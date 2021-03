Çocuğum virüs mü kaptı yoksa grip mi?

Mart ayının son günlerini yaşıyoruz. İlkbahara geçiş dönemindeyiz. Böyle geçiş dönemlerinde soğuk algınlığı, nezle ve grip vakalarında da artış görülüyor. Covid-19 salgını hâlâ devam ettiği için mevsimsel bir gribe mi yoksa koronavirüse mi yakalandığımızı ayırt etmek çok zor. Özellikle mevsimsel grip vakaları şu an çocuklarda çok yaygın. Tabii bu durum aileleri de endişelendiriyor. Burun akıntısı ile başlayan belirtiler büyük bir kaygıya yol açıyor.Biz de bugün Şafak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Amene Garavi ile çocuklarda mevsimsel gripleri ve Covid-19 ile aralarındaki farkı konuştuk.- Evet, özellikle mevsim geçişlerinde eylül, mart ve nisan aylarında çocuklarda soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlenmektedir.Bu dönemde hastaneye başvuruların yaklaşık yüzde 40'ı bu sebepten oluyor.- Aslında grip ve soğuk algınlığının her ikisi de solunum yolu hastalığıdır ve belirtileri çoğunlukla karışmaktadır. Gripte öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtiler karşımıza çıkmakta. Soğuk algınlığında ise bu semptomlar daha hafif seyretmektedir. Soğuk algınlığının en sık etkeni rhinovirüs'tür ve antibiyotik kullanılmasına gerek yoktur.Çoğunlukla yedi-10 gün içerisinde kendiliğinden geçer.- Çocuklarda grip ve COVID-19 enfeksiyonu ayrımı çoğunlukla kolay yapılamamaktadır.Eğer aile içerisinde Covid-19 tanısı almış veya son 14 gün içerisinde şüpheli temas öyküsü olan kimse varsa ailenin mutlaka hekime başvurması gerekmektedir.- Mevsimsel grip ve nezlenin ortalama yüzde 70-90 kadarı virüs kaynaklıdır.Antibiyotik kullanım ihtiyacı yoktur. Destek tedavisi yeterlidir. Bolca su tüketilmesi, gerekli durumda ateş düşürücü ve ağrı kesici kullanımı yeterlidir.- Aileler çocuklarını açık havaya çıkarabilirler.Kalabalık ve kapalı ortamlara kesinlikle girmesinler. Bolca su, mevsimine uygun sebze ve meyve tüketsinler. Bağışıklık güçlendirici gıdalar örneğin; yoğurt, kefir; çinko içeren gıdalar (et, karaciğer, kuruyemiş); balık ve bol C vitamini içeren gıdalar (turunçgiller) tüketebilirler. En önemlisi aile bireylerinin panik yapmamaları ve huzur içerisinde olmalarıdır.- İnce bir dilim zencefil, bir tatlı kaşığı bal, bir tutam ıhlamur üstüne ılık su ekleyip en son bir dilim taze limon ile demlemeye bırakılıp günde 3-4 kere tüketilebilir.- Grip ve nezle, öksürük ve hapşırık ile virüslerin havaya saçılması yani damlacık yolu ile bulaşır. Bulaşıcılığı çok yüksektir. Çocukların, belirtilerin ilk başladığı dönemde yani ilk 3-4 gün ve ateşli olduklarında okula gitmeleri uygun değildir.