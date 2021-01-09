Eşofmanlar dışarı ışıltılı parçalar içeri

2020 yılı hepimizi, tüm moda endüstrisini ve giyinme tercihlerimizi etkiledi. Sokakta ya da işyerinde giymeyi asla düşünmeyeceğimiz koyu renkli eşofman ya da triko takımlar formamız haline geldi. Evde üzerimizde yine bu takımlar vardı. Yaşadığımız şokun ve sağlığımız için yaşadığımız endişenin de etkisiyle elimiz hep koyu renkli parçalara gitti. Zevkle giydiğimiz topuklu ayakkabılar, parlak renkler ve iddialı desenler koca bir yıl boyunca hayatımızdan uzaklaştı. 2020 yılı başında satın aldığımız birçok parça üzerlerinde etiketle dolapta bekledi, çünkü neredeyse hiç sosyalleşmediğimiz koca bir dönem yaşadık. Yaz aylarında belki kışa göre bir nebze olsa biraz daha rahat etsek de asla pandemi öncesindeki hayatlarımıza geri dönemedik. İşte 2021 yılına da tam olarak bu karışık duygular içinde girdik. Bir yandan rahat kıyafetlerden yorgun, bir yandan eski şık ve feminen giysilerimizin özlemi içinde başladık bu yıla. İşte tam da bu duygu içinde biz de şov ve moda dünyasının önemli isimlerine "2020 yılı bittiğine göre o yıla dair size yaşadıklarınızı hatırlatan ve üzerinizden hiç çıkarmadığınız için çok sıkıldığınız ve bu nedenle dolabınızdan çıkarmak istediğiniz parçalar neler?" diye sorduk. Tabii ki bu soruyla yetinmedik. Hazır bu isimleri bulmuşken yepyeni yılda kendilerine modaya dair ilham veren, şimdiden satın aldıkları ya da ilk fırsatta dolaplarına eklemek istedikleri kıyafet ve aksesuvarları sorduk. Ortaya çıkan cevaplara bakacak olursak gelecek günlerde sokaklarda ışıl ışıl, parıltılı, renkli ve feminen kadın siluetlerleri göreceğimiz kesin.



❱❱ MELİSA UZUNARSLAN / ŞARKICI

Dar kesimli jean'lerden kurtulacağım



Aslına bakarsanız yıllarca dar ve düşük belli jean pantolonlarla hayatımızı geçirdik. 2020'de yakaladığımız spor şıklık ile doğrusu ben bu tarz pantolonlarımdan kurtulmak istiyorum. Yıllardır hep "Keşke sahnede eşofmanla olabilsek" hayali kurdum. 2020 ile eşofmanların hayatımıza bu kadar keskin bir şekilde girmesiyle ve her tarzdan insan tarafından benimsenmesiyle bu dileğime yaklaştım. Eşofmanlara henüz tam olarak doymadım. Bu yüzden rengarenk ve bol, bulunduğum her yerde beni mutlu hissettirecek pantolon ve eşofmanlar yine bu yıl vazgeçilmezim olacak.



❱❱ ZEYNEP SOYLU /MODA YAZARI / F KING KURUCUSU

Batiklere veda ettim

2020'nin bitmesiyle birlikte dolabımdan çıkardığım ilk parça batik desenli sweatshirt'üm oldu. Ve 2021 yılı için dolabıma eklemek istediğim pek çok parça var. 2021 yılında en beğendiğim markalardan biri Dior... Dior'un Caro modeli çantaları, markanın iddialı eldiven ve tulumu da listemde.



❱❱ ASENA SARIBATUR / MODA YAZARI /

APERLAE LIVING MARKASI KREATİF DİREKTÖRÜ

Giyinirken artık rahatlık ön planda

Yaşadığımız bu süreçte aslında giyinmeyi çok özledim. Özellikle moda haftalarını ve orada yarattığım görünümleri... Ama öte yandan bu süreçle rahatlığın benim için giyinirken artık başrolde olduğunu anladım. Aslında çok net bir gardırobum var. Zamansız, çoğunluğu vintage parçalardan ve Türk tasarımcıların ürünlerinden oluşuyor. O yüzden atmak değil ama artık giymeyeceğimi düşündüğüm çok rahat bulmadığım bazı parçalarla sanırım vedalaşacağım. Bu yıl Tiny markasının hem eve hem de dışarıda giyinmeye uyan takımları alışveriş listemin en başında bulunuyor.



❱❱ AYŞEGÜL ULUÇ BULUT / İŞKADINI / BLOGGER

Pandemi klasiklerin kıymetini gösterdi



2020'nin forması haline gelen eşofman takımlar dolaplara artık sığmıyor. Onları dolaplardan çıkartabiliriz. Genel olarak stilimde her zaman dengeyi hedeflediğim için gardırobumda bıkacağım ve çıkarmak isteyeceğim parça yok denecek kadar az. Kesinlikle ilk fırsatta atacağım parçalar ise hamileliğimin son aylarında online aldığım birkaç hamile elbisesi... Bu yıla gelecek olursak... Pandemi bana bir kez daha her zaman için klasiklere yatırım yapmak gerektiğini hatırlattı. Bundan dolayı yeni yıl gardırobuma katılan ilk parça Manolo Blahnik'in ikonik stilettosu oldu.



❱❱ RACHEL ARAZ KİRESEPİ / MODA

INFLUENCER'I / SOSYAL MEDYA UZMANI

Bu yıl ilk Marine Serre bir bluz aldım



2021 yılıyla birlikte aslına bakarsanız dolabımdan en çok çıkarmak istediğim parçalar renk renk maskeler! Biliyorum ki bir süre daha hayatımızdalar ve bizi korudukları için onlara müteşekkirim ancak artık onları uzaktan sevmeyi istiyorum. Bir de çok keyifle kullanmış olsam da bu yıl eşofman takımlarımın sayısını kesinlikle azaltacağım. Bu yıl ilk olarak ay baskılı Marine Serre tasarımı bir bluz satın aldım. Bir da Mehtap Elaidi'den kahve tonlarında bir trençkot satın aldım.



❱❱ BİANCA SOMER TÜRKMEN

/ DAHLIA BIANCA MARKASI

KREATİF DİREKTÖRÜ

Canlı renkleri sever oldum



Eşofman takımları çok kullandık. Ancak ne olursa olsun Dahlia Bianca eşofman ve şortlarımı dolabımda uzun yıllar tutacağım. Pandeminin en başından itibaren koyu renkleri kullandık. Bu yüzden koyu renklere bu yıl elimi sürmem. Dolabımdaki koyu renk parçalara da genel olarak güle güle diyorum. Tam da bu nedenle çok canlı renkleri sever oldum. İlkbahar ve yaz için Chanel'in sandaletlerini her zaman için çok seviyorum. Bottega Veneta'nın rafya örgü sandaletleri çok güzel. Onlardan satın almayı planlıyorum.



❱❱ DEMET ŞENER KÜPELİ /

DEMET ŞENER İSTANBUL

MARKASI KREATİF DİREKTÖRÜ

Lululemon sweatshirt'ümü vereceğim



Bütün pandemi üzerimde olan Lululemon marka sweatshirt'ü dolabımdan çıkartacağım. Ama tabii ki asla giymek istemediğim bir giysiyi atmıyorum. Birine vereceğim bu fermuarlı sweatshirt'ü. Kullanmadığım bütün eşyaları, tüm parçaları hep veriyorum. İlk fırsatta Saint Laurent'den bir ayakkabı beğendim onu satın alacağım

❱❱ HERA ASLAN / ŞARKICI

İlk tercihim doreler oldu



Karantina sırasında çok fazla giydiğimiz alt-üst eşofman ve triko takımlardan fazlasıyla sıkıldım. Uzunca bir süre bu tarz kıyafetler giyeceğimi düşünmüyorum. Bu yıl ışıltı ve şık parçalar benim vazgeçilmezim olacak. Gerçekten bu tarz parçaları aşırı özledim. 2021'nin ilk günlerinde satın aldığım kışlık parçalarımı lame ve dore ağırlıklı olarak seçtim. Beymen'den bir mont ve ceket, ayrıca All Saints'ten de bir çanta aldım. Umarım en kısa süre içinde bu süreç biter ve giydiklerimle ışık saçabilirim. Ayrıca bir de en kısa süre içinde satın alıp dolabımın baş köşesine koymak istediğim dünyanın önde gelen markalarından çeşitli parçalar var. Mesela Christian Louboutin'den bir ayakkabı kesinlikle alacağım. Ayrıca Versace'den elbise ve ceketpantolon takım, ilk almak istediklerim arasında.



❱❱ ECE SEÇKİN / ŞARKICI

Bilekten lastikli eşofmanlar çöpe

2020 sırasında evde vakit geçirdiğimiz dönemde evde giydigimiz bilekten lastikli eşofmanların hepsinden çok sıkıldım. Onların hepsini çöpe atmayı planlıyorum. 2021'de ise hedefimde dünyanın en cool deri ceketi var. Kesinlikle onu bulup mutlaka dolabıma ekleyeceğim. Henüz âşık oldugum bu ceketi bulamadım ama yaklaştığımı hissediyorum.