıranlar Film Festivali dün online ortamda başladı, bugün ve yarın da devam edecek. 2020 yılının tuhaflığına uygun olarak 'paranormal iletişim' temasıyla düzenlenen festivalde 150'dan fazla animasyon film çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda ödül için yarışacak. Ücretsiz olarak filmlerin izlenebileceği festivali www.canlandiranlar.com sitesinden takip edebilirsiniz.Fairmont Quasar Istanbul'un executive chef'i Soner Kesgin ve Estetik International'ın uzman diyetisyeni Merve Altay, 24 Ekim günü 12.00-14.00 saatleri arasında bağışıklık güçlendirici gıdalar konulu bir workshop düzenleyecek. Menü şöyle: Yeşil yapraklar, mor havuç püresi ve elma sirkeli argan yağı vinegret ile sunulan çimlendirilmiş tohumlar salatası, sote ıspanaklı yeşil mercimek, taze zencefil ve zerdeçallı bearnaise soslu balık suyu buharında pişirilmiş somon ve bal ve taze orman meyveleri soslu şekersiz badem sütlü basmati pirinçli sütlaç. Workshop'a katılım kişi başı 200 TL.Borusan Sanat yeni sezonda tüm konserlerini izleyiciye kapalı ve ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) her sezon 12 olan konser sayısı bu sezon 24 canlı radyo yayını, dört radyo bant yayını olmak üzere tamamı çevrimiçi platformdan yayınlanacak 28 konsere çıkıyor. Aynı şekilde Borusan Quartet dört, Borusan Müzik Evi ise altı konserinin Aralık ayından itibaren çevrimiçi platformda yayınlanacak kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşacak. Yayınları Borusan Klasik radyo kanalından dinleyebilirsiniz.Suzan Kardeş, geniş repertuvarıyla 23 Ekim Cuma akşamı Dalmaz Center Belvü Müzikhol ve 24 Ekim Cumartesi akşamı ise Çorlu Leb-i Derya Restaurant'ta sevenleriyle buluşacak. Konserler sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşecek.Başarılı komedyen Doğu Demirkol tek kişilik gösterisiyle bugün sahnede. Stand up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan olaylardan beslenen Doğu Demirkol, saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicisinin karşısına çıkacak.Sam, konservatuvarın oyunculuk bölümünden mezun bir gençtir. Kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Bir yandan da patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek mi? Elif Erdal'ın yönettiği Tamamen Doluyuz'u bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu Zeytinburnu Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.Doğum günü, barbekü partisi... Hamburgerler, salatalar, tatlılar... Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) hazırladığı ve içinde malzemelerin yer aldığı kutularla evde yemek hazırlamak, davet vermek kolaylaştı. Haftanın yedi günü saat 21:00'e kadar verilen siparişler, ertesi gün 12.00-18.00 saatleri arasında MSA'dan teslim alınabiliyor ya da eve teslim ediliyor. Online sipariş için: https://msabox.msa.com.trEn son kim size sevgi dolu bir notla bir kahvaltı hazırladı? Hatırlamıyorum bile diyorsanız, işte size kendinizi değerli hissettirecek bir mekan Huqqa... Emirgan, EMAAR ve Kuruçeşme Huqqa'da bu ve bunun gibi kahvaltıyla ilgili sizi gülümseten mesajların olduğu dev bir ahşap kahvaltı tablası masanıza geliyor. Hem kahvaltını içeriğinin zenginliği hem de sunumu sizi gerçekten mutlu ediyor. Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta veya menemen... Bahçeden yeni koparılmış gibi domates, Çengelköy salatalık, maydanoz, nane, roka ve tatlı biberden oluşan taze taze yeşillikler ve daha nicesi... Ama en önemlisi güler yüzlü personel ve güzel bir manzara...İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, 15 Ekim'de başlıyor. Küratörlüğünü Mariana Pestana'nın Sumitra Upham ve Billie Muraben ile birlikte yürüttüğü Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım başlıklı bienal, bu sene, sergiler, kamusal alanda yer alan açık hava yerleştirmeleri ve dijital video serileri olmak üzere üç farklı formatta izleyicilerle buluşuyor. Bienal tüm mekanlarda ücretsiz ziyaret edilebilir.Kars, Van, Erzurum, Elazığ, Erzincan ve daha niceleri... Tam bir keşif rotası Doğu Anadolu. Örneğin Elazığ'daki Harput Kalesi. Burada 4 bin yıllık tarihi Harput Kalesi'ne neden Süt Kalesi denildiğini, Arap Baba Türbesi'nin ve Bitlis'te Beş Minare türküsünün hikayelerini öğreniyorsunuz. Ya da Kemaliye-Divriği arasında insanların elleri ile oyarak açtığı yolda yürüyorsunuz. Jolly'nin Doğu'nun Hazineleri turunun durakları arasında Muradiye Şelalesi, İshak Paşa Sarayı da var...Kâzım Art, yarından itibaren Burak Çizer, Elif Renda, Gökçe Balcı ve Okan Karaçam'ın çalışmalarını 1002 Sanat başlıklı karma sergi ile tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nın ev sahipliğinde bir araya getiriyor. Sergide, yaklaşık dört aylık bir üretim sürecini Sapanca'daki yerleşkede geçiren sanatçıların çalışmalarının yanı sıra konuk sanatçılar Sibel Niksarlı ve Zeynep Büşra Demir'in eserleri de yer alıyor. Sergi dahilinde yer alan eserlerde ele alınan konular arasında bireyin toplum içindeki yalnızlığı, yabancılaşması, doğa, doğanın içerisinde yer alan başkalaşım ve döngüler de bulunuyor.