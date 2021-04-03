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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Otizmin tek çaresi erken tanı ve yoğun özel eğitim

PINAR YILDIZ YÜKSEL PINAR YILDIZ YÜKSEL
Otizmin tek çaresi erken tanı ve yoğun özel eğitim

Araştırmalara göre, doğan her 54 çocuktan biri riski ile dünyaya geliyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılık olan otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanı ve yoğun özel eğitim...

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü. Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı 1985 yılında her iki bin beş yüz çocuktan birine konulurken, bugün doğan her 54 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor.
Otizmli bireyler ve aileleri toplumsal açıdan da pek çok sorun yaşıyor. Öncelikle bilmeleyiz ki, otizmli çocukların ve ailelerinin hepimizin desteğine ihtiyacı var. Bu sebeple otizmin ne olduğu, otizmli bireylerin davranışları ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntılar konusunda bilgi sahibi olmalıyız.
İşte bu haberi tam da bu farkındalığı oluşturmaiçin hazırladık. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş ile hem otizmin ne olduğu hem de ailelerin yaşadıkları sıkıntıları konuştuk.

- OTİZM nedir? Nasıl fark edilir?
- Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedeni günümüzde hâlâ bilinmemektedir. Ancak genetik, çevresel ve ailesel etkenlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

- Otizmin belirtileri nelerdir?
- Otizmin başlıca belirtileri;
Başkalarıyla göz teması kurmamak,
İsmi söylendiğinde bakmamak,
Çocuğunuzun parmağıyla istediği şeyi gösterememesi,
Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duymak,
Sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek gibi hareketlere sahip olmak,
Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama,
Takıntılı davranışlar sergileme,
Konuşmada gerilik... Bu belirtilerden bir ya da birkaçı gözlemleniyorsa hemen bir çocuk ergen psikiyatristine başvurulmalıdır.



- Otizmin çaresi var mıdır?
- Din, dil, ırk, sosyal statü ayırt etmeyen otizmin, günümüzde bilinen tek çaresi vardır o da; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. Dolayısıyla bizim için burada en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamaktır. Özellikle üç ile beş yaş arasında bu yoğun eğitim çok kıymetlidir.

- Otizmli çocukların ve ailelerinin sosyal hayatta yaşadıkları zorluklar nelerdir?
- Otizmli çocukların sosyal ve iletişimsel alanda yaşadıkları güçlükler ve farklı gelişim alanlarındaki beceri eksiklikleri onları toplumsal alanlarda uygun davranışlar sergilemelerini zorlaştırabilmektedir. Annesiyle market sırasında beklemesi gereken bir çocuk beklemek istemeyebilir, doktor muayenesi sırasında iş birliği içinde olmayabilir ya da parkta bir akranının kendisi ile başlattığı etkileşimi sürdürmek istemeyebilir. Bu gibi durumlar farklı ortamlarda farklı şekilde zorlayıcı olabilmektedir. Bu güçlüklere ek olarak, rutinlere olan bağlılıkları toplumsal ortamlarda esnek olmalarını olumsuz etkileyebilmektedir. Örneğin, hep 25 numaralı otobüse binmek isteyen bir çocuk, durakta beklerken annesine bu konuda ısrarcı davranabilir. İşte bu tür durumlarda, aileler çocuklarının uygun olmayan davranışları ile sosyal bir ortamda nasıl başa çıkacaklarını bilemediklerinde oldukça güç zamanlar yaşayabiliyorlar. Bu sebeplerden dolayı otizmli çocuk ya da gençlerin eğitim süreçlerinde onların ihtiyaç ve beceri düzeyine göre bireyselleştirmeler yapılması ve doğal ortamlarda da öğretimin devam etmesi gerekmektedir.

HER BAŞARI BİREYSELDİR

- Erken tanı konulan çocuklarda, başarılı bir eğitimle otizmli çocuklar yeniden doğabilir mi? Sizin bire bir tanık olduğunuz bu tür başarı örnekleri var mıdır?
- Otizmin bilenen tek çaresi erken, yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Bilimsel çalışmalar otizmli çocukların erken çocukluk dönemlerinde yoğun ve etkili bir özel eğitim aldıklarında bu çocukların neredeyse yarısının akranları ile aynı eğitim ortamlarında eğitime devam edebildiklerini göstermektedir. Bu sebeple her çocuğun erken çocukluk döneminin başından tanı alabilmesi, yoğun ve etkili özel eğitim hizmetlerine kavuşmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Başarı çok göreceli bir kavram olmak ile beraber çocuktan çocuğa da değişmektedir. Otizmden etkilenme düzeyi de aynı şekilde çocuktan çocuğa farklılık göstermektedir. Durum böyle olunca her çocuğun başarı hikâyesi bambaşka gerçekleşmektedir. Okulumuzdan bugüne kadar 2.460 çocuk eğitim aldı ve hepsinin çok farklı hikâyeleri var. Uzun yıllar eğitim alıp istihdam ettirebildiğimiz, erken çocukluk döneminde yoğun eğitim alıp okulumuzdan mezun edebildiklerimiz, yıllarca öğrenemediği öz bakım becerilerini öğretebildiğimiz, ses tonunu eğitime başladıktan sonra duyabildiklerimiz, kendilerine, çevrelerine zarar verirken eğitimlerinin sonunda kendilerini ifade edebilmeyi, marketten alışveriş yapmayı, doktorda muayene olmayı öğretebildiğimiz öğrencilerimiz var. Hepsi birer başarı hikâyesidir. Onlara özgü ve bireyseldir. Okulumuzun ve eğitmenlerimizin nihai amacı onları bağımsızlaştırmak ve toplumun içinde yer almalarını sağlayacak becerilerin öğretimini sağlamak.

OLUMSUZ TEPKİLER AİLELERİ ÜZÜYOR

- Dışarda, parkta, restoranlarda, okulda ve daha pek çok yerde otizmli bir çocukla, her hangi bir hırçınlık anı ya da farklı bir durumuyla karşılaşılınca nasıl davranılmalı? Hem bireysel hem de toplumsal bilincimiz nasıl olmalı?
- Otizmli çocuk ailelerinin sosyal ortamlarda yaşanan güçlükler sırasında toplumdaki farklı kişilerden olumsuz tepkiler alabildiklerini biliyoruz. Yapılan araştırmalara bakıldığında ailelerin bu durumlarda utandığını, rahatsız olduklarını, bu sebeplerden dolayı bir yere gitmek istemediklerini ve çevreden olumsuz tepkiler aldıklarında onların da sert tepkiler vermek istediklerine ilişkin görüşler yer almaktadır. Otizmli birey ailelerini kendilerine ve çocuklarına dair tutumlara dair beklentileri; insanların onları anlamaları, toplumsal alanlarda sürekli onlara bakmamaları, onlar çocuklarına nasıl davranıyorlarsa çevredekilerin de benzer şekilde davranmaları. Otizmli çocuklarımızın yaşadığı zor durumlarda onlara en yardımcı olabilecek kişi o an yanında bulunan aile bireyleri. Çevredeki kişiler ise bu durumlarda aile bireylerine bu anlarda destek olup olamayacakları konusunda yardım teklif ederek destek olabilirler. Bu anlarda anne ya da babaları eleştirmek ya da öneri sunmak işe yaramayabilir. Onların yanında olup durumun zorluğunu anladığımızı hissettirebilmek dahi oldukça değerli.

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Otizmin tek çaresi erken tanı ve yoğun özel eğitim
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