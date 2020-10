Haftanın konuğu: Pelin Taşkıran’ın tercihleri

Pandemi modaya ve her alanda giyime dair her şeyin şekil değiştirmesine neden oldu. Hepimiz ofislerde her zamankinden daha rahat ve korunaklı kıyafetlere yöneldik. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Pelin Taşkıran da bu süreçte en çok kahrımızı çeken doktorlar ve sağlık çalışanları için hem rahat, hep antibakteriel hem de trendy iş kıyafetleri tasarlamaya başladı. Pscience markası üzerinden kısa süre önce satışa çıkan forma, bone ve antibakteriyel iç astarlı yıkanabilen maske koleksiyonu kısa süre içinde büyük dikkat çekti. Biz de Taşkıran ile bu projesi ve pandeminin modaya ve kendi kişisel stiline etkisi üzerine konuştuk.

Pandemi sürecinde, hekimlerin uzun çalışma saatleri boyunca üzerinde kalan formalar ve maskeler elbette klinik kullanımda daha fazla gündeme geldi. Bu nedenle rengarenk, pırıl pırıl, antibakteriyel iç astara sahip, hekim isimlerinin işlendiği forma takım, bone ve maskelerin üretimine başladım.

Stilimi üç kelimeyle anlatmam gerekirse özgün, zamansız ve renkli diyerek ifade edebilirim. Taşırken kendimi olduğum gibi hissettiğim, duruşum ve karakterimle özdeşleşen bir stilim var.

Alışveriş alışkanlıklarım birçok kişide olduğu gibi online ağırlıklı oldu. Her şey hızlı pratik ve sonuç odaklı olmalı benim için. Online alışveriş de bu isteğime doğru cevap veriyor.

Vazgeçilmezim mini elbiseler ve benimle özdeşleşmiş fuşya ve sklemen pembe tonlardaki parçalar...

Bu sezon için özellikle bir alışveriş yapmadım. Ama deri ve triko birkaç klasik parça satın aldım.

Genel olarak moda dünyasına bakacak olursak lüks tüketim algısının değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. Online alışveriş, e-ticaret ve dijital görsellik yeni dünya düzeninin vazgeçilmez parçaları haline geldi. Gereklilikler ve tüketim öncelikleri farklılaştı.