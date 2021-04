Otizmin tek çaresi erken tanı ve yoğun özel eğitim

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü. Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı 1985 yılında her iki bin beş yüz çocuktan birine konulurken, bugün doğan her 54 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor.Otizmli bireyler ve aileleri toplumsal açıdan da pek çok sorun yaşıyor. Öncelikle bilmeleyiz ki, otizmli çocukların ve ailelerinin hepimizin desteğine ihtiyacı var. Bu sebeple otizmin ne olduğu, otizmli bireylerin davranışları ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntılar konusunda bilgi sahibi olmalıyız.İşte bu haberi tam da bu farkındalığı oluşturmaiçin hazırladık. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş ile hem otizmin ne olduğu hem de ailelerin yaşadıkları sıkıntıları konuştuk.- Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamınilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimselfarklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişinietkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığıdüşünülmektedir. Çocuğun çevresi ileyeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişimalanında belirgin gelişimsel sorunlargöstermesi ve takıntılı davranış biçimlerinesahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedenigünümüzde hâlâ bilinmemektedir. Ancakgenetik, çevresel ve ailesel etkenlerin etkiliolduğu düşünülmektedir.- Otizmin başlıca belirtileri;Başkalarıyla göz teması kurmamak,İsmi söylendiğinde bakmamak,Çocuğunuzun parmağıylaistediği şeyi gösterememesi,Dönen nesnelere karşı aşırıilgi duymak,Sallanmak, çırpınmak, parmakucunda yürümek gibi hareketleresahip olmak,Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama,Takıntılı davranışlar sergileme,Konuşmada gerilik...Bu belirtilerden bir ya da birkaçıgözlemleniyorsa hemen birçocuk ergen psikiyatristinebaşvurulmalıdır.- Din, dil, ırk, sosyalstatü ayırt etmeyen otizmin,günümüzde bilinentek çaresi vardır o da; erken tanı ile yoğun vesürekli özel eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitimyöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocuklarınyaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrolaltına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyükilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmliçocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarındanfarkı kalmayabilmektedir. Dolayısıylabizim için burada en önemli nokta olabildiğinceerken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek vehaftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarınısağlamaktır. Özellikle üç ile beş yaş arasındabu yoğun eğitim çok kıymetlidir.- Otizmli çocukların sosyal ve iletişimsel alandayaşadıkları güçlükler ve farklı gelişim alanlarındakibeceri eksiklikleri onları toplumsal alanlardauygun davranışlar sergilemelerini zorlaştırabilmektedir.Annesiyle market sırasında beklemesigereken bir çocuk beklemek istemeyebilir, doktormuayenesi sırasında iş birliği içinde olmayabilirya da parkta bir akranının kendisi ilebaşlattığı etkileşimi sürdürmek istemeyebilir.Bu gibi durumlar farklı ortamlarda farklı şekildezorlayıcı olabilmektedir. Bu güçlüklereek olarak, rutinlere olan bağlılıkları toplumsalortamlarda esnek olmalarını olumsuz etkileyebilmektedir.Örneğin, hep 25 numaralıotobüse binmek isteyen bir çocuk, duraktabeklerken annesine bu konudaısrarcı davranabilir. İşte bu türdurumlarda, aileler çocuklarınınuygun olmayan davranışları ilesosyal bir ortamda nasıl başaçıkacaklarını bilemediklerindeoldukça güç zamanlaryaşayabiliyorlar. Bu sebeplerdendolayı otizmli çocukya da gençlerin eğitimsüreçlerinde onların ihtiyaçve beceri düzeyine göre bireyselleştirmeleryapılması ve doğal ortamlardada öğretimin devam etmesigerekmektedir.- Otizmin bilenen tek çaresi erken, yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Bilimsel çalışmalar otizmli çocukların erken çocukluk dönemlerinde yoğun ve etkili bir özel eğitim aldıklarında bu çocukların neredeyse yarısının akranları ile aynı eğitim ortamlarında eğitime devam edebildiklerini göstermektedir. Bu sebeple her çocuğun erken çocukluk döneminin başından tanı alabilmesi, yoğun ve etkili özel eğitim hizmetlerine kavuşmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Başarı çok göreceli bir kavram olmak ile beraber çocuktan çocuğa da değişmektedir. Otizmden etkilenme düzeyi de aynı şekilde çocuktan çocuğa farklılık göstermektedir. Durum böyle olunca her çocuğun başarı hikâyesi bambaşka gerçekleşmektedir. Okulumuzdan bugüne kadar 2.460 çocuk eğitim aldı ve hepsinin çok farklı hikâyeleri var. Uzun yıllar eğitim alıp istihdam ettirebildiğimiz, erken çocukluk döneminde yoğun eğitim alıp okulumuzdan mezun edebildiklerimiz, yıllarca öğrenemediği öz bakım becerilerini öğretebildiğimiz, ses tonunu eğitime başladıktan sonra duyabildiklerimiz, kendilerine, çevrelerine zarar verirken eğitimlerinin sonunda kendilerini ifade edebilmeyi, marketten alışveriş yapmayı, doktorda muayene olmayı öğretebildiğimiz öğrencilerimiz var. Hepsi birer başarı hikâyesidir. Onlara özgü ve bireyseldir. Okulumuzun ve eğitmenlerimizin nihai amacı onları bağımsızlaştırmak ve toplumun içinde yer almalarını sağlayacak becerilerin öğretimini sağlamak.- Otizmli çocuk ailelerinin sosyal ortamlarda yaşanan güçlükler sırasında toplumdaki farklı kişilerden olumsuz tepkiler alabildiklerini biliyoruz. Yapılan araştırmalara bakıldığında ailelerin bu durumlarda utandığını, rahatsız olduklarını, bu sebeplerden dolayı bir yere gitmek istemediklerini ve çevreden olumsuz tepkiler aldıklarında onların da sert tepkiler vermek istediklerine ilişkin görüşler yer almaktadır. Otizmli birey ailelerini kendilerine ve çocuklarına dair tutumlara dair beklentileri; insanların onları anlamaları, toplumsal alanlarda sürekli onlara bakmamaları, onlar çocuklarına nasıl davranıyorlarsa çevredekilerin de benzer şekilde davranmaları. Otizmli çocuklarımızın yaşadığı zor durumlarda onlara en yardımcı olabilecek kişi o an yanında bulunan aile bireyleri. Çevredeki kişiler ise bu durumlarda aile bireylerine bu anlarda destek olup olamayacakları konusunda yardım teklif ederek destek olabilirler. Bu anlarda anne ya da babaları eleştirmek ya da öneri sunmak işe yaramayabilir. Onların yanında olup durumun zorluğunu anladığımızı hissettirebilmek dahi oldukça değerli.