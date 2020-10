Türk modasının yeni yüzleri

ŞEBNEM GÜNAY / SBNM



HAYALİM DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA GALERİLER AÇMAK

1994 yılında Belçika'da doğdum. Moda eğitimimi Istanbul Moda Akademisi'nde aldım.

Annem Belçika'da eğitimini tekstil üzerine tamamlamış. Babam da hayatı boyunca tekstil sektöründe çalıştı. Şu an da abim ve babamın birlikte tekstil ihracatı yapan bir şirketleri var.

Markamı 2017'de kurdum. İlk günden beri SBNM markasının kendine özgün bir DNA'sı olduğuna inandığım için her zaman özgün ve yenilikçi olmayı hedefledim.

Benim için aslında ilk önemli adımım moda haftasındaki defilemden sonra aldığım değerlendirmelerdi. Markamı kurduktan altı ay sonra Gigi Hadid ve Bella Hadid giydi. Bu da markanın ilerlemesinde etkili oldu.

Markayı bugüne kadar Kylie Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Ellie Goulding, Meghan Trainor ve daha birçok ünlü isim giydi.

Şu an Londra'da Oxford Street'te bulunan Topshop mağazasında bir köşemiz var. Online satış kanallarımızla Avrupa ve Amerika'da satış yapıyoruz. Henüz büyük markalarla kapsül koleksiyon yapmadık. Ama birçok marka ile farklı işbirlikleri yaptık. Shopigo mağazası ile ufak bir drop koleksiyon çalıştık. Sonrasında Amsterdam'da bir fuar ile işbirliği yaparak mini bir koleksiyon hazırladık. Şangay'da yer alan bir fuarda en büyük trend platformlarından Nelly Rodi firmasının trend alanında tasarımlarımı sergileme fırsatı yakaladım.

Gelecek bana heyecan veriyor. Farklı şehirlerin sıra dışı lokasyonlarında SBNM galerileri açmak, moda dışında sanat ve müzik odaklı lifestyle platformları oluşturmak istiyorum.



DEFNE YİĞİT / MA PRIMI GIOVANI







HER YERDEN TEKLİF YAĞIYOR

2001 doğumluyum. Son dört yıldır Londra, Paris, Milano gibi moda başkentlerinde moda üzerine çeşitli eğitimler alıyorum. Yurt dışında ve yakın çevremde moda sektörünün önemli isimleri ile sık vakit geçiriyorum. Bu durum vizyonumun gelişmesinde önemli bir etkiye sahip. Ailemde doğrudan moda ya da tekstil üzerine çalışan biri yok. Ama genel olarak moda konusunda duyarlı ve tarz sahibi bir ailenin içinde yetiştiğimi söyleyebilirim.

Markamı yaklaşık dört sene önce 15 yaşımdayken Milano'da kurdum. Bu kadar hızlı büyüyeceğini hiç düşünmemiştim. Kendi giymek istediğim şeyleri bulamadığım için böyle bir adım attım. Çevremden de talep gittikçe arttı. Ben de bir marka adı altında devam etmeye karar verdim. Markamı kurduktan yaklaşık bir ay sonra Rinascente'den teklif geldi, ikinci ay da Lafayette'ten... Üçüncü ay El Corte Ingles'teydik. Şu an markanın dördüncü senesindeyiz ve 10 ülkede dünyanın en iyi mağazalarında satılıyor koleksiyonlarımız. Kasım ayında Kore, 11'inci ülkemiz olacak.

Dört senede dünya markaları ile altı işbirliği yaptım. Türkiye'de Mavi ile bir işbirliğimiz oldu. Geçen kış bir içecek üreticisiyle işbirliği yaptık. Kısa süre önce Off-White ile hazırladığımız ikinci kapsül koleksiyon satışa çıktı. Bu kış Dsquared ve Philipp Plein ile yaptığımız koleksiyonlar satışa çıkıyor.

Halkla ilişkiler üzerine özel bir çalışma yapmıyorum. Markamı giyen tüm ünlüler ve dünya genelinde çalıştığım tüm firmalar bana e-mail yoluyla ulaştı.

Koleksiyonlarımızı Gigi Hadid, Anna Dello Russo, Gisele Bündchen, Paris Hilton'un da aralarında bulunduğu isimler giydi.

Dsquared markasının arkasındaki Dean ve Dan Caten, Philipp Plein, Virgil Abloh gibi tasarımcılar da koleksiyonlarımdan giyiniyor.

