Müziğe 2021 dopingi

Yeni bir yıl için geri sayım başladı. Pandemi bu yıl müzik sektörünü derinden etkiledi. Gelecek yıl da bu değişimin etkisi hissedilecek. Müzik dinleme alışkanlıklarımız değişmeye devam edecek, müzisyenlerin de müziği sunma şekilleri…

Önce 2021'de albümleri heyecanla beklenen iki isim Rihanna ve Adele'le ilgili son haberleri verelim sonra da gelecek yıl müzik dünyasında neler konuşulacak onlara bakalım.

Şarkıların süresi yine kısa



Gelelim şarkılara… 80'lerin etkisi 2021'de de ağırlığını hissettirecek. The Weeknd, Miley Cyrus'ın bu yıl açtığı kapıdan önümüzdeki aylarda birçok şarkıcı girecek.

Geçen yıl karantina yüzünden müzisyenler evlerini küçük birer stüdyoya çevirdiler, bu yıl da üretimlerine burada devam edecekler. Temiz ve cilalanmış kayıtlar değil, ev yapımı hissiyatı veren cızırtılı, ham sound'lu parçalarla daha sık karşılaşacağız.

Ve şarkıların süreleri, hâlâ birçoğumuz yadırgasak da 2021'de de kısa olacak. Spotify Etkisi diye adlandırılan teoriye göre müziksever uzun şarkıları dinlerken bir süre sonra ilgisini yitiriyor ve bir sonraki şarkıya geçiyor. Oysa ki süresi kısa parçaları arka arkaya ara vermeden dinleyebiliyor.

MP3 çalarları dolaptan çıkarın



Pandemi nedeniyle nostalji duygusu ön plana çıktı, insanlar eski günleri arar hale geldi. Müzikte de nostaljik stillere dönüş eğilimi bu yıl ağırlığını hissettirdi. İnsanlar internet üzerinden ya da plak dükkanlarına giderek daha fazla plak almaya başladı. Ülkemizde de eski albümlere ve plaklara duyulan ilgi Unkapanı Çarşısı'nı hareketlendirdi. Ferdi Özbeğen, Erkin Koray, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu gibi isimlerin eski albümleri yeniden plak olarak basılmaya başlandı.

Bu nostalji merakı yeni yılda da artarak devam edecek. Hatta sadece plak ve kasetle sınırlı kalmayacak, ilk kuşak MP3 çalarlar, iPod'lar ve teypler de büyük ilgi görecek, tozlu raflardan inip tekrar hayatımıza girecek.

Müzikseverlere özel giyilebilir cihazlar



Maske, hijyen kaygısı yüzünden bunalan müzik tutkunları artık daha hafif ve efor gerektirmeyen cihazları üzerlerinde taşımak istiyor. Önümüzdeki yıllarda benzer başka cihazlarla da karşılaşacağız. Hatta yüzümüze parmağımızla dokunarak, dişimize ve dilimize hafifçe vurarak fonksiyonlarını kontrol edebildiğimiz kulaklıklarla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu uygulamalara ilgi artıyor

Flört bahane müzik şahane: Son yıllarda flört uygulamalarına ilgi büyük. Bu uygulamalar ilginizi çekmiyor olabilir, ama birazdan bahsedeceğimize kayıtsız kalamayacaksınız. Aynı tür müzikleri dinleyenlerin birbiriyle tanışıp arkadaş olmalarını sağlayan uygulamaların önümüzdeki yıl popülerliği artacak. Yeni arkadaşlarınızla bu uygulamalar üzerinden müzik üzerine sohbet edebilecek, yeni müzikleri birlikte keşfedeceksiniz.

Şarkıcılar kendi uygulamalarını çıkaracak: Tek tük örneklerini görmüştük ama 2021 yılında daha çok şarkıcı müziklerini kendi uygulamaları üzerinden tanıtacak. Hayranlar, sevdikleri isimlerin uygulamalarını telefonlarına indirecek. Ve bu uygulamalar üzerinden şarkıcının müzik kliplerine, sosyal medya sayfalarına ulaşacak. En yeni haberleri ilk onlar öğrenecek. Şarkıcılar tişört, şapka gibi logolu ürünlerini de bu uygulamalar üzerinden satabilecek.

Özlem sona eriyor

İki özlenen isim. Rihanna ve Adele. İkisinden de 2021'i heyecanla beklememize neden olacak haberler geldi.

Son yıllarda moda tasarımına ve kozmetiğe merak salan ve bu alanlarda markalaşan Rihanna'nın müzik kariyeri ile ilgili 2021 planları büyük. Bir dergiye verdiği röportajda önümüzdeki yılın kendini heyecanlandırdığını söyleyen şarkıcı, "Planlarım arasında müziğimi ve markalarımı farklı bir seviyeye taşımak var" dedi. En son 2016 yılında Anti adlı albümü yayınlayan şarkıcı her ne kadar müziği ikinci plana atmış gibi görünse de bu iddiaları hep reddetti. Stüdyoda kayıtlara devam ettiğini ve 'beklemeye değer' şarkılar hazırladığını söyledi.

Adele ise son albümü 25'i 2015'te yayınlamıştı. Onun da stüdyoda olduğuna ilişkin haberler bir süre önce kamuoyuna sızdı. Eski Pearl Jam davulcusu Matt Chamberlain, İngiliz şarkıcının Londra'daki stüdyoda inanılmaz kayıtlar gerçekleştirdiğini söyledi. Eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye özen gösteren Adele'in dönüşü bakalım muhteşem olacak mı?