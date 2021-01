7/24 şehirde yaşam

SİNEMA



FİLM DOLU BİR AY



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yılın ilk üç ayına yayılacak çevrimiçi gösterim programı, festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv. org'ta başladı. Bugün saat 21.00'de, Berlin Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan Favolacce/Bad Tales gösterilecek. Yarın 21.00'de rock'n'roll dünyasından unutulmaz anları yakalayan efsanevi fotoğrafçı hakkındaki Fotoğrafı Göster: Jim Marshall'ın Hikayesi/Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall seyirciyle buluşacak. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılıyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları beş gün boyunca izlenebilecek. Tek film 11 TL, 15 filmlik paket 130 TL.



UYGULAMA



BU KİTAPLAR DİNLENİYOR



Sesli kitap platformu Dinlebi, 2 bine yakın kitaptan oluşan arşivini 4 Ocak'a kadar ücretsiz olarak kullanıma açtı. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı, Stefan Zweig'ın Korku'su gibi birçok klasik eseri uygulama üzerinden dinleyebilirsiniz. Yeni romanlarla tanışıp yepyeni hikayeler dinlemek için iyi bir fırsat.



SEYAHAT



TARİHE YOLCULUK



Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de tarih dolu bir yolculuğa ne dersiniz? Jolly'nin Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin Turu, İstanbul'dan uçakla üç gece konaklamalı olarak gerçekleşiyor. Tur kapsamında tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmenin yanı sıra Birecik'teki Kelaynak Koruma Çiftliği ziyaret ediliyor, Halfeti'de tekne turuna çıkılıyor.



TATİL



ERCİYES'İN EN YENİSİ



Özellikle son yıllarda Avrupa'nın dikkat çeken kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes'te bu yıl yeni bir otel hizmete açıldı. Erciyes Dağı eteklerinde kurulu kayak oteli DAS 3917, yeni normale uygun olarak hizmet veriyor. Otele giriş işlemleri temassız gerçekleşirken otel düzenli olarak dezenfektanlarla sterilize ediliyor. DAS Apres ise geniş alanıyla güvenli sosyalleşme imkanı sağlıyor.



SERGİ



REHBER EŞLİĞİNDE GEZİYORUZ

Arter'in sergi rehberleri, farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini internet üzerinden her hafta katılımcıların yorumuna açıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar 4, 11, 18 ve 25 Ocak pazartesi günleri 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Turlara katılmak isteyenler turlar@arter.org.tr adresine kayıt yaptırabilir. Arter'de Dinleyen Gözler İçin, Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim, Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür devam eden sergiler arasında.

KONSER



ÇOK DİNLENEN İSİM SAHNEDE



Geçen yılın en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Bilal Sonses, yarın JoJo Live sahnesinde konser verecek. Konserin başlama saati 22.00. Jolly Joker'in online sahnesindeki konserler vanlı gerçekleşiyor.



YEPYENİ KAYITLAR SİZİ BEKLİYOR



Borusan Sanat, 2021'e yeni çevrimiçi platformu borusansanat. tv ile girdi. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet'in yanı sıra; Borusan Müzik Evi'ndeki konserlerin yepyeni kayıtları borusansanat.tv'de olacak. İlk konser, yarın saat 11.30'da yayında. Konserde; müziğin üç büyük bestecisi olan Mahler, Beethoven ve Mozart'ın yapıtlarından oluşan bir seçki Sascha Goetzel yönetiminde orkestra tarafından seslendiriliyor.



GÖSTERİ



AŞK VE KOMEDİ



Nilgün Belgün'ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi adlı müzikli ve danslı gösteriyi bu hafta sonu online izleyebilirsiniz. Biletli gösteri www.seyretix.com adresinden yayınlanacak.