Birkaç gün önce Off-White ile ikinci işbirliğimizi Farfetch ve yurt dısındaki seçili Off White mağazalarında satışa çıkardık. Virgil Abloh iş anlamında beraber çalışması çok keyifli biri. Koleksiyona geri dönüşler çok güzel.

Beş yabancı dilim var. Türkiye'de olduğum zamanlarda hafta sonları bir dernek için gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Şu ana kadar toplam 27 köy okuluna biner kitaplık kütüphane kurdum. Beş senedir Doğu'da 10 köy okulunun her eğitim öğretim yılı başında tüm yıllık ihtiyaçlarını karşılıyorum.



BÜNYAMİN AYDIN / LES BENJAMINS







DEV MARKALAR İŞBİRLİĞİ İÇİN PEŞİNDE

1989 yılında Almanya'da doğdum. Moda ve tekstil üzerine çalışan bir aileden geliyorum. Annem ve babam 50 yıldan fazladır moda sektöründe. Annemin aralarında Roberto Cavalli ve Jean Paul Gaultier gibi önemli tasarımcıların tasarımlarının da satıldığı bir mağazası vardı. Çocukluğum bu markaların içinde geçti.

2011 yılında markam Les Benjamins'i kurdum. İlk koleksiyonumu yurt dışına kendim götürdüm ve ilk siparişlerimi Harrods, Atrium NYV gibi önemli mağazalardan aldım. Şu an markam 60 farklı noktada ve 20 ülkede satılıyor.

Les Benjamins olarak bugüne dek BMW, Coca Cola, Magnum ve daha birçok marka ile işbirliklerimiz oldu. Les Benjamins x Coca Cola lansmanını geçtiğimiz ay yaptık. Benim için kişisel olarak da çok önemli bir işbirliğiydi. Gerçekten global bir markanın, global ofisi ile ortak bir koleksiyon ortaya çıkarmak oldukça heyecanlıydı. Çok şey öğrendim

Rita Ora, Jourdan Dunn, Barbara Palvin ve Robert Downey Jr'ın da aralarında bulunduğu pek çok yabancı ünlü giydi tasarımlarımızı. Ama tek tek isim saymayı sevmiyorum.

En büyük hayalim Les Benjamins ile Tesla'nın ortak proje yapması.

Moda kazanı







SANAT SPOR GİYİME YANSIDI

Son dönemde iddialı spor markalarının sanat üzerine yaptığı çalışmalar dikkat çekici. Bunlardan sonuncusuna Vans imza attı. Marka, modern ve çağdaş sanata adanmış dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan Modern Sanat Müzesi (MoMA) ile özel bir işbirliği yaptı. Salvador Dali, Vasily Kandinsky, Claude Monet, Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova ve Faith Ringgold gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı MoMA koleksiyonu Vans tasarımcılarına ilham verdi. Markanın sanattan ilham alarak tasarladığı ayakkabı, kıyafet ve aksesuvarlardan oluşan bu özel koleksiyon kısa süre önce tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de satışa çıktı.







PARFÜMÜ DE KİŞİSELLEŞTİRİN

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki kullandığımız her şey ne kadar özel, ne kadar kişisel ve ne kadar limitli sayıda üretilmişse o kadar popüler. Bu parfümler için de geçerli. Ünlü burun Geza Schoen tarafından, bugünün parfüm dünyasına bir tepki olarak yaratılan Escentric Molecules de tam olarak böyle bir duruşa sahip. İkili set olarak satışa çıkarılan bu parfüm serisinde Molecule isimli şişede tek bir molekül içeren bir esans bulunuyor. Escentric ise bu molekülü temel alıp ek içeriklerle zenginleştirilmiş bir başka esans. Şişelerdeki esansları bir arada ve teker teker kullandığınızda ise ortaya farklı kokular çıkıyor.







SÜRDÜRÜLEBİLİR JEAN'LER

Tommy Jeans kısa süre önce tanıttığı sonbahar koleksiyonunda sürdürülebilirlik kavramının altını çiziyor. Markanın koleksiyonlarına, bu sezon tasarım ve üretim sürecinin her aşamasına yenilikçi malzeme ve üretim yöntemleri entegre ediliyor. Koleksiyonunun büyük kısmı, tekstildeki atıkla mücadele amacıyla geri dönüşümlü malzemenin kullanılabileceği şekilde tasarlandı. Örneğin, yüzde 100 geri dönüştürülmüş denim stillerinde hazır giyim sektöründen toplanan koton parçaların ve otelcilik sektöründen yatak çarşaflarının yenilikçi bir yöntemle harmanlanmasıyla üretilen kumaşlar ve geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen iplikler kullanılıyor