Rekor kıran kraliçe arı

Bu haftaya müzik dünyasının en prestijli ödül töreni olan Grammy damga vurdu. Gece boyunca birçok rekor kırıldı, birçok ilk yaşandı. Ve tabii ki gecenin bir de kraliçesi vardı. Gecede dört ödül alarak kariyeri boyunca aldığı Grammy'lerin sayısını 28'e çıkaran Beyonce, tarihe adını yazdırmış oldu. Beyonce böylelikle müzik tarihinin en çok Grammy kazanan kadın sanatçısı oldu. Çalışkanlığı ve kendisini kariyerine adamış olması nedeniyle adı 'kraliçe arı'ya çıkan 1981 doğumlu Beyonce, bu önemli geceyle bir kez daha lakabının hakkını vermiş oldu.1990'lı yıllarda Destiny's Child grubuyla şöhrete kavuşan Beyonce, 2002 yılında başladığı solo kariyer yolculuğunda sayısız ödül ve rekora sahip oldu. 2012'de kızı Blue Ivy'yi ve 2017'de ikizleri Rumi ve Sir'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı 15 yaşından bu yana dünyanın gözü önünde bir hayat sürüyor.Belki de bu nedenle Vogue dergisine verdiği röportajda, "15 yaşından beri müzik endüstrisinin içindeyim. İkizlerim ve kızımla ilgileniyorum. Albümler yapıyorum, dünya turnelerine çıkıyorum. Şu an geriye dönüp baktığımda tek istediğimin ailemle sakin ve sessiz bir hayat sürmek olduğunu söyleyebilirim. Strese neden olan her ne varsa hepsini 2021'de hayatımdan çıkaracağım" demesinin anlamı büyük. Ne de olsa biz bu seksi ve güzel kadının eşi tarafından aldatılmasını, kız kardeşinin bu durumu öğrendiği sırada verdiği tepkiyi, Beyonce'nin yeniden eşini affetmesini hep gazetelerden ve televizyonlardan öğrendik. Çıkan hiçbir haberin arkasından yorum yapmayan ünlü şarkıcı yaşadıklarını şarkılarıyla anlatmayı tercih etti. Aldatıldığında yaşadığı hissi, diğer kadına verdiği tepkiyi, ilişkisini kurtarma çabasını, hayatındaki erkeğe sahip çıkmak için yaptıklarını ve ailesini koruma arzusunu..."Beni anne olmak şekillendirdi. Blue Ivy doğduğu an, siyahi bir kız çocuğunun bu dünyada kendisini korunaklı, güvende ve özel hissetmesi için elimden gelen tüm güçle çalışacağımı biliyordum. Onun kendisini değerli hissetmesi, sevildiğini ve kollandığını bilmesi benim için önemliydi. Ve oğlum Sir doğduğu an atalarının, soyunun, renginin gururunu taşıması gerektiğini, bunları bilmesi ve benimsemesi gerektiğini hissettim. Bu çerçevede yapmaya başladım tüm sanatsal çalışmalarımı" diyen Beyonce, müziksel olarak farklı alanları denemesinde, farklı sanatçılarla çalışmasında ve kökenlerini benimsediğinin altını daha çok çizmesinde de hep üç çocuğunun etkisi olduğunu söylüyor.2020 yılı sonunda verdiği röportajda, "Artık kendime mutlu olma izni verdiğim bir dönemdeyim. Tek amacım beni daha iyi bir insan ve sanatçı olma yolunda zorlayan sanatçılarla ve insanlarla bir arada çalışmak. Normal şartlarda belki de bir arada olmayacak insanları bir araya getirmek ve onların farklı hikayelerinin, deneyimlerinin sesi olmak bir sanatçı olarak en büyük isteğim. Siyahi sanatçıların ve modacıların daha çok tanınmasını, daha güçlü olmasını istiyorum. Kadınların sesinin daha çok duyulmasını hayal ediyorum. Tüm gücümü ve bütçemi de hep bunun için harcıyorum" diye konuşuyor. 20'li yaşlarında herkes tarafından sevilmeye çalışıldığını söyleyen Beyonce, "Şu an geri dönüp baktığımda kendimi daha seksi, daha güzel ve daha başarılı hissediyorum" diyor.Hayatı boyunca hem iş hem de özel hayatında sayısız kez ihanete uğradığını, kendisini kıymetsiz hissettiğini, kalbinin kırıldığını ve yaralandığını söyleyen şarkıcı, "Her seferinde yeniden ayağa kalktım. Güldüm ve daha da parlak bir şekilde ışıldamaya gayret ettim. Her bir yaram için şükürler olsun" derken hayat yolunun kendisinden sonra gelecek sayısız sanatçıya ilham vermesini de hayal ediyor:"Yapabildiğim sürece çalışacağım. Yapabildiğim sürece öğreneceğim, keşfedeceğim. Benim için sayısız kapıyı açan siyahi sanatçılara çok şey borçluyum. Ben de benden sonra geleceklere kapı açmak istiyorum."