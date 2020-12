7/24 şehirde yaşam

Yılbaşı özel



Sanki geminin güvertesinde



Son dönemin trendlerinden biri staycation. Pandemiyle birlikte bu trende ilgi de arttı. Yani yaşadığınız şehirde, konforlu bir tatil... Hazır önümüzde yılbaşı varken, staycation daha bir anlamlı hale geliyor. Bunun için İstanbul'daki en güzel kaçamak seçeneklerinden biri Gezi Hotel Bosphorus olabilir.

Hafta sonu karantinalarında evde kapalı kalacağınıza dünya standartlarında bir tatil kulağa hoş geliyor tabii... Design Hotels apoletine sahip otelde her ayrıntıda bu incelik hissediliyor. Evinizde ekran başında hapsolmak yerine, odanızdaki panaromik pencerelerden altınızda bir tablo gibi uzanan şehri izlemek güzel bir deneyim olacak. Bir geminin güvertesinden İstanbul'u izlemek gibi... Odalardaki her ayrıntıda zarif detaylar var, design hotel olmak da bunu gerektiriyor.

Şehrin kalbine sakladığı yemyeşil bahçeleri kesintisiz izleme keyfi, hem hafta sonu için hem de yılbaşı gecesi için güzel bir seçenek olabilir, ajandanıza not edin...



Doğayla iç içe 2021'e



NG Hotels ailesinin en yeni üyesi NG Sapanca Enjoy, misafirlerini 2021'i doğayla iç içe karşılamaya davet ediyor. Tesiste okçuluk, bisiklet, dart, golf, nal atma ve makaron workshop'u gibi eğlenceli aktiviteleri yapma olanağı bulunuyor. Usta şeflerin hazırladığı yeni yıl yemeği de bir diğer sürpriz.



Gastronomi deneyimi



Shangri-La Bosphorus, İstanbul, yeni yıla gurme lezzetler eşliğinde girmek isteyenler için özel konaklama paketi hazırladı. Executive Chef Ercan Yamantürk ve ekibi, yılbaşı için gala yemeği ve ertesi gün için özel bir brunch hazırladı. Misafirler, 1 Ocak günü odalarından, saat 16:00'ya kadar geç çıkış yapma imkanı da bulacak.



Maraş'tan köy hindisi



Kahramanmaraş'ın zengin mutfak kültürünün İstanbul'da bilinen tek temsilcisi Tepsi Et, yılbaşı için isteyenlere özel hindi seçeneği sunuyor. Maraş'tan getirtilen, doğal meralarda yonca tarlalarında beslenen köy hindisi meşe odunlu taş fırında pişirilecek. Yine Kahramanmaraş'tan temin edilen kızarmış fıstıklı, kestaneli iç pilavla lezzet tamamlanacak.

Son dokunuş sizden



MSA Box'ın son dokunuşları kendiniz yapacağınız iki kişilik Yılbaşı Ziyafet Kiti, sıcak füme somon, karnabahar humus, yer elmalı kale salata, yaban mantarlı risotto, hindi göğüs ve havuçlu cupcake'ten oluşuyor. Yılbaşına özel bu lezzetler için son sipariş tarihi 28 Aralık.

Sergi



Sanatçılar bir arada



Çağdaş sanat alanında eser üreten sanatçıları bir araya getiren Art.Ist Sauna'nın ilk projesi Sanat Pazaryeri, Maslak'taki UNIQ Expo'da yıl boyunca açık kalacak.

Sanat Pazaryeri resim, heykel, fotoğraf, dijital sanat, endüstriyel tasarım, seramik, cam, dokuma, karikatür, animasyon, performans ve sokak sanatı gibi sanatın her alanından eser barındırıyor.

Hafta içi her gün 12.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.



Köklere yolculuk



Beyoğlu'nda bulunan Meşher'in üç katına yayılan Mâziyi Korumak sergisi, Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan 19 bin eser arasında seçilen 210 nadide eserle Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor izleyicileri. Müzenin arkeoloji ve Türk-İslam sanatı koleksiyonlarından seçilen eserler arasında en eski tarihlisi MÖ. 5700 tarihli bir kadın heykeli… Yani bu yolculuk iddialı…

Konser



Pink Martini ile 2020'ye veda

Pink Martini, 31 Aralık'ta Good Riddance 2020 online konseri ile dinleyiciyle buluşacak. Gösteri önceden kaydedilmiş olsa da, grup üyeleri konserin yayını sırasında sohbet ve yorum için canlı olarak izleyici karşısında olacak. Ev konserlerinde Pink Martini'nin yeni ve eski klasiklerini içeren repertuvarına Jimmie Herrod, Ari Shapiro, Sofia von Trapp ve Cantor Ida Rae Cahana eşlik edecek. Biletler için: https://ourconcerts.live/ pinkmartini

Buray'la randevu



Jolly Joker pandemi döneminde konserleri online sahnesi JoJo'ya taşıdı. Bugün saat 20.00'de Buray konseri var. Canlı gerçekleşen konserlere müzikseverler tek kişilik bilet alabildiği gibi, Odalı Bilet kategorisinden alacakları biletle beş arkadaşını da davet edebiliyor.

Müze



İllüzyon müzesi açıldı

İllüzyonlarla herkesi sıra dışı bir dünyaya davet eden Museum of Illusions'ın yeni şubesi Emaar Square Mall'da açıldı. Müzede duyularınızı sorgulatacak illüzyonlarla şaşırabilir, Vortex Tüneli'nde kendinizi bir anda dönen bir silindirin içerisinde bulabilir, hologram koleksiyonunu gezerken, her bir optik illüzyonu ve enstalasyonu yakından inceleyebilirsiniz.

Seminer



Çağdaş sanat ve küratörlük

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat işbirliğiyle organize edilen, yedi ay süren seminer dizisinden oluşan Çağdaş Sanat ve Küratörlük (Curating Contemporary Art) başlıyor. Sanat aktörlerinin konuşmacı olarak yer alacağı; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarlarından örneklerin verileceği program, gelecek yıl, ocak-temmuz ayları arasında gerçekleştirilecek.