Pandemi sürecinde bir çok çocuk etkinlik alanı da etkinliklerini online olarak gerçekleştirdi ve bu hâlâ devam ediyor. Bunlardan biri de Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'du. KidZania, şimdi de, ebeveynler için 30-31 Mart tarihlerinde "Yeni Dünyada Ebeveyn Olmak" ve "Yeni Dünyada Öğretmen Olmak" seminerleri düzenliyor. Bu çevrim içi seminerlerde; uzaktan eğitimin avantajları ve zorluklarını, öğrencilerin dijital dünyaya bağımlılıkları ile çocukların, öğretmenleri ve aileleriyle olan iletişimlerine yönelik yaptıkları araştırmanın sonuçları da açıklanacak. Araştırma sonuçları, KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur'un ev sahipliğinde ve Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar katılımıyla düzenlenecek oturumlarda değerlendirilecek. Öğretmen ve ebeveynlerin katılımına açık olacak ve araştırma sonuçlarının değerlendirileceği seminerlerde, Uzm. Dr. Kerem Dündar bu dönemde yaşananlara adaptasyonla ilgili önemli ipuçları paylaşacak